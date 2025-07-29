Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

В связи с сокращением Трампом ультиматума России с 50 до 10 дней необходимо понимать следующее.

Первое. Слова Трампа не имеют никакого значения, равно как и действия, просто потому, что Трамп может сказать что угодно и сделать что угодно. Он непредсказуем и недоговороспособен. Поэтому вести переговоры с ним без совершения им необратимых действий невозможно, а на такие действия он неспособен.

Второе. Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

Третье. Сроки ультиматума для России не имеют никакого значения, так как никакие ультиматумы Россия не примет и упрямо продолжит проводить СВО.

Четвертое. Субъектом воздействия 10-дневного ультиматума является не Россия (с ней всё и так понятно), а страны, с которыми Россия торгует. Важнейшее значение имеет Китай, но его власти ответят на введение пошлин со стороны США – и первый раунд торговой войны с КНР Трамп уже проиграл.

Поэтому адресован ультиматум скорее Индии, чем Китаю и России. Нью-Дели предстоит в очередной раз сдать экзамен на способность проводить суверенную политику. В предыдущие годы власти Индии со сдачей этого экзамена справлялись. Не вижу причин сомневаться в их готовности к новому экзамену.

А если что и пойдет не так, то тогда останется лишь ждать того момента, когда Трамп включит заднюю под давлением объективных обстоятельств.

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