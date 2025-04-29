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FT: Эффект от пошлин Трампа соизмерим с последствиями пандемии или кризиса 2008 года
Эпохе процветания после холодной войны за счет глобальной торговли предрекли конец, а немалый вклад в это сделал президент США и его пошлины, считают представители мировой промышленности и автобизнеса, пишет FT.
Глобальный рост протекционизма и торговые войны угрожают промышленным гигантам, нарушая цепочки поставок и увеличивая издержки производителей автомобилей, пишет Financial Times (FT), сравнивая последствия пошлин США для промышленности всего мира с постпандемическим эффектом или финансовым кризисом 2008 года.
«Для предприятий рост протекционизма и разрыв связей между США и Китаем привели в беспорядок сложные глобальные цепочки поставок, оказав давление на отрасли от технологий и потребительских товаров до автомобилестроения и судоходства», – говорится в статье.
FT отмечает, что автомобильная промышленность, которая стала одним из крупнейших бенефициаров послевоенной глобализации, извлекли выгоду из роста двух крупнейших мировых рынков. Особенно Volkswagen, Toyota, Hyundai и General Motors. Но теперь отрасль может стать одной из крупнейших жертв экономической войны между США и Китаем.
Трамп ввел 25-процентный тариф на импорт всех иностранных автомобилей с некоторыми исключениями для Мексики и Канады, в то время как тот же уровень тарифов затронет большинство импортных автодеталей с 3 мая.
Президент США недавно предположил, что может для отрасли может быть оказана «помощь», но если тарифная политика не будет радикально скорректирована, каждый автопроизводитель и поставщик пострадает многократно.
Компании уже перестраивают цепочки поставок: Honda переносит все производство своих пятидверных гибридных автомобилей Civic из Японии в США, шведская Volvo Cars рассматривает возможность добавления производства еще одной модели на свой завод в США в Южной Каролине, а Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных Трампом пошлин.
Но раскручивание глубоко взаимосвязанных цепочек поставок будет сложным и рискованным, особенно в период глубокой политической неопределенности, говорят представители автобизнеса.
Строительство нового завода в США также займет годы, а расходы растут – особенно с учетом того, что оборудование для автоматизации, детали и металлы, используемые для многих из этих заводов, поставляются из-за пределов США.
«В любом случае, отраслям промышленности необходимо найти способ диверсифицировать цепочки поставок, которые зависят от Китая, говорят некоторые руководители, особенно в отношении сырья, которое имеет решающее значение в таких областях, как сталелитейная, полупроводниковая и автомобильная промышленность», – резюмирует издание.
В марте газета ВЗГЛЯД разбиралась, как торговые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.