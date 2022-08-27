Климатическую катастрофу Европе устроила «Девочка»

Самая катастрофическая засуха «за 500 лет» – так описывают западные СМИ климатические пертурбации, которые сейчас переживает Европа. Русла рек действительно высохли, и кажется, будто налицо невиданная природная аномалия. На самом деле, причины ее давно объяснены, и касается это в том числе и России.

Агентство «Блумберг» со ссылкой на ученых завляет, что нынешняя засуха в Европе «кажется худшей за 500 лет». Проблема заключается в том, что ни 500, ни 400 лет назад в Европе – да и нигде в мире – не было не то что измерения осадков, но даже банального термометра: их просто еще не изобрели. Какие-то регулярные измерения осадков начались в Британии только в 1860 году – поэтому когда вы видите заявления в стиле «беспрецедентная за много веков засуха», стоит, фигурально выражаясь, ощупать свои карманы: скорее всего, вас обманывают.

И тем не менее, что-то в Европе происходит, не правда ли? Еврокомиссия утверждает, что 47% площади ЕС находятся в состоянии «предупреждения» и 17% в состоянии «тревоги» в смысле засухи. Опубликованная Еврокомиссией карта показывает: засуха действительно серьезная. Власти прогнозируют падение урожаев зерна на 16%. Неплохо бы разобраться, что там случилось на самом деле – и кто в этом виноват. Тем более, что всего 12 лет назад очень похожая история произошла и в нашей стране.

Кто виноват?

Обычно, когда кто-то рассказывает об очередной засухе – иногда даже говорят «глобальный тренд на опустынивание» – ссылаются на глобальное потепление. Эта логика выглядит простой: стало жарче, от этого – суше, вот вам и засуха.

Однако физика на нашей планете работает ровно противоположным образом. По мере глобального потепления количество осадков неизбежно растет – например за XX век оно на планете в целом оно выросло на 2%.

Почему – в принципе, можно догадаться, полистав учебник природоведения за пятый класс. Оказывается, две трети Земли покрыто водой. Если вы зайдете в бассейн, где две трети пола помещения занято водой, и начнете увеличивать отопление, то чем жарче там будет, тем больше водяного пара окажется в воздухе.

Представим, что мы зашли в бассейн, где потолок в десяти километрах, а воду подогревают мощной лампой-излучателем (примерно такая ситуация в тропосфере Земли). Само собой, вверху будет холоднее, чем у самой воды. Испарившаяся вода начнет конденсироваться в облака, и вниз пойдет дождь. Что будет, если в здании вырастет температура? Все верно: дождь начнет идти чаще, и заливать будет быстрее.

Что-то такое на Земле и происходит. 28 февраля 2022 год в обычно сухой Австралии был поставлен необычный рекорд: в одном ее городе выпало 467 миллиметров осадков за сутки. Почти полметра воды, конечно, вызвали массовое затопление.

Правда, совсем катастрофическими такие затопления назвать сложно. Как повествует все тот же учебник природоведения, с ростом температур растет и испаряемость. Поэтому то, что выпало в одном месте, быстро начинает снова превращаться в водяной пар. Именно от этого, как заключает работа в научном журнале Scientific Reports, «на деле записи наблюдений в большей степени указывают на уменьшение ежегодных максимальных уровней затоплений, несмотря на хорошо задокументированный рост уровня осадков». Другая научная работа отмечает, что вопреки росту населения планеты, число ежегодно гибнущих от наводнений тоже падает.

Согласно научным работам, частота засух по мере глобального потепления вообще никак не изменяется. Ни в мире, ни в Европе. Последняя научная работа по Европе заключает: «С точки зрения долговременной перспективы 1851-2018 годов никаких устойчивых трендов в засухах в Западной Европе нет». Авторы работы, отмечающей, что число засух не растет и по всему миру добавляют: «В среднем более теплый мир –это более влажный мир».



Настоящий виновник – «Девочка»

На публикуемых в научных журналах графиках засух по годам видно, что у засух есть резкие всплески. Очень часто – в случае Европы – они соответствуют такому явлению как «Ла Нинья» («девочка» на испанском). Так называют ситуацию, когда вода у экватора в Тихом океане вдруг становится холоднее.

Это случается раз в примерно десяток лет (иногда чаще), когда вода из глубин Тихого океана поднимается на поверхность. Здесь она поглощает тепло из атмосферы, а затем опускается вниз, унося с собой и тепло. Теплоемкость крупнейшего океана огромна, и в годы «Ла Ниньи» средние температуры на планете падают.

В другие годы – когда царит «Эль Ниньо», «мальчик» – холодных вод из глубин поднимается мало, и с климатом все происходит наоборот. Например, теплейший год в письменной истории планеты и России – 2020-й – был именно годом, на начало которого действовал «Эль Ниньо».

Как несложно догадаться, в более теплые годы осадков на планете выпадает чуть больше. А в более холодные – чуть меньше. К тому же – это важно – меняется их распределение. Например, над Австралией при Ла Нинье их выпадает больше. А вот над западной Евразией – как правило, меньше. Каждый из нас поэтому легко может вспомнить случай сильной Ла Ниньи. Это 2010-й в России – год очень долгого антициклона, когда дождей в Москве (и не только) не было месяцами.

2022 год – как несложно догадаться – год довольно сильной Ла Ниньи. Притом затяжной: длится она уже с осени 2020 года. Стоит напомнить: Ла Нинья означает и то, что температуры холодной части года в наших краях могут быть ниже обычных. И не только холодной - рекордно прохладный май 2022 года в России – тоже дело ее рук.

Как же так выходит: и жару летом, и холод в другие месяцы может принести одно явление? Как ни странно, да: климат устроен так, что недостаточная средняя температура по планете может привести и к холоду зимой (тут все ясно, объяснять не надо), и к жаре летом.

Все дело, опять же, в физике. Поверхность суши охлаждается, когда с нее испаряется вода, которая выпала туда с дождями. А если воды в мире испарилось меньше, куда-то ее может дойти меньше обычного. Значит, охладить это «куда-то» дожди летом тоже не смогут. Как не смогут и «пропавшие» в годы Ла Ниньи сильные зимние циклоны согреть земли Европы и России.

Значит ли это, что грядущая зима будет холодной? Ла Нинья отличается слабой предсказуемостью (впрочем, Эль Ниньо не лучше). Она очень переменчива, и до зимы вполне может и исчезнуть. Но если нет – определенно, зима может быть холодной. Веерные отключения в Техасе 2011 и 2021 года (при необычных для тех мест морозах) случились именно в годы Ла Ниньи, о чем мы уже писали. Кстати, зима 2010 года в России тоже была сильно холоднее нормы.

И если Ла Нинья не ослабнет, политически и экономически Западная Европа этой зимой может пострадать даже сильнее, чем летом.

Почему не стоит слишком уж жалеть Европу?

В то же время нельзя не отметить важный факт. Да, в этом году европейская засуха серьезно ударила по урожаям и даже логистике – плотин на Рейне мало, поэтому сухой год резко снижает максимально возможную осадку барж, ходящих там.

Но в целом у жителей России нет оснований считать, что Европе как-то особенно не повезло. Сухие цифры говорят, что ситуация скорее обратная. В мире происходит процесс, о котором не услышишь в СМИ, однако, вероятно, важнее его на планете сегодня ничего и нет: глобальное озеленение. По данным спутниковых снимков, в России в 2000-2017 годах площадь листьев из-за него выросла на 6,62%. То есть стала больше на 0,7 миллионов километров – пара Германий (вот соответствующая работа в Nature).

В Европе этот процесс тоже идет – причем, что характерно, быстрее, чем у нас. За 2000-2017 годы спутниковые снимки показывают рост площади листьев для ЕС (тогда еще – включая Британию) на 7,78%. Почему?

Да потому, что глобальное озеленение, как отмечают ученые, хотя и идет по всему миру, но быстрее всего – именно в странах, где осадков 500 миллиметров в год и более. Первый же взгляд на карту осадков Евразии показывает: основная часть России слишком холодна, чтобы там было столько осадков, поэтому у нас такой режим на меньшей части страны. И наоборот: основная часть ЕС лежит в зоне, где осадков более 500 миллиметров.

Ла Ниньи приходят и уходят, а глобальное озеленение остается. И это не просто «больше листьев»: листья ведь есть и у сорняков. Это, в первую очередь, значит больше еды. По данным вот этого американского исследования, 26% в каждом куске пшеничного хлеба в современных США существуют именно за счет глобального озеленения, и без него просто не выросли бы (сходная ситуация и по миру в целом). Точнее, эти 26% – результат именно глобального озеленения, плод антропогенных выбросов углекислого газа, которые и вызвали весь этот процесс.

Механизм озеленения прост: растения строят свои ткани в основном из молекул СО2, это их еда, так же, как мы в основном строим свои ткани из соединений, получаемых из этих растений. Чем больше СО2 в воздухе – тем больше урожаи. Отчего, собственно, в промышленных парниках углекислый газ добавляют в воздух до значений в 2-3 раза выше атмосферных.

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То, что глобальное озеленение идет в Европе сильнее, чем в России, означает, что пока ЕС выигрывает в ключевом биологическом процессе, происходящем на Земле, больше, чем мы. И пока количество осадков в России не увеличится (что крайне вероятно уже в ближайшие десятки лет), особых оснований соболезновать европейцам у нас не появится.

Да и потом вряд ли. Ведь никто в мире не борется с антропогенными выбросами СО2 сильнее, чем европейцы. То есть в отдаленной перспективе действия их государств (пусть и по незнанию, а не по умыслу) нацелены на то, чтобы вырвать 26% каждого куска хлеба из каждого рта на этой планете. Включая, само собой, наши с вами.