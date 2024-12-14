Черное море за 30 лет потеплело на два градуса

Океанолог: Температура воды в Черном море увеличилась на два градуса за 30 лет

Tекст: Мария Иванова

Поверхностный слой Черного моря за последние 30 лет стал теплее на два градуса, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Андрея Зацепина. В этом году из-за жаркого июля и теплой осени температура воды долго не понижалась, что создает опасную ситуацию. Из-за этого штормы могут участиться.

«В этом году очень жаркий был июль, и еще осенью продолжилась теплая погода, поэтому море, его верхний слой, оказалось примерно на 1-2 градуса теплее, чем в другие года. Это очень опасная вещь, когда море к смене сезона находится в таком теплом состоянии… Из-за этого атмосферные циклоны, приходящие, как правило, с запада или северо-запада над морем могут усилиться и достичь штормовой силы», – сказал Зацепин.

Ученый пояснил, что катастрофические штормы происходят из-за контраста температур, когда холодный воздух с севера встречается с теплым воздухом над морем. Это создает перепад атмосферного давления, который приводит к сильному ветру. По словам Зацепина, такие катастрофические явления будут происходить чаще на фоне потепления климата.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года ветер разогнал огромные волны, уничтожившие автоматизированную станцию наблюдений на глубине 25 метров возле Геленджика. В июле этого года вода у берегов Сочи, Туапсе и Ейска прогрелась до 28 градусов.

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