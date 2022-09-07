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Глобальное потепление сулит России климатическую революцию

Присущий Сочи климатический комфорт распространится в России гораздо севернее Артур Лебедев/РИА Новости
Сибирь расцветет, Европа погибнет, а Россия выиграет. Такие прогнозы на глобальное климатическое будущее нашей планеты звучат сегодня в западных СМИ. Исследования говорят о том, что действительно уже в ближайшие десятилетия жить в нашей стране станет гораздо теплее, однако для России прогнозируются и крайне опасные катаклизмы. Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
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Зачем России лететь на G20

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Глобальное потепление сулит России климатическую революцию

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    		   7 сентября 2022, 11:40
    Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
    Текст: Александр Березин

    Сибирь расцветет, Европа погибнет, а Россия выиграет. Такие прогнозы на глобальное климатическое будущее нашей планеты звучат сегодня в западных СМИ. Исследования говорят о том, что действительно уже в ближайшие десятилетия жить в нашей стране станет гораздо теплее, однако для России прогнозируются и крайне опасные катаклизмы.

    Американский журнал Time запустил в мировое инфопространство вирусную статью: «Где нам придется жить, пока планета горит». В ней сообщается: «Для больших частей мира местные условия становятся слишком экстремальными, и нет никакого способа адаптироваться к ним». Трети человечества придется переселиться в ближайшие десятки лет, заключает издание.

    Откуда? Из тропиков, прибрежных зон и бывших орошаемых земель. Более того, утверждает Time: «Эта миграция уже началась – вы все видели потоки людей, бегущих из зон, пострадавших от засухи в Латинской Америке, Африке и Азии, – там, где сельское хозяйство... стало невозможным». Куда? В северные страны, типа Канады и России, ну или самые южные края, типа Патагонии в южном полушарии.

    Звучит страшновато. Вот только одно «но»: действительность будет, скорее, противоположной. Впрочем, это не значит, что она будет гладкой, в том числе для России.

    Что же случится с нами

    Логика Time проста. Еще в 1970 году советский ученый первым в мире заявил о неизбежности глобального потепления. Он же сделал прогноз: к 2020 году среднемировая температура поднимется на 1,0 градуса (фактический подъем составил 0,98 градуса), а к 2070 году – на 2,0 градуса. Этот же ученый в начале 1970-х предположил, что потепление ослабит перенос влажных воздушных масс от морей в центры континентов, отчего те станут непригодны для жизни (пустынями). Тот же ученый предложил и способ борьбы с потеплением, впрочем, это уже другая история.

    Вернемся к современному западному миру. Он полностью усвоил (хотя сперва активно возражал) описанные выше идеи крупнейшего отечественного климатолога Михаила Будыко, и теперь ждет опустынивания – откуда и прогнозы Time.

    Но есть маленькая деталь, о которой в западном мире мало кто знает: Михаил Будыко в своем развитии не остановился в начале 1970-х. Озаботившись грядущей климатической катастрофой, он решил изучить: а как же Земля переносила более ранние потепления, до человека, ведь те иной раз были даже сильнее? В науке это называется «метод палеоаналогов»: взять аналогичную ситуацию из прошлого и сравнить с настоящим. Неожиданно для себя Будыко обнаружил, что периоды, климатически очень близкие к концу XXI века, не просто были на Земле не так давно, но и не показали никакого опустынивания. Совсем наоборот.

    Например, около 120 тысяч лет назад, в Микулинское межледниковье, среднемировая температура поднялась до 16–17 градусов – такая же будет в конце этого века (сейчас +15). При этом Сахара стала зеленой саванной, да и пустыни Центральной Азии стали степями. Степи и саванны Африки сильно сжались: на них быстрыми темпами наступали леса.

    Сегодня наука по ископаемой пыльце достоверно установила: средняя полоса современной России тогда покрылась грабовыми лесами. Вы вряд ли когда-то видели это дерево, и немудрено. Ведь оно не переносит серьезных морозов и сейчас растет лишь западнее Польши. А вот 120 тысяч лет назад теплолюбивый граб на нынешних русских землях вытеснил сосны, ели и березы.

    Назовем вещи своими именами: граб – не пальма, не саксаул и не кактус. Он не растет там, где жарко и сухо (что легко заметить по этой карте его распространения в наши дни). Он даже в современной Испании поэтому не растет. То есть места, где мы сейчас живем, при росте глобальных температур на +2 заселяются растениями, намного более капризными, чем наши сельхозкультуры (те в Испании растут). Из этого очевидно: конкретно нам, как и европейцам, никуда переселяться не придется.

