В Красноярске насильника ребенка приговорили к пожизненному сроку

Суд Красноярска приговорил Харлашина к пожизненному сроку за насилие над ребенком

Tекст: Мария Иванова

Красноярский краевой суд приговорил Владислава Харлашина, обвиняемого в сексуальном насилии над девятилетней девочкой, к пожизненному заключению, передает ТАСС. Обвинение включало также угрозу убийством, сбыт наркотиков, видеосъемку с целью изготовления порнографических материалов и проникновение в жилище.

Суд постановил, что Харлашин будет отбывать наказание в колонии особого режима, а также обязан выплатить семье девочки один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года Харлашин проник в квартиру девочки, где надругался над ней и снял это на видео. Для запугивания он угрожал ребенку ножом и ввел ей три инъекции с наркотическим средством, что нанесло девочке тяжкий вред здоровью. Экспертиза показала, что Харлашин страдает наркоманией и психическим расстройством в форме педофилии.

Также сообщается, что у Харлашина были непогашенные судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и грабеж. Несмотря на административный надзор и более 80 проверок, за ним не было обнаружено признаков девиантного или противоправного поведения. Государственное обвинение настаивало на пожизненном лишении свободы.

Ранее двое жителей Красноярского края были приговорены к 23 и почти 10 годам лишения свободы за убийство и насилие над 12-летней девочкой.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил, что педофилы, которые хотя бы раз надругались над ребенком, заслуживают самое жестокое наказание: пожизненное заключение в местах лишения свободы либо добровольная кастрация с определенным сроком отсидки.