Отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова

«Дровяная лихорадка». «Прогнозы катастрофические». Такими словами польские СМИ описывают ажиотаж, который внезапно разразился в этой стране. Казалось бы, у Польши есть и собственный уголь, и «газовая независимость от России», которой так хвасталось ее руководство. Теперь же поляки вынуждены собирать по лесам валежник, чтобы согреться предстоящей зимой. Что же произошло?

Еще в конце марта польский министр климата и окружающей среды Анна Москва похвасталась, что план Варшавы по отказу от российских энергоносителей окажется «более амбициозным», чем аналогичный план Германии. Спустя пару дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил «радикальный план» отхода от российских энергоресурсов, включающий отказ от угля из РФ. Причем от этого вида топлива Варшава отказалась по собственной инициативе, не дожидаясь соответствующего решения всего Евросоюза. «Мы направляем законопроект в парламент – и с подписью президента введем тотальное эмбарго на уголь. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, будет полный отказ от экспорта российского угля», – сказал Моравецкий. Премьер добавил, что Варшава требует того же и от всех других членов ЕС, импортирующих энергоносители из России.

Польские правящие политики требовали как можно скорее утвердить такой замечательный акт. И 15 апреля президент Анджей Дуда подписал закон об эмбарго на поставки угля из России. Кроме того, согласно этому документу, теперь запрещены и транзитные перевозки по территории Польши угля из России, Белоруссии и Донбасса. Чиновники призвали народ радоваться столь выдающемуся достижению.

Сейчас, спустя менее двух месяцев, последствия этого «достижения» показали себя во всем блеске. В настоящее время добываемый в стране уголь расходится буквально мигом. «Ежедневно для продажи в интернет-магазине PGG S.A. поступает шесть тысяч тонн угля, но его хотят купить во много раз больше. Бывает, что серверы магазина PGG S.A. осаждают одновременно сразу 70 тыс. человек», – сообщает главная угольная компания Польши Polska Grupa Gornicza (PGG).

Несмотря на то, что в продажу поступают все объемы добычи, а объемы покупок искусственно ограничивают, угля все равно не хватает. Анна Москва сообщила на днях, что польская госкомпания PGG заказала доставку восьми угольных грузов по 700 тыс. тонн из Колумбии, США, Австралии, Индонезии и ЮАР. Проблема в том, что если год назад котировки угля в Европе находились на уровне 82 долларов за тонну, то в июне они составляют 327 долларов.

А депутат Сейма от «Гражданской платформы» Павел Понцилюш в интервью Polskie Radio обвинил правительство в том, что оно проявило излишнюю поспешность, введя эмбарго на поставки российского угля. «Мы движемся от стены к стене. В последние годы правительство довело ситуацию до того, что импорт угля из России превысил отметку в 10 млн тонн. Сейчас у нас резкое сокращение импорта, которое в определенной степени бьет по России. Но куда в большей степени оно бьет по простым полякам, у которых есть угольные печи», – предупредил политик.

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Он отметил, что ничто не мешало правительству поступить более рационально. «Проблема в том, что столь радикальные решения принимались слишком быстро. Нужно было подойти к этому немножко спокойнее. Правительство имеет привилегию – оно располагает документами и может проверить пропускную способность угольных причалов и уровень добычи в стране. Теперь мы знаем, что увеличение добычи – это вопрос полутора лет», – сказал Понцилюш.

Еще более резко высказался экс-министр экономики Польши, бывший глава энергетической госкомпании PGNiG Петр Возняк. Он заявил, что в Польше достаточно месторождений угля для удовлетворения собственных потребностей. Однако, по его словам, вместо разработки залежей правительство поднимает цену на уголь. «Три тысячи злотых за тонну угля, который используется для отопления и в значительной степени для приготовления пищи, для индивидуальных домохозяйств – это убийство, катастрофа!» – заявил бывший министр экономики.

Выход из ситуации в правительстве увидели в использовании местного «биотоплива». «Мы расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном веток. Но также мы можем предоставить жителям и более толстые бревна», – заявил пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский. Он уточнил, что за разрешением необходимо обратиться к лесничему, а тот укажет подходящее место залегания валежника. Собирать можно только лежащий хворост толщиной не более семи сантиметров.

На такой шаг власти пошли ввиду огромного количества просьб со стороны населения. «В этом году после начала войны на Украине и из-за проблем на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам – с просьбой указать территории и дать согласие на сбор хвороста в близлежащих лесах», – объяснил заместитель главы министерства климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка. Чиновник уточнил, что вообще-то возможность сбора хвороста с согласия лесничего существовала всегда – но только раньше люди этим не интересовались. Никто и не думал, что в XXI веке возможность сбора валежника в лесах станет вновь актуальной, ведь Средневековье давно закончилось…

Оппозиция немедленно обвинила правящую партию «Право и справедливость» в злонамеренном доведении поляков до крайнего обнищания.

