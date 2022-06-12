Отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова

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12 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Танк был и останется королем на поле боя

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками. Подробности...
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Геополитические игры привели к угрозе голода

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую «арабской весной», сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми. Подробности...
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Почему в соцсетях правит конспирология

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова

    Польские власти разрешили гражданам легально собирать в лесах валежник
    		   12 июня 2022, 18:20
    Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press
    Текст: Станислав Лещенко

    «Дровяная лихорадка». «Прогнозы катастрофические». Такими словами польские СМИ описывают ажиотаж, который внезапно разразился в этой стране. Казалось бы, у Польши есть и собственный уголь, и «газовая независимость от России», которой так хвасталось ее руководство. Теперь же поляки вынуждены собирать по лесам валежник, чтобы согреться предстоящей зимой. Что же произошло?

    Еще в конце марта польский министр климата и окружающей среды Анна Москва похвасталась, что план Варшавы по отказу от российских энергоносителей окажется «более амбициозным», чем аналогичный план Германии. Спустя пару дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил «радикальный план» отхода от российских энергоресурсов, включающий отказ от угля из РФ. Причем от этого вида топлива Варшава отказалась по собственной инициативе, не дожидаясь соответствующего решения всего Евросоюза. «Мы направляем законопроект в парламент – и с подписью президента введем тотальное эмбарго на уголь. Я надеюсь, что в апреле, самое позднее в мае, будет полный отказ от экспорта российского угля», – сказал Моравецкий. Премьер добавил, что Варшава требует того же и от всех других членов ЕС, импортирующих энергоносители из России.

    Польские правящие политики требовали как можно скорее утвердить такой замечательный акт. И 15 апреля президент Анджей Дуда подписал закон об эмбарго на поставки угля из России. Кроме того, согласно этому документу, теперь запрещены и транзитные перевозки по территории Польши угля из России, Белоруссии и Донбасса. Чиновники призвали народ радоваться столь выдающемуся достижению.

    Сейчас, спустя менее двух месяцев, последствия этого «достижения» показали себя во всем блеске. В настоящее время добываемый в стране уголь расходится буквально мигом. «Ежедневно для продажи в интернет-магазине PGG S.A. поступает шесть тысяч тонн угля, но его хотят купить во много раз больше. Бывает, что серверы магазина PGG S.A. осаждают одновременно сразу 70 тыс. человек», – сообщает главная угольная компания Польши Polska Grupa Gornicza (PGG).

    Несмотря на то, что в продажу поступают все объемы добычи, а объемы покупок искусственно ограничивают, угля все равно не хватает. Анна Москва сообщила на днях, что польская госкомпания PGG заказала доставку восьми угольных грузов по 700 тыс. тонн из Колумбии, США, Австралии, Индонезии и ЮАР. Проблема в том, что если год назад котировки угля в Европе находились на уровне 82 долларов за тонну, то в июне они составляют 327 долларов.

    А депутат Сейма от «Гражданской платформы» Павел Понцилюш в интервью Polskie Radio обвинил правительство в том, что оно проявило излишнюю поспешность, введя эмбарго на поставки российского угля. «Мы движемся от стены к стене. В последние годы правительство довело ситуацию до того, что импорт угля из России превысил отметку в 10 млн тонн. Сейчас у нас резкое сокращение импорта, которое в определенной степени бьет по России. Но куда в большей степени оно бьет по простым полякам, у которых есть угольные печи», – предупредил политик.

    Он отметил, что ничто не мешало правительству поступить более рационально. «Проблема в том, что столь радикальные решения принимались слишком быстро. Нужно было подойти к этому немножко спокойнее. Правительство имеет привилегию – оно располагает документами и может проверить пропускную способность угольных причалов и уровень добычи в стране. Теперь мы знаем, что увеличение добычи – это вопрос полутора лет», – сказал Понцилюш.

    Еще более резко высказался экс-министр экономики Польши, бывший глава энергетической госкомпании PGNiG Петр Возняк. Он заявил, что в Польше достаточно месторождений угля для удовлетворения собственных потребностей. Однако, по его словам, вместо разработки залежей правительство поднимает цену на уголь. «Три тысячи злотых за тонну угля, который используется для отопления и в значительной степени для приготовления пищи, для индивидуальных домохозяйств – это убийство, катастрофа!» – заявил бывший министр экономики.

    Выход из ситуации в правительстве увидели в использовании местного «биотоплива». «Мы расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном веток. Но также мы можем предоставить жителям и более толстые бревна», – заявил пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский. Он уточнил, что за разрешением необходимо обратиться к лесничему, а тот укажет подходящее место залегания валежника. Собирать можно только лежащий хворост толщиной не более семи сантиметров.

    На такой шаг власти пошли ввиду огромного количества просьб со стороны населения. «В этом году после начала войны на Украине и из-за проблем на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам – с просьбой указать территории и дать согласие на сбор хвороста в близлежащих лесах», – объяснил заместитель главы министерства климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка. Чиновник уточнил, что вообще-то возможность сбора хвороста с согласия лесничего существовала всегда – но только раньше люди этим не интересовались. Никто и не думал, что в XXI веке возможность сбора валежника в лесах станет вновь актуальной, ведь Средневековье давно закончилось…

    Оппозиция немедленно обвинила правящую партию «Право и справедливость» в злонамеренном доведении поляков до крайнего обнищания.

    «Мы все будем собирать дрова. Потому что, кажется, это последняя идея, как предотвратить польскую бедность, которую «Право и справедливость» подготовила для всех нас», – иронически отметил лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. «Добро пожаловать в мир сказок Крашевского!» – с горьким сарказмом пишут в соцсетях некоторые жители. Имеется в виду польский писатель XIX века Юзеф Крашевский, известный своими рассказами о дохристианской Польше, когда там жили языческие племена. Интернет-пользователи начали активно публиковать мемы*, злобные посты и твиты на тему великодушного разрешения