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Попыткой экономического удушения назвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов решение Литвы прекратить транзит товаров, попавших под санкции ЕС. Под запретом окажется до 50% номенклатуры грузов. Местная власть будет оспаривать действия Литвы и начнет развивать альтернативные каналы, в том числе паромное и авиасообщение. Почему Вильнюс прибегает к столь радикальным мерам и насколько юридически обоснованы его действия? Подробности...
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Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

Людмила Петрановская и Андрей Макаревич – представители разных ветвей либерализма в России Антон Новодережкин/ТАСС
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Французы отомстили Макрону за поцелуи с Зеленским

Неудачный визит Макрона в Киев разозлил французов Ludovic Marin/REUTERS
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
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    Целый континент лишается электричества из-за «зеленой повестки»

    Австралия является одним из крупнейших экспортеров угля на планете
    		   20 июня 2022, 18:00
    Фото: Mark Baker/AP/ТАСС
    Текст: Тимур Шафир

    Один из самых богатых энергоносителями континент – Австралия – внезапно столкнулся с полномасштабным энергетическим кризисом. Страна стоит на пороге массовых отключений электроэнергии и вынуждена отказаться от рыночных принципов регулирования отрасли. Почему все это произошло и при чем здесь переход на «чистые источники энергии», который долгие годы реализовывался в Австралии?

    Еще в середине прошлой недели жители восточных штатов Австралии узнали крайне неприятную новость. Министр по вопросам изменения климата и энергетики Кристофер Боуэн (Christopher Bowen) обратился к своим согражданам с призывом максимально экономить электроэнергию, отключать мощные электроприборы, а по возможности – и свет в домах. Особенно по вечерам, с 18 до 20 часов, чтобы избежать падений напряжения в сети в часы максимальной нагрузки.

    В выступлении Боуэна, туманно ссылавшегося на резкое похолодание на юго-восточном и восточном побережье континента как на основную причину роста расходов энергии, особо внимательные австралийцы отметили другое. А именно – проскользнувшее признание в том, что чрезвычайная ситуация сложилась в силу отключения ряда угольных электростанций, а также недостатка ресурсов, вырабатываемых столь популярной, солнечной и ветряной «зеленой энергетикой».

    Это обращение вышло на следующий день после того, как местный оператор рынка электроэнергии AEMO (Australian Energy Market Operator) объявил о приостановке по всей территории Австралии действия рыночных цен на электроэнергию. Остановку спотового энергорынка и введение потолка оптовых цен на энергию оператор объяснил тем, что стало невозможно продолжать функционирование рынка и при этом обеспечивать стабильные поставки электричества потребителям в соответствии с национальными правилами электроэнергетики. «В нынешней ситуации прекращение функционирования рынка – это лучший способ обеспечить надежные поставки электроэнергии для австралийских домов и бизнеса», – заявил гендиректор AEMO Дэниел Вестерман (Daniel Westerman).

    Власти и оператор попытались успокоить встревоженных не на шутку австралийцев, сообщив что уж в ближайшие выходные (18–19 июня) отключений электричества точно не предвидится. От имени АЕМО было выпущено обращение, в котором оператор уверял сограждан в том, что на общенациональном рынке электроэнергии им будет обеспечено достаточное ее количество.

    Однако внимательные австралийские граждане отметили, что даже в этом сообщении оператор говорит о сохраняющихся проблемах в энергетическом секторе. Фактически оператор таким образом пошел на нарушение священных для англосаксонского мира рыночных механизмов и взял на себя ответственность за целесообразность отключения и включения генерирующих мощностей.

    Не только самих австралийцев, но и весь остальной мир несколько удивляет сложившаяся ситуация. Каким образом страна, являющаяся одним из мировых лидеров по добыче и переработке углеводородов и на протяжении многих лет гордившаяся низкими ценами на энергоносители, вынуждена готовить своих граждан к отключениям электричества?

    Действительно, при общей валовой добавленной стоимости (ВДС) в 55 миллиардов долларов США отрасль энергетики Австралии обладает мощнейшими ресурсами мирового уровня, создавая и поддерживая более 98 000 рабочих мест. А каждое рабочее место в энергетической отрасли в среднем генерирует 10 дополнительных.

    Австралия является вторым после Индонезии мировым экспортером угля (200 миллионов тонн в год) и одним из лидеров по разведанным запасам (около 147 миллиардов тонн).

    Около 80% производства электроэнергии еще несколько лет назад Австралия получала из ископаемого топлива (уголь составлял около 60% источников) – при этом потребление электроэнергии в стране в три раза превышает среднемировые показатели.

    Точно такие же высокие показатели демонстрируют австралийские данные по выбросам CO2. Связанные с энергетическим сектором, они достигают 15 ½ тонн CO2 на душу населения, превышая среднемировые показатели в 3,5 раза.

