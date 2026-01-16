Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Tagesschau сообщил о запрете танкеру Tavian зайти в воды Германии из-за опасений
По информации ряда немецких СМИ, федеральные полицейские 10 января запретили нескольким российским судам проходить через немецкие территориальные воды, в частности, подобная участь постигла танкер Tavian, который заподозрили в принадлежности к российскому «теневому флоту».
«Ранним утром 10 января танкер Tavian вошел в немецкое Северное море. Корабль принадлежит российскому теневому флоту и рассматривается федеральной полицией как «корабль-зомби», которого на самом деле не должно быть», – описывает ситуацию портал Tagesschau.
Федеральная полиция отправляет вертолет и вызывает капитана танкера Tavian, чтобы просмотреть необходимые документы, а танкер в это время находится к западу от Шлезвиг-Гольштейна и направляется в Балтийское море.
Полиция ФРГ полагает, что танкер следует в один из российских нефтяных портов недалеко от Санкт-Петербурга.
Поиск в базах данных о перемещении судов и мониторинге воздушного пространства показывает, что вертолет федеральной полиции приближался к танкеру в указанное время. Когда судно прошло Данию и снова приблизилось к Северному морю, на этот раз у Фленсбурга, федеральная полиция отправила сообщение о том, что танкеру будет запрещен вход в немецкие территориальные воды.
«Проверка документов подтвердила подозрения властей: судно ходит под фальшивым флагом, а его идентификационный номер также поддельный. С 2021 года она находится в санкционном списке США», – сказано в материале.
Вечером воскресенья танкер покинул Балтийское море.
«Очевидно, капитан боялся, что его судно может быть захвачено», – считают в Германии.