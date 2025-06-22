WP: США потребуются годы для отказа от металлов из Китая

Tекст: Ольга Иванова

Соединенным Штатам потребуется еще много лет, чтобы освободиться от зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая, сообщает Washington Post, на которую ссылается РИА «Новости». Несмотря на активные попытки американских властей найти альтернативу китайским материалам, полностью ликвидировать эту стратегическую зависимость в ближайшее время не удастся.

В газете отмечается, что вопрос приобретает особую актуальность из-за геополитического соперничества между двумя странами. Вашингтон активно инвестирует в развитие собственной добывающей и перерабатывающей промышленности, однако эксперты считают, что на формирование эффективных цепочек поставок потребуется несколько лет.

Генеральный директор завода USA Rare Earth в Оклахоме Джошуа Баллард заявил: «США спешат разработать альтернативы китайским редкоземельным материалам... Потребуются годы, прежде чем Соединенные Штаты смогут избавиться от зависимости от своего главного стратегического противника». Он также напомнил, что эта зависимость формировалась десятилетиями. Предприятие, которое он возглавляет, планирует приступить к производству ниодимовых магнитов в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что автоконцерны ЕС приостановили работу без редкоземельных магнитов из Китая.

Администрация США заявила о готовности смягчить ряд ограничений для восстановления поставок редкоземельных металлов из Китая.

Китай и США подписали предварительную сделку по снижению торговых пошлин, которая действует с 14 мая в течение 90 дней.