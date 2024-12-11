Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
В Красноярске насильника ребенка приговорили к пожизненному сроку
Суд Красноярска приговорил Харлашина к пожизненному сроку за насилие над ребенком
Красноярский краевой суд приговорил 46-летнего Владислава Харлашина к пожизненному заключению за преступления против девятилетней девочки, включая сексуальное насилие, угрозы убийством и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов.
Красноярский краевой суд приговорил Владислава Харлашина, обвиняемого в сексуальном насилии над девятилетней девочкой, к пожизненному заключению, передает ТАСС. Обвинение включало также угрозу убийством, сбыт наркотиков, видеосъемку с целью изготовления порнографических материалов и проникновение в жилище.
Суд постановил, что Харлашин будет отбывать наказание в колонии особого режима, а также обязан выплатить семье девочки один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Следствие установило, что в ноябре 2023 года Харлашин проник в квартиру девочки, где надругался над ней и снял это на видео. Для запугивания он угрожал ребенку ножом и ввел ей три инъекции с наркотическим средством, что нанесло девочке тяжкий вред здоровью. Экспертиза показала, что Харлашин страдает наркоманией и психическим расстройством в форме педофилии.
Также сообщается, что у Харлашина были непогашенные судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и грабеж. Несмотря на административный надзор и более 80 проверок, за ним не было обнаружено признаков девиантного или противоправного поведения. Государственное обвинение настаивало на пожизненном лишении свободы.
Ранее двое жителей Красноярского края были приговорены к 23 и почти 10 годам лишения свободы за убийство и насилие над 12-летней девочкой.
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил, что педофилы, которые хотя бы раз надругались над ребенком, заслуживают самое жестокое наказание: пожизненное заключение в местах лишения свободы либо добровольная кастрация с определенным сроком отсидки.