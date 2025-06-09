NYT: США согласились на уступки ради китайских редкоземельных металлов

Tекст: Ольга Иванова

Администрация президента США Дональда Трампа пойдет на значительные уступки, чтобы Китай восстановил экспорт редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times. Экспорт был приостановлен Пекином в апреле в ответ на введение Вашингтоном новых тарифов.

В Лондоне стартовал второй раунд торговых переговоров между США и Китаем. Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Хэ Лифэн, а американскую – министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Одной из ключевых тем обсуждения стали экспортные ограничения Пекина на поставки редкоземельных металлов и магнитов, введенные 14 апреля. Китай контролирует около 99% мировых поставок отдельных видов этих металлов, незаменимых для автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической промышленности.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что цель переговоров – добиться возвращения прежних объемов экспорта. По данным The New York Times, Китай настаивает на смягчении американских экспортных ограничений и отмене ряда тарифов. Ранее газета отмечала, что ограничения Пекина уже негативно сказались на работе американских компаний, включая оборонные предприятия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

При этом эксперты отметили, что эффект от введения пошлин в США при Дональде Трампе может быть сравним по последствиям с пандемией или мировым кризисом 2008 года.