    Было бы странно, если бы неумолимая борьба за всемирную «зеленую повестку» обошла стороной Зеленый континент, невзирая на жизненно важное значение энергетического сектора для безопасности страны. Еще 11 лет назад правительство объявило о планах трансформации штата Южная Австралия в полигон «зеленой энергетики» и центр распространения идеологии возобновляемых источников энергии для всего восточного побережья. Спустя десятилетие тяжелой работы, крупных инвестиций и непрерывной агитации правительство с гордостью сообщило в конце ноября 2021 года, что сеть Южной Австралии впервые в мире достигла нулевого спроса, покрыв все потребности населения в электричестве при помощи солнечных батарей и ветряных генераторов.

    Вдохновленные первыми успехами в штате, где проживает не более 1 700 000 человек, и забыв, что эксперимент требует повторения, власти страны стимулировали процесс закрытия угольных электростанций на всем континенте.

    В стране, зависящей на две трети от выработки угля, под предлогом устаревания и нестабильности работы только за последние два месяца было выведено из эксплуатации около 25% из 23 гигаватт угольных мощностей восточных штатов страны.

    С особенной радостью в феврале этого года австралийская энергетическая компания Origin Energy оповестила AEMO о закрытии крупнейшей электростанции Эраринг (Eraring, мощность 2880 МВт) на семь лет раньше, чем было запланировано, – в 2025 году. Закрытие Эраринг «отражает быстро меняющиеся условия на национальном рынке электроэнергии, которые ставят под сомнение жизнеспособность традиционных электростанций» – так гордо сообщали об этом местные СМИ. Правда, забывая упомянуть, что угольная электростанция вырабатывала более 20% объема всей энергии, необходимой для штата Новый Южный Уэльс, – самого населенного в стране (7 250 000 человек).

    Эти эксперименты могли бы продолжаться еще долго. Однако изменение мирового порядка, начавшееся в феврале 2022 года, спутало все карты как прежнему правительству континента, так и новому кабинету, сформированному новым же премьер-министром Энтони Альбанезе (Anthony Albanese) по итогам победы лейбористов на выборах 21 мая.

    Кризисная ситуация, охватившая рынки Европы и США и вызванная политикой самоубийственных санкций против России, не могла не отразиться на Австралии как одном из ключевых игроков в дивный, новый англосаксонский мир. Из-за несвоевременного внутреннего дефицита многие австралийские электростанции были вынуждены покупать нефть и газ на спотовых рынках, что привело к резкому росту производственных затрат – и в конечном итоге вызвало волевое вмешательство АЕМО 15 июня.

    Помимо системы глобальных поставок, пострадавшей от санкций в отношении России, по Австралии ударили сильнейшие наводнения в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, значительно сократившие выработку угля в местных шахтах.

    Из-за технических сбоев была ограничена добыча на двух шахтах, которые в том числе снабжают закрываемую в 2025 году под давлением «зеленой повестки» Эраринг. Ситуацию окончательно доконали сильнейшие похолодания, охватившие большую часть территории страны.

    Премьер-министр Альбанезе шел на выборы 2022 года, во многом завися от поддержки австралийских «зеленых». Предполагалось, что он будет поддерживать основные пункты их программы, включавшие в себя ни много ни мало запрет на строительство новых угольных и газовых шахт, запрет продажи угля и автомобилей, а также сведение к нулю выбросов в атмосферу уже к 2030 году. «Зеленые» по итогам прошедших выборов получили рекордное количество мест в новом парламенте (12 в верхней палате и 4 в нижней). Однако реальная жизнь и почти катастрофическая ситуация в энергетическом секторе Австралии, судя по всему, отложат их планы на более отдаленную перспективу.

    Мадлен Кинг (Madelaine King), министр ресурсов и министр по делам Северной Австралии, уже заявила, что «угольные электростанции должны вернуться в строй, чтобы обеспечить выход из энергетического кризиса, охватившего восточное побережье». «Сами угольные компании и операторы электростанций нуждаются в том, чтобы вернуть свои электростанции в рабочее состояние», – заявила госпожа Кинг в интервью АВС. «Это 30% энергетических мощностей, которые были выведены из строя из-за непредвиденных во многих отношениях обстоятельств. Неважно, кто и сколько средств будет в это вкладывать, нам просто нужно, чтобы операторы начали ремонтировать свои электростанции прямо сейчас», – в некоторых местах речь госпожи Кинг напоминала истерику.

    Пытаясь подсластить пилюлю, которую придется проглотить «зеленым» союзникам по нынешнему Парламенту и кабинету, она добавила, что восстановление устаревшего парка угольных электростанций является лишь краткосрочным решением сложившегося кризиса.

    17 июня ее попытался поддержать премьер Альбанезе, пустившийся в рассуждения о том, что за последнее десятилетие ничто не мешало Австралии строить угольные электростанции, но построены они не были потому, что уступают более чистой и дешевой энергии. Однако внимательные австралийские граждане отметили для себя и другие слова, произнесенные в тот же день лидером австралийской оппозиционной Либеральной партии Питером Даттоном (Peter Dutton) о том, что ему бы хотелось верить, что возобновляемые источники энергии решат все проблемы на Земле, но это суждение не имеет ничего общего с наукой.

    А самые внимательные австралийские налогоплательщики на фоне этих дискуссий уже начинают делать прогнозы относительно того, как долго им придется гасить свет и отопительные приборы в своих домах.


     
     
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