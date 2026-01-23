Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Производитель молока в России снизил цены из-за стоимости сырья
С января 2026 года отпускные цены на продукцию марки «Коровка из Кореновки» снизились на 5-15% благодаря удешевлению молочного сырья в России, сообщили на предприятии.
С января 2026 года отпускные цены на молочную продукцию марки «Коровка из Кореновки» были снижены на 5–15%, пишет «Коммерсантъ».
Причиной решения стало удешевление молочного сырья в России из-за увеличения производства и ослабления спроса со стороны переработчиков, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу компании.
Ассортимент творога стал дешевле на 10–15%, а сливочное масло – на 10%. Заместитель гендиректора ГК «Ренна» Игорь Лилеев заявил, что ситуация на молочном рынке сейчас нестабильна, отрасль переживает не самый простой период, но компания увидела такую возможность для себя и для своих потребителей и воспользовалась ею.
Он добавил, что снижение цен связано также с растущей конкуренцией на рынке молочной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» зарегистрировано в Кореновске Краснодарского края в 2002 году, генеральным директором является Игорь Московцев.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2025 году производство сырого молока в России достигло 34,3 млн тонн, что стало максимальным показателем почти за тридцать лет.
Патрушев рассказал о мерах для повышения продуктивности молочного животноводства.
Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов отметил, что рост себестоимости и значительное подорожание молочной продукции привели к снижению интереса покупателей.