Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Сибирячка получила срок за убийство новорожденной дочери
Суд в Новосибирске приговорил мать к колонии-поселению за убийство младенца
Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местную жительницу к лишению свободы на два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили в управлении Судебного департамента в регионе.
Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, назначив ей два года лишения свободы в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, передает ТАСС.
«Приговором суда признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в управлении Судебного департамента региона. Дело рассматривалось по статье об убийстве матерью новорожденного.
Судом установлено, что в феврале 2026 года женщина родила жизнеспособную девочку в жилом доме Ленинского района. Сразу после родов она поместила младенца в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде, где ребенок умер от переохлаждения. Подсудимая признала вину частично, приговор еще не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске правоохранители обвинили девушку в попытке убийства выброшенного на мороз младенца. Суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство собственного ребенка. В подмосковном Серпухове следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.