    Каспийская Атлантида

    Но есть одно уточнение. Европейцам – тем да, изменение климата ничем не угрожает (недавняя засуха вообще не от него). А вот в России все не так благостно. Дело в том, что Каспийское море на сегодня на 28 метров ниже уровня мирового океана. Настолько же ниже него прибрежные – и очень плотно населенные – районы Дагестана. В нем одном, напомним, живет больше людей, чем в тех двух третях России, что покрыты вечной мерзлотой.

    Проблема в том, что при серьезном потеплении дождей над Каспием станет столько, что он наберет эти самые 28 метров. Соответственно, прибрежная зона этого моря – сотни тысяч квадратных километров – уйдет под воду.

    Разлив Каспия угрожает не только трехмиллионному Дагестану. 120 тысяч лет назад, когда климат был таким, каким он будет в 2100 году, Каспийское море имело высоту ноль метров над уровнем моря. То есть было на 28 метров выше. Это значит, что на севере оно заканчивалось в южной части Саратовской области. Там, где сейчас Волгоград, была цепь островов в соленом море. Там, где Астрахань, было морское дно (ее высоты от –23 до –13 метров). А через Кумо-Манычскую впадину Каспий изливался в Черное море.

    Разлив Каспия связан с тем, что при потеплении испарение с поверхности морей на Земле резко растет. Облака с осадками оттуда устремляются вглубь континентов, где запускают дожди. Каспийское море выходит из берегов регулярно – в каждое серьезное межледниковье. Будущее потепление никак не может стать исключением: физические законы с последнего разлива не изменились, и при нагреве испаряемость из Мирового океана точно так же растет.

    Когда начнется всекаспийский потоп? Скорее всего, между 2020 и 2070 годами. Именно тогда среднегодовая температура на Земле поднимется до значений, при которых Каспий разливался в прошлые потепления.

    А как же тропики, где все погибнут?

    Хорошо, с Евразией все ясно. Но Time пишет, что в тропиках станет слишком жарко, и там-то точно все погибнет. Как быть с беженцами оттуда?

    Следует признать, что Time неправ. Тропики не погибнут от потепления. Напротив: так же, как и в более ранние жаркие эпохи, Сахара станет зеленой. За последние 9 миллионов лет она становилась зеленой каждый раз, когда наступало особо теплое межледниковье (до 2000 года тоже было межледниковье, но недостаточно для этого теплое), и снова становилась пустыней, когда температуры падали.

    Исследователи, изучавшие периоды «Зеленой Сахары» 120 тысяч лет назад, недвусмысленно пишут, что результаты их работы «указывают на значительное увеличение человеческих популяций в периоды «Зеленой Сахары». Иными словами: потепление на два градуса, которое, по мнению Time, сделает тропики необитаемыми и убьет там сельское хозяйство, в истории уже было и вело к росту человеческих популяций в тропиках. А никак не к его падению.

    И это относится не только к людям 120 тысяч лет назад, когда на Земле был климат будущего 2070 года, никаких вымираний никаких видов в Африке или Южной Америке неизвестно. Ни растений, ни животных. Предок человека как жил в Африке, так и продолжал жить там. Никаких следов уменьшения его численности в этот период где бы то ни было нет вообще.

    Но разве Сибирь не расцветет?

    Сразу следует забыть о мысли «Средняя полоса с Сибирью из-за потепления станет теплым раем». Ничего подобного не случится. Да, потепление сделает Москву и Россию в целом намного теплее. В 1970-м, когда в СССР только предсказали неизбежность глобального потепления, в столице были среднегодовые +5. В 2020 году среднегодовая там достигла +8,0 (из-за Эль Ниньо), в 2021 году, правда, откатилась до +6,5 (из-за Ла Ниньи). После 2070 года двухградусное потепление планеты будет означать, что среднегодовая температура в Москве достигнет +9. Жарко?

    Напомним: среднегодовая температура в Эдинбурге во времена классиков английской литературы была +9. Но Эдинбург они описывали как место с отвратительным, холодным и промозглым климатом. Не то что Лондон – хотя у многих и зима в Лондоне описывается в сходных тонах. В Лондоне, напомним, сейчас среднегодовые +10. А в 2100 году климат там будет как 120 тысяч лет назад – в эпоху, когда у Темзы водились гиппопотамы, слоны (не мамонты), носороги (не шерстистые), буйволы и иная глубоко южная живность.

    Из этого следует, что Москва и в будущем будет климатически менее привлекательной, чем Лондон. Уровня сегодняшнего Парижа (среднегодовые +12) она не достигнет вообще никогда. Поэтому – нет, пальм и бегемотов среди родных осин мы так и не увидим. И через двести лет – тоже.

