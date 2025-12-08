Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.0 комментариев
В Пекине начались переговоры главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с китайским руководством, ключевыми темами стали торговля, редкоземельные элементы и ситуация на Украине.
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Китай с двухдневным визитом, главной темой которого станут торговля, поставки редкоземельных металлов и ситуация на Украине, передает Bloomberg.
Первый день поездки дипломат начал со встречи с министром коммерции Китая Ван Вэньтао. Во время переговоров Вадефуль отметил: «Китай – наш важнейший торговый партнер, и мы хотим сохранить и расширять эти отношения».
Перед поездкой Вадефуль заявил о намерении поднять темы торговых ограничений, особенно на поставки редкоземельных металлов, а также проблему избытка мощностей в сегменте электромобилей и стали. Он также подчеркнул, что будет призывать Пекин использовать свое влияние на Москву для «содействия началу серьезных переговоров, предусматривающих уважение суверенитета Украины».
Отношения между Германией и Китаем осложнились после прихода к власти консервативного канцлера Фридриха Мерца. В октябре Вадефуль отменил свой первый визит в Китай, ссылаясь на проблемы с графиком, а ранее высказывал недовольство действиями Китая в районе Тайваня. Это вызвало раздражение в Пекине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские запасы редкоземельных металлов истощаются из-за активной скупки американскими компаниями.
Китай ужесточил ограничения на экспорт редкоземельных металлов, чтобы оказать давление на США.
Пекин использует контроль за экспортом как рычаг против американской оборонной промышленности.