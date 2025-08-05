Эксперт объяснил лидерство Китая на рынке редкоземельных металлов

Экономист Новик объяснил лидерство Китая на рынке редкоземельных металлов

Tекст: Вера Басилая

По словам Новика, торговая война США с КНР на втором сроке Дональда Трампа уже не выглядит такой выигрышной для американцев, как это было в 2017-2018 годах.

«Причиной этому стал самый существенный рычаг давления со стороны Китая – ужесточение контроля за выдачей экспортных лицензий на поставки редкоземельных металлов», – говорит заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик,

Он напомнил, что до того, как Китай монополизировал глобальный рынок РЗМ, ведущим производителем редкоземельных металлов были США.

Эксперт отметил, что Китай еще в 1990-е годы монополизировал мировой рынок РЗМ, увеличив контроль цикла добычи редкоземов, включая и сами месторождения, и переработку, и последующую перепродажу компаниям для конечного промышленного использования до 80-90%.

«Такой рывок Китая был обеспечен активной модернизацией горнодобывающей отрасли, получившей значительную государственную поддержку, и открытием одного из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов на севере страны, где добывают до 45% от мировых объемов», – объяснил Новик.

По его словам, Китай обладает очень эффективным инструментом давления на США.

«Это уже стало сильнейшим ударом по американским корпорациям-гигантам из сферы ВПК, производящим самое современное вооружение: истребители, системы противоракетной обороны, боевые ракетные комплексы, корабли и подводные лодки. Это Lockheed Martin, RTX, General Dynamics и другие. И именно на военно-промышленный комплекс, бюджет которого на 2026 год уже превышает 1 трлн долларов, Трамп ставит очень большую ставку в своей политике технологического прорыва, именуемой также MAGA», –говорит Новик.

The Wall Street Journal писала, что Китай ввел ограничения на поставки ключевых минералов западным оборонным компаниям, передает ТАСС.

На фоне этих мер одна из фирм, обеспечивающая армию США комплектующими для беспилотников, задержала выполнение заказов на два месяца. Стоимость некоторых материалов для оборонной промышленности выросла более чем в пять раз, а цена самария, применяемого в истребителях, увеличилась в 60 раз. Это уже ведет к удорожанию военных систем.

Издание отмечает, что ситуация продемонстрировала высокую зависимость американских военных от китайского сырья – Пекин контролирует около 90% мировых поставок редкоземельных элементов, которые востребованы в производстве микроэлектроники, дронов и ракетных систем.

Ранее сообщалось, что разработка собственных мощностей по производству редкоземельных металлов в США продвигается медленно, и стране еще предстоит преодолеть десятилетнюю зависимость от поставок из Китая.

Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» экономику США.

В Китае отметили, что Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли.