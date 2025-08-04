В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.0 комментариев
В Китае заявили о переоценке Трампом влияния США на мировую торговлю
China Daily: Трамп не сможет изменить правила торговли протекционистскими мерами
Президент США Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли, сообщает China Daily.
Китайское издание пишет, что Дональд Трамп переоценивает влияние США на мировую торговлю и не сможет изменить ее правила за счет протекционистских мер, передает ТАСС.
Авторы указывают, что на долю США приходится около 17% глобального товарооборота, таким образом Вашингтон переоценивает свою способность повлиять на изменение торговых правил в мире, «просто размахивая тарифной дубинкой».
Издание обращает внимание на попытки Трампа давить на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти. По мнению авторов, такой подход только еще больше осложнит торговые переговоры между США и Индией, которые и так находятся в сложной ситуации.
Авторы напоминают, что нынешний глава Белого дома не предложил миру эффективных торговых правил, а его односторонняя протекционистская политика, замаскированная под «искусство сделки», не приносит результата. Они также отмечают, что подобное давление ощущают и другие крупные экономики, например Евросоюз.
В материале подчеркивается, что Белый дом постоянно связывает тарифную войну с геополитическими вопросами, включая кризис на Украине, что лишь усложняет как торговые отношения, так и решение насущных проблем. Авторы делают вывод, что повышение пошлин не приведет к пополнению бюджета США, не компенсирует дефицит и не создаст новых рабочих мест.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» экономику США.
Трамп также заявлял, что Индия якобы прекратит приобретать нефть у России в обмен на торговую сделку с США. В Индии опровергли заявления западных СМИ о приостановке закупок российской нефти.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему сроки ультиматума Трампа не влияют на российскую экономику.