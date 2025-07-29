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    Замену Зеленскому нашли в альпийских горах
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    15 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня

    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Комментарии (9)
    29 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республики (ДНР), а группировка «Восток» – Темировку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

    Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

    Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

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    29 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    @ Armando Franca/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Соединенных Штатов и Британии организовали секретную встречу в одном из альпийских курортных городков, где обсудили и провели «выборы» президента Украины, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР отметили, что соглашение, достигнутое в Альпах, объясняет недавнюю попытку Владимира Зеленского ограничить влияние местных антикоррупционных структур, передает ТАСС.

    По данным разведки, глава офиса президента Украины Андрей Ермак убедил Зеленского, что такой шаг не навредит отношениям с западными партнерами, хотя на самом деле это стало предлогом для Запада инициировать кампанию по отстранению действующего президента.

    «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – заявили в пресс-бюро СВР.

    Служба внешней разведки подчеркнула, что итоги встречи позволяют обратиться непосредственно к гражданам Украины, подчеркнув нехватку настоящей самостоятельности в процессе смены власти.

    Ранее в Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ. Politico сообщило о панике команды Зеленского из-за НАБУ.

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    29 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Покупка Командорских островов не подлежит комментариям, потому что продажа Родины в России считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею продажи США Командорских островов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, подобные заявления «не стоило бы комментировать в принципе». Захарова напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

    Захарова также отметила, что если у США есть необходимые для покупки средства, то им лучше направить их на решение собственных финансовых проблем. По ее словам, эти деньги могли бы «сделать Америку снова великой» и частично покрыть государственный долг США, который по состоянию на 24 марта 2025 года достиг 36,64 трлн долларов.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

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    29 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат Долгов резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Штатам следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Москва не торгует своими территориями, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал идею офицера США выкупить у России Командорские острова для противодействия КНР.

    «Американский подполковник Джеффри Фриц, который несет службу в Эстонии, наверное, перебрал с местными горячительными напитками. Найти иное объяснение его бредовой идее о покупке Командорских островов сложно», – иронично отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, причины появления подобного предложения в публичном пространстве могут быть абсолютно разные. «Возможно, это отголоски концепции сделок, которую администрация Дональда Трампа проводит на всех направлениях внешней политики. Может быть, это зондирование реакции как Москвы, так и Пекина. Либо речь просто идет о заполнении информационного пространства эпатажными заявлениями», – рассуждает дипломат.

    Как бы то ни было, статья Фрица свидетельствует о том, что среди американских военных есть те, кто абсолютно неадекватно оценивает современные мировые реалии. «Как правило, на Западе такие люди, особенно в чине подполковника, более сдержаны в оценках и отличаются от некоторых политиков здравомыслием. Но, видимо, ситуация меняется», – посетовал он.

    «Трудно судить о том, реально ли витают такие идеи в Пентагоне или Госдепе. Но Белому дому следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Мы не торгуем своими территориями. Если же в Вашингтоне и европейских столицах есть сомнения, мы приведем их в чувство и продолжим работать, обеспечивая наши нацинтересы», – заключил Долгов.

    Ранее в США задумались о покупке у России Командорских островов. Идею озвучил подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск несет службу в Эстонии.

    По его мнению, Штаты могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок. «Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику», – пишет Фриц в статье для издания Breaking Defense.

    Стоимость островов офицер оценил в 15 млрд долларов. По его мнению, Вашингтону в рамках этой сделки следует также приобрести природные ресурсы района и инфраструктуру. Как следствие, исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8%. Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США.

    Идею военного прокомментировала официальной представитель МИД России Мария Захарова. «Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», – сказала она РИА «Новости».

    Комментарии (9)
    29 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лицензионное соглашение на права использования Чебурашки в Японии утратило силу несколько лет назад, а по факту сделки идет следствие, заявили в «Союзмультфильме», комментируя сообщения о проигранном в США иске по правам на мультфильм.

    Лицензионное соглашение по использованию образа Чебурашки в Японии завершилось в 2021 году, пояснили в компании РИА «Новости».

    В России ведется следствие в отношении бывшего руководителя студии, заключившего сделку с американской компанией LaRubint Corp.