    И мы очень сомневаемся в том, что откуда-то появится очередь страждущих переехать в российский климат. Не только потому, что в тропиках от потепления зарастут пустыни и биопродуктивность сильно вырастет. Но и потому, что опыт миграций во времена такого же потепления у рода Homo уже был.

    120 тысяч лет назад, при потеплении на пару градусов – до уровня конца XXI века – неандертальцы, как отмечают ученые, никоим образом не спешили занять покрывшуюся растительностью и оттаявшую от «вечной» мерзлоты тундру. Хотя широколиственные леса легко дошли до берега Северного Ледовитого океана, там не было никаких людей. Напротив: археологические данные указывают, что они и в ту пору не жили дальше 55-го градуса северной широты. То есть даже в условиях, как после глобального потепления, неандертальцы предпочитали недвижимость только на широте Москвы. А вот уже на широте Екатеринбурга – ни в какую. Ученые заключают: неандертальцы предпочитали теплый климат – там банально выше биопродуктивность дикой природы, за счет использования которой они и жили.

    Опираясь на прошлый опыт человечества, можно сделать прогноз. Да, климат Сибири действительно улучшится и урожаи там существенно вырастут. К 2100 году – в разы выше, чем в 2000-м. Но вот подавляющее большинство жителей России как жило южнее линии Санкт-Петербург – Казань – Томск, так и будут там жить. Даже самые теплые части нашей страны – Сочи и Крым – получат среднегодовые температуры всего в 15–16 градусов. Столько сейчас в Барселоне, но вот в Лиссабоне уже заметно теплее. Какой смысл переезжать на север, проживая в климате Барселоны?

    Тем более что, несмотря на потепление, север нашей страны так и не получит даже климата самой северной Шотландии (там +7,4 градуса, в Москве что-то подобное было только в 2020-м). Где, напомним, он настолько не теплый, что очень немногие жители Великобритании посещают их даже как туристы.

    Мы будем жить в другом мире

    В то же время не стоит преуменьшать эпохальный масштаб изменений, которые нас ожидают. Все тот же Михаил Будыко прогнозировал последствия глобального потепления не только для планеты, но и для нашей страны. По нему Северный Ледовитый океан не просто лишится постоянных льдов после 2050 года. Еще важнее то, что в нем исчезнут даже зимние льды, точнее, их площадь будет небольшой, а подавляющая часть акватории станет круглогодично незамерзающей. Кажется, это невозможно: ведь полярной ночью Солнце не светит, за счет чего море останется свободным от льда?

    Причиной этого будет особенность океанического климата в Арктике. После наступления полярной ночи испарение с морской поверхности там происходит крайне быстро, а особенности распределения температуры в тропосфере приводят к тому, что испарившаяся вода тут же формирует низкие облака в 3–4 раза плотнее обычных для этих широт. Облака состоят из водяного пара, блокирующего инфракрасное излучение. В итоге поверхность моря будет «укутана» одеялом из низковысотных облаков и не сможет терять тепло достаточно быстро, чтобы на ней возник лед.

    Сегодня Арктика круглогодично покрыта в основном льдом, потому что ее лед – многолетний. Летом он в основной части океана не тает, а зазоры между ним осенью успевают замерзнуть. Поэтому к зиме этот эффект «зимней полыньи в океане» не срабатывает – точнее, срабатывает в небольшом количестве мест.

    После того как все многолетние арктические льды растают – «безледное лето», это ожидается в районе 2050 года – осенью лед не успеет затянуть основную часть моря, после чего Севморпуть станет проходимым без ледоколов круглый год.

    Но дело не только и не столько в Севморпути. Незамерзающий северный океан будет означать «одеяло» облаков, резко поднимающее температуры в городах на побережье Северного (безледного) океана. К концу века Мурманск может иметь не +1, как сегодня, а +5, как в Москве XX века. Это, мягко говоря, совсем разные климатические условия. Особенно важно то, что примерно та же температура наступит не только там, но и в Архангельске и даже в азиатской части северного побережья России. Да, там не будет московского климата, но вот южнокамчатский вполне ожидаем.

    Это будет означать революцию в смысле обитаемости севера нашей страны. Да, Якутия и другие внутренние области Сибири не получат такого же мягкого климата, зимы там останутся северными, но полоса от Мурманска до Чукотки действительно станет намного более потенциально обитаемой – на уровне Северной Норвегии. Сходные изменения ожидают и Канаду, чье население очевидно вырастет за счет мигрантов, спешащих туда намного сильнее, чем в менее богатую Россию. И, конечно, север США, Аляску.

    В то же время не надо ожидать чудес. Россия не станет центром обитаемого мира: скорее, мы из его предельно суровой окраины станем просто суровой окраиной. Если угодно – своего рода Шотландией планеты Земля. 
     
     
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