Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
В «Пулково» при буксировке частный самолет столкнулся с пассажирским лайнером
Во время буксировочных работ в петербургском аэропорту «Пулково» частный самолет задел крылом пассажирский лайнер.
Пострадавших нет, но на обоих судах зафиксированы незначительные повреждения, передает РИА «Новости».
Аэропорт уже начал внутреннюю проверку инцидента. «Пулково» работает в штатном режиме, оказывая частному авиаперевозчику всю необходимую техническую поддержку, а также беря на себя расходы по ремонту. Вылет задержанного рейса будет обеспечен в ближайшее время.