    В 2016 году к студии обратилось неустановленное лицо от LaRubint Corp. с предложением передачи прав на мерчендайзинг бренда Чебурашка в Японии. Компания LaRubint Corp. была осведомлена о спорной ситуации с японской TXBB и, по словам студии, стремилась не к развитию мерчендайзинга, а к получению роялти от японской компании.

    LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получив желаемого результата, после чего подала иск против «Союзмультфильма» для получения компенсации. В ходе разбирательства директор LaRubint Corp. подтвердила, что у компании нет сотрудников и она не вела реальной деятельности по бренду Чебурашка, что зафиксировал суд.

    В студии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и в случае легализации судебного решения в России добровольно его исполнят.

    Напомним, в США суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    По данным суда, у LaRubInt Corp. были исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки в Японии, Китае, Индии, США и Канаде.

    Комментарии (10)
    29 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Соединенных Штатов по НАТО активизировали попытки усилить давление на президента России Владимира Путина, обсуждая шаги по военной поддержке на Украине, сообщает Bloomberg.

    Акцент в публикации делается на том, что Германия договаривается с Соединенными Штатами и другими союзниками по альянсу о возможных дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot на Украину, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что изменения в риторике главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского конфликта влияют на подход союзников по НАТО к ситуации. Если ранее Трамп открыто критиковал Владимира Зеленского, то в последние недели более резкие заявления звучат уже в адрес российского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это отсутствием смысла в ожидании.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь публично призвал оказывать давление на Москву.

    Комментарии (9)
    29 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками»

    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками» в Афганистан

    Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками»
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    В распоряжении СМИ оказалась запись разговора Дениса Ермака с помощницей перед вылетом в Афганистан, где обсуждались детали путешествия.

    Аудиозапись попала в распоряжение РИА «Новости». На ней Денис Ермак, младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, беседует с помощницей Натальей Кузьменко перед отправлением в Афганистан.

    На записи слышно, как Ермак поручает оформить билеты в Кабул себе и спутникам – Евгению Богатыреву и Ахмаду Касими, а также просит заказать на обратный путь багажные места для всех и забронировать отдельные номера в гостинице.

    Как отмечает источник, по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Кабул, в багаже Богатырева и Касими на Украину якобы были перевезены наркотики. Ермак выступал организатором поездки.

    Известно, что Денис Ермак в 2014-2016 годах участвовал в боевых действиях киевского режима против Донбасса как снайпер. С марта по июнь 2022 года служил старшим наводчиком минометного взвода в 122-м батальоне теробороны Украины. С июня 2022 года продолжает службу снайпером в Главном управлении разведки Украины.

    Ранее информированный источник заявил, что Денис Ермак летом 2024 года якобы привез на Украину наркотики для политического руководства страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Противники Зеленского еще во время предвыборной кампании обвиняли его в употреблении наркотиков.

    Позднее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.

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    29 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Темпы нормализации российско-американских отношений замедлились, они идут «ни шатко ни валко», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в ускорении этого процесса, однако для движения вперед необходимы усилия обеих сторон.

    По его словам, Москва хотела бы видеть большую динамику, но «нужны импульсы с двух сторон». Песков выразил надежду, что в будущем процесс нормализации приобретет большую динамику.

    Песков добавил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствуют переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Причиной этого он назвал состояние двусторонних отношений, сложившееся при администрации экс-президента США Джо Байдена.

    Ранее Песков заявил, что Москва видит потенциал для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона. Китай поддержал улучшение отношений России и США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    29 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем
    В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов для создания системы мониторинга китайских подлодок и воссоединения разделенного народа алеутов, сообщает Breaking Defense.

    Инициатива обсуждалась в публикации на портале Breaking Defense, где подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов.

    По его мнению, этот шаг позволил бы США усилить наблюдение за подводными лодками Китая, которые теоретически могут проникать в Арктику через Берингов пролив. Фритц отмечает, что архипелаг, находящийся на стыке Северной части Тихого океана и Берингова моря, имеет стратегическое значение для создания единого «сонарного щита» на пути подлодок.

    По оценке автора, сделка принесла бы взаимную выгоду обеим странам, позволив России получить значительные финансовые средства для внутренних нужд. В структуру оценки включены стоимость исключительной экономической зоны, природные ресурсы, биоразнообразие и инфраструктура.

