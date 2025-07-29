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Кремль принял к сведению заявление Трампа о сроках урегулирования на Украине
Песков: Кремль ознакомлен с новым заявлением Трампа об урегулировании на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа, при этом он добавил, что хотел бы воздержаться от оценок высказываний американского политика, передает ТАСС.
Песков также прокомментировал возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, вопрос о такой встрече в предметном плане по-прежнему не рассматривается. Пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на звучавшие заявления Трампа о незаинтересованности в переговорах с Путиным, никаких изменений по этому поводу в Кремле не произошло.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на заявления Дональда Трампа.
Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, подчеркнув, что нет смысла ждать.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Трампа, отметив опасность подобных ультиматумов.