«Мы все будем собирать дрова. Потому что, кажется, это последняя идея, как предотвратить польскую бедность, которую «Право и справедливость» подготовила для всех нас», – иронически отметил лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. «Добро пожаловать в мир сказок Крашевского!» – с горьким сарказмом пишут в соцсетях некоторые жители. Имеется в виду польский писатель XIX века Юзеф Крашевский, известный своими рассказами о дохристианской Польше, когда там жили языческие племена. Интернет-пользователи начали активно публиковать мемы*, злобные посты и твиты на тему великодушного разрешения министерства климата, которое издевательски окрестили «Хворост-плюс».

Однако пресс-секретарь регионального управления государственного лесничества в Люблине Ева Пожаровчик не видит здесь ничего смешного. Она объясняет: «Это возвращение к традиционному способу отопления домов. Хворост – это не что иное, как мелкая древесина, используемая в энергетических целях. На сегодняшний день это самое дешевое топливо, доступное в Польше».

Поляки откликнулись на известие о хворосте с немалым энтузиазмом. О том, к чему это привело, пишет польское издание Wprost. Властям уже приходится вводить лимиты на сбор валежника (например, до 30 кубометров древесины), поскольку чиновники не ожидали столь массового наплыва граждан, охочих до этого вида «биотоплива». Фиксируется беспрецедентный рост посещений лесов по всей Польше – от Гданьска до Кракова и от Белостока до Познани. В связи с этим людям снова напоминают, что для сбора валежника необходимо получить согласие лесников, а сбор дров в лесу без его согласия наказывается штрафом в размере до 250 злотых (3,5 тыс. рублей).

Польская пресса живописует характерные признаки «дровяной лихорадки», разразившейся по всей стране. Телефоны в торговых точках разрываются от звонков, а наличие знакомств на лесопильных заводах теперь ценится на вес золота. «Нет. Я не знаю, когда оно появится», – слышим мы у торговца дровами под Люблином. Слово «продавец» не подходит, потому что в настоящее время там ничего нельзя купить. Дерева нет. Как и во многих других местах, которые мы проверили. Так продолжается уже несколько недель. Как только этот дефицитный товар появляется, он тут же исчезает. Год назад осенью за метр дров нужно было заплатить около 250 злотых. Сегодня это гораздо больше. «Недавно цена составляла 345 злотых, – говорит один из наших собеседников из торговой точки. – Но я слышал, что теперь это будет стоить 500 злотых», – добавляет он», – пишет польское издание.

Средняя цена на дрова выросла с 213 злотых за кубический метр в 2021 году до 298 злотых в 2022 году – с верхним пределом, достигающим в некоторых случаях 700 злотых (свыше 9200 рублей)! Однако это не останавливает отчаявшихся покупателей. Люди лихорадочно обзванивают лесничества, но всюду слышат одно и то же – древесины больше нет, все вывезли.

Приводится свидетельство поляка по имени Павел – он отапливает свой дом газом, но есть у него и камин. Теперь Павел использует свой камин для того, чтобы уменьшить счета на отопление. Раньше он ежегодно покупал три-пять кубометров древесины. В этом году цены на газ настолько высоки, что он планирует сжечь семь кубометров, но нигде не мог их купить. В конце концов с помощью членов семьи и друзей он нашел никем не скупленный пока еще запас букового дерева – на лесопилке, находящейся в 60 км от его дома. Павлу пришлось везти драгоценную древесину домой самостоятельно, но это затруднение никак не смогло омрачить его радость.

Польское объединение независимых профсоюзов «Солидарность» констатирует: прогнозы по отопительному сезону на зиму 2022-2023 годов – крайне тревожные. Издание Businessinsider.com.pl отмечает, что поляки повсеместно сегодня стоят в очередях за углем и записываются на сбор хвороста в лесах.

Но высокие цены на энергоресурсы негативно сказываются не только на потребителях, но и на тепловых электростанциях. Стоимость отопительного угля выросла более чем на 72 процента. Экономисты все больше склоняются к мнению, что отопительный сезон закончится банкротством для многих региональных котельных. «Многие котельные этой осенью и зимой окажутся на грани рентабельности. Речь идет не об отсутствии прибыли или денег для повышения заработной платы, а о выживании. Прогнозы на этот и особенно на следующий год катастрофические», – безапелляционно заявил руководитель отдела регионального отопления «Солидарности» в городе Катовице Дариуш Герек.

По его словам, потери можно было бы возместить, если бы тарифы на отопление для конечных потребителей увеличились сразу на триста процентов. «Мы между молотом и наковальней. Мы понимаем, что люди не выдержат такого повышения. Но мы и не можем требовать, чтобы шахты продавали нам уголь ниже себестоимости», – констатирует Герек.

Власти, правда, обещают все наладить. «Мы просим не поддаваться панике, не покупать дорогой уголь», – заявила журналистам Анна Москва. Она отметила, что в настоящее время некоторые частные фирмы на фоне дефицита угля «продают его по абсолютно недопустимой цене, пользуясь паникой. Министр пообещала: «Мы с помощью государственных предприятий и инструментов дополнительной финансовой поддержки обеспечим большее количество угля на рынке по хорошей цене. По такой цене он будет поставляться во все польские домашние хозяйства».

Однако радоваться и благодарить власти поляки не спешат. Они ждут, когда правительство выполнит свои обещания.

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