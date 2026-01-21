Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Патрушев сообщил о мерах для роста производства молока в России
Для увеличения объемов производства молока в России необходимо сосредоточиться на снижении потерь продукции и ресурсов, прежде всего за счет развития кормовой базы и автоматизации, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на третьем Форуме лидеров молочной индустрии.
Он подчеркнул, что без укрепления генетического потенциала невозможно обеспечить дальнейшее развитие животноводства, передает РИА «Новости».
Патрушев отметил, что только за счет увеличения продуктивности животных можно добиться необходимого прироста в более чем 4 млн тонн сырого молока за несколько лет. По его словам, сегодня российские племенные хозяйства достигают средней продуктивности порядка 10 тыс. килограммов молока на одну корову в год, и к таким же показателям нужно стремиться в товарных хозяйствах.
Вице-премьер добавил, что совместно с бизнесом в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» ведется работа по повышению продуктивности. В 2026 году на исследования в этой сфере выделено свыше 650 млн рублей. Он уточнил, что применение методов геномной селекции должно позволить к 2030 году увеличить среднюю продуктивность до примерно 11 тыс. килограммов молока в год на одну корову.
Патрушев сообщил, что результаты научных исследований будут заноситься в федеральную государственную информационную систему племенных ресурсов, которая начнет работать с 1 марта текущего года. Создание этой базы даст возможность подбирать животных с лучшими характеристиками для повышения генетического потенциала и продуктивности в российском животноводстве.
Ранее гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов сообщил, что увеличение себестоимости и значительный рост цен на молочную продукцию привели к снижению потребительского интереса.