    Фритц отмечает, что покупка могла бы проводиться с учетом международных правил, в том числе положений Конвенции ООН по морскому праву.

    Ключевая цель – мониторинг китайских субмарин класса «Цзинь» и «Тан», способных нести баллистические ракеты большой дальности. Размещение американских подводных систем слежения на островах «позволило бы своевременно выявлять угрозы и обеспечивать национальную безопасность», полагает офицер. Острова также обладают уникальными акустическими преимуществами для ведения подводного мониторинга благодаря слабой ледовой обстановке.

    В публикации подчеркивается, что продажа может вызвать обеспокоенность среди союзников США, учитывая возможность поступления крупных средств в российскую экономику на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Автор призывает к поэтапному и прозрачному подходу к финансированию сделки, а также к дипломатическому сопровождению и международному контролю.

    Кроме стратегических интересов в материале отмечен гуманитарный аспект: покупка Командорских островов могла бы воссоединить разобщенный народ алеутов, проживающий по обе стороны современной границы, обеспечив доступ к социальным программам и инфраструктуре США.

    Ранее сообщалось, что жители острова на Аляске начали учить русский язык из страха перед возможным захватом Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Аляску продали США.

    Комментарии (26)
    29 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует уволить главу своего офиса Андрея Ярмака.

    «Важно! Зеленский начал всерьез рассматривать увольнение Ермака», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    По словам Шария, нынешний глава офиса президента Украины пытается убедить Зеленского сохранить свою должность и изменить мнение о себе. Однако, по его словам, Зеленский, стремясь остаться на президентском посту, принял решение о необходимости разрыва отношений с Ермаком.

    В марте Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича.

    В июне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. В июле Шмыгаль подал в отставку.

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    28 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ

    МИД Украины сообщил о прекращении соблюдения обязательств по ДОВСЕ

    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ
    @ REUTERS/Dmitry Neymyrok

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

    Украина приостановила выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, передает ТАСС.

    Министерство иностранных дел Украины заявило: «Инициировали остановку выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе – следующий шаг для нашего усиления после приостановления действия Оттавской конвенции». Это решение было принято по итогам совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

    В ходе совещания были также ускорены шаги по прекращению действия ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. ДОВСЕ устанавливал лимиты на количество танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов в обычных вооруженных силах стран – участниц соглашения.

    Договор был подписан в 1990 году, а затем адаптирован в 1997 году для установления баланса между ОВД и НАТО на пониженных уровнях. Впоследствии по инициативе России было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, однако оно так и не вступило в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Молдавский парламент одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. Парламент Венгрии принял закон о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

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    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    29 июля 2025, 00:31 • Новости дня
    Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США
    Гендиректор Роскосмоса Баканов прибыл в США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА, запланирована первая встреча глав космических агентств России и США за восемь лет, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

    «Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством НАСА. Это первая очная встреча глав космических агентств России и США за восемь лет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Запланирован визит Баканова в структурные подразделения Космического центра имени Джонсона, где российская делегация ознакомится с работой американских коллег.

    Делегация также посетит производственное подразделение Boeing, где ведется разработка многоразового пилотируемого корабля CST-100 Starliner, и проведет переговоры с руководством космической программы компании.

    Перед стартом миссии Crew-11, назначенным на 31 июля, Баканов встретится с экипажем корабля Crew Dragon, среди которых космонавт Олег Платонов по программе перекрестных полетов. Для Платонова этот полет станет первым. В Космическом центре Кеннеди Баканов примет участие в мероприятиях по проверке готовности к запуску новой миссии на МКС.

    Переговоры с и.о. главы НАСА Шоном Даффи назначены на 31 июля, стороны обсудят продолжение перекрестных полетов, продление эксплуатации МКС и вопросы безопасного сведения станции с орбиты. По словам Баканова, в повестке окажутся также вопросы российско-американской рабочей группы по будущему затоплению станции в заданном районе океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов заявил о планах встретиться с руководством НАСА. Также Баканов и глава SpaceX Илон Маск обсудили возможность сотрудничества по программам освоения дальнего космоса и применению новых технологий.

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