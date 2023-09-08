В Общественной палате предложили сажать педофилов на пожизненное или кастрировать

Tекст: Татьяна Косолапова

СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге полиция задержала отсидевшего 19 лет в колонии за серию изнасилований детей Сергея Прасолова. Мужчина совершил аналогичное преступления спустя три* месяца после освобождения: представившись сотрудником правоохранительных органов, он заманил 12-летнюю девочку в автомобиль и отвез ее в гаражи, где совершил развратные действия, но ребенку удалось вырваться.



«Бывших педофилов не бывает, такие люди не исправляются. Они как наркоманы: совершив это единожды, не могут остановиться. Поэтому уже после первого преступления против детей необходимо применять меры, а не ждать, пока человек совершит насильственные действия в отношении ребенка повторно», – говорит Пожигайло.

Он подчеркивает, что на данный момент, когда человек, надругавшийся над ребенком, предстает перед судом, его наказание ограничено сроком. Соответственно, предусмотрен шанс на исправление. Однако практика показывает, что педофилия не «лечится» тюремным заключением, ведь выходя на свободу эти люди совершают аналогичные преступления. Кроме того, он призывает не забывать про жертву – после действий педофила ребенок получает на всю жизнь психологическую травму.

«За такие даже однократные преступления должно быть предусмотрено самое жестокое наказание. По большому счету это должна быть смертная казнь, но поскольку у нас гуманное государство, следует рассмотреть два варианта: пожизненное заключение в местах лишения свободы либо добровольная кастрация с определенным сроком отсидки (в зависимости от тяжести совершенного преступления). То есть, можно было бы дать педофилу выбор между пожизненным и кастрацией. По отношению к жертве это было бы справедливо», – считает член ОП.

По словам собеседника, после кастрации у человека понижается либидо, наступает импотенция, и, как следствие, пропадает одержимость. Вероятность того, что педофил совершит повторное преступление, даже не совершая изнасилования, крайне мала. В случаях, когда человек отбыл наказание и прошел химическую кастрацию, также необходима оценка профессионального психолога, чтобы понять, опасен ли тот или иной человек для общества.

В феврале прошлого года в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Отмечается, что данная мера распространяется на тех, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей.