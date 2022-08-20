Ведущие ученые мира заявили о бессмысленности борьбы с изменением климата

Больше тысячи ученых со всего мира, включая Россию, подписали «Всемирную климатическую декларацию» с призывом прекратить политизировать глобальное потепление.

В документе говорится о том, что на самом деле никакой катастрофической ситуации на Земле с изменением климата не происходит – все процессы идут так, как им положено, а влияние антропогенного фактора на глобальное потепление преувеличено, пишет «Комсомольская правда».

Ученые призывают прекратить панику, поскольку в истории нашей планеты периоды потепления сменяются похолоданием и наоборот.

«Последний малый ледниковый период закончился совсем недавно – в 1850 году. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы сейчас переживаем период потепления», – говорится в документе.

При этом мировые ученые согласились, что деятельность человека влияет на климат, но не катастрофически. По их мнению, политики зарабатывают очки на «спасении человечества».

Эксперты утверждают, что все прогнозы по изменению климата на сегодняшний день опираются на компьютерные модели. Однако эти модели очень далеки от реальности: например, с 1850 года климат потеплел значительно меньше, чем это предсказывается расчетами.

Кроме того, ученые назвали глупостью всемирную борьбу с СО2.

«СO2 не является загрязнителем. Дополнительный углекислый газ в воздухе способствует росту глобальной растительной биомассы и увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур во всем мире», – объяснили эксперты.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Австралия лишается электричества из-за «зеленой повестки».