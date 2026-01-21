Патрушев сообщил о мерах для роста производства молока в России

Патрушев сообщил о мерах для увеличения продуктивности молочного животноводства

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что без укрепления генетического потенциала невозможно обеспечить дальнейшее развитие животноводства, передает РИА «Новости».

Патрушев отметил, что только за счет увеличения продуктивности животных можно добиться необходимого прироста в более чем 4 млн тонн сырого молока за несколько лет. По его словам, сегодня российские племенные хозяйства достигают средней продуктивности порядка 10 тыс. килограммов молока на одну корову в год, и к таким же показателям нужно стремиться в товарных хозяйствах.

Вице-премьер добавил, что совместно с бизнесом в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» ведется работа по повышению продуктивности. В 2026 году на исследования в этой сфере выделено свыше 650 млн рублей. Он уточнил, что применение методов геномной селекции должно позволить к 2030 году увеличить среднюю продуктивность до примерно 11 тыс. килограммов молока в год на одну корову.

Патрушев сообщил, что результаты научных исследований будут заноситься в федеральную государственную информационную систему племенных ресурсов, которая начнет работать с 1 марта текущего года. Создание этой базы даст возможность подбирать животных с лучшими характеристиками для повышения генетического потенциала и продуктивности в российском животноводстве.

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов сообщил, что увеличение себестоимости и значительный рост цен на молочную продукцию привели к снижению потребительского интереса.