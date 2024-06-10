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В аэропорту Мумбаи едва не столкнулись два самолета
NDTV: В Мумбаи при взлете и посадке едва не столкнулись два самолета
В аэропорту индийского Мумбая два пассажирских самолета едва не столкнулись при одновременных взлете и посадке на одну взлетно-посадочную полосу, сообщили СМИ.
Как передает телеканал NDTV, инцидент произошел рано утром 8 июня, когда вылетевший из Индаура самолет A320neo авиакомпании IndiGo приземлился на полосу, с которой уже взлетал A320neo Air India в Тируванантапурам. Минимальное расстояние между самолетами, по данным СМИ, составляло всего 509 метров, пишет РИА «Новости».
Главное управление гражданской авиации (DGCA) Индии начало расследование инцидента и отстранило от работы диспетчера, который его допустил. Согласно правилам, диспетчерская служба может разрешать подобную посадку только при условии, что приземляющийся самолет не коснется земли до тех пор, пока вылетающий не пересечет конец полосы.
Представители обеих авиакомпаний заявили, что их пилоты следовали инструкциям диспетчера.
Как указал представитель Air India, самолет Air India получил разрешение на взлет от диспетчерской службы, и пилоты действовали в соответствии с инструкциями. IndiGo также заявила, что ее пилоты следовали указаниям диспетчера.
В заявлении авиакомпании говорится, что командир самолета IndiGo получил разрешение на посадку от диспетчерской службы и действовал в соответствии с полученными инструкциями.
Видео инцидента, которое стало вирусным в социальных сетях, вызвало серьезную обеспокоенность безопасностью полетов в Индии.
Видео инцидента начало широко распространяться накануне вечером и стало вирусным.
Ранее сообщалось, что во время буксировочных работ в петербургском аэропорту «Пулково» частный самолет задел крылом пассажирский лайнер.