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Honda анонсировала перенос производства автомобилей Civic в США
Японская Honda Motor с июня перенесет производство гибридных автомобилей Civic для рынка США из Японии на завод в Индиане на фоне введенных администрацией Трампа импортных пошлин, а также рассматривает перенос производства своих флагманов из Канады и Мексики.
Японская компания Honda Motor уже в июне перенесет производство гибридных автомобилей Civic, предназначенных для рынка США, с завода в Японии на предприятие в американском штате Индиана, сообщает РИА «Новости». Данное решение связано с введением дополнительных импортных пошлин, что побудило компанию пересмотреть логистику и стратегию производства. Производство в Японии началось в феврале на заводе Saitama Factory, однако уже через несколько месяцев будет перенесено на территорию США.
В февральско-мартовский период на японском заводе было выпущено около 3 тыс. единиц гибридных автомобилей Civic. Honda рассматривает возможность переноса производства своих флагманских моделей с заводов в Канаде и Мексике в США. Это шаг вызван решением администрации Трампа ввести дополнительный тариф в 25% на все импортируемые автомобили, что существенно влияет на экономику компании.
На данный момент около трети продаваемых в США автомобилей Honda производится за пределами страны, преимущественно в Канаде. В ближайшие два-три года компания планирует увеличить производство на своих американских заводах на 30%, чтобы местное производство обеспечивало до 90% объема продаж на рынке США. Это позволит Honda снизить зависимость от импортных пошлин и укрепить позиции на американском рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай перенаправил товары в Турцию после того, как США ввели пошлины на китайскую продукцию. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США.