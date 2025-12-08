Хаос в аэропортах Индии вызвал рекордные отмены рейсов IndiGo

Tекст: Дмитрий Зубарев

Свыше 400 рейсов авиакомпании IndiGo были отменены в понедельник в крупнейших аэропортах Индии, сообщает ТАСС.

Суммарное число отмен с 2 декабря превысило 4,5 тыс., при этом только в Дели, Мумбаи и Бангалоре компания прекратила выполнение не менее 300 рейсов в указанный день. По сведениям Hindustan Times, несмотря на неотложные меры правительства страны и помощь пассажирам, ситуация с задержками и отменами сохраняется критической уже седьмые сутки подряд.

Генеральное управление гражданской авиации (DGCA) потребовало от IndiGo разъяснений по поводу сохранения серьезных сбоев, а перевозчик ранее принес публичные извинения и объявил о дальнейших отменах рейсов до 10 декабря. Полное восстановление регулярной работы авиакомпании ожидается не ранее 10 февраля 2026 года.

В издании Hindustan Times подчеркивают, что к перебоям привело не только неправильное планирование числа сотрудников после ужесточения правил работы экипажей, но также влияние погодных факторов, технических проблем и роста числа пассажиров в зимний период. Существуют опасения, что убытки могут привести к банкротству компании. Авиапарк IndiGo насчитывает более 400 самолетов, осуществляя 60% внутренних и международных перевозок страны.

Из-за кризиса акции InterGlobe Aviation, управляющей IndiGo, упали на 7,6%, а рыночная стоимость снизилась на 4,3 млрд долларов, заявило агентство Bloomberg.

