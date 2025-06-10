Автоконцерны ЕС приостановили работу без редкоземельных магнитов из Китая

Politico: Автоконцерны в ЕС закрывают сборочные линии без редкоземельных металлов из Китая

Tекст: Вера Басилая

Торговая война между США и Китаем неожиданно ударила по европейской автомобильной промышленности, сообщает Politico.

В ответ на американские тарифы Пекин с апреля ввел экспортный контроль на семь редкоземельных минералов, необходимых для производства магнитов, используемых в автомобилях, системах обороны и других отраслях.

Теперь европейские производители сталкиваются с перебоями в поставках, что вынуждает их останавливать некоторые производственные линии.

«Цепочки поставок пустеют, и риск значительно растет с каждым днем, с каждым часом», – заявил глава немецкой компании Schaeffler Матиас Цинк.

Оформление каждой экспортной лицензии занимает не меньше месяца, а крупным компаниям приходится переправлять магниты авиатранспортом, что увеличивает стоимость доставки в пять раз.

Экспортные ограничения затрагивают все страны, а не только США, и требуют от предприятий разглашения коммерческой информации. Несмотря на то, что Китай в 2010 году применял подобную меру только против Японии, на этот раз Пекин намеренно распространил ограничения на весь мир, чтобы надавить на Европу, считает эксперт Rhodium Group Жюлиана Бушар.

Пекин объясняет свои действия необходимостью защиты национальной безопасности и усиливает давление на ЕС накануне июльского саммита.

Китай контролирует 90% мирового рынка редкоземельных минералов, что создает серьезные риски для европейских автопроизводителей и их поставщиков. Евросоюз в ответ продвигает закон о критически важных сырьевых материалах, чтобы снизить зависимость от Китая, однако пока эти меры мало помогают отрасли.

Ранее американская администрация заявила о готовности смягчить ряд ограничений для восстановления поставок редкоземельных металлов из Китая.

Китай и США подписали предварительную сделку по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая сроком на 90 дней.

Эксперты отметили, что последствия введения пошлин в США при Дональде Трампе могут быть сопоставимы с пандемией или мировым кризисом 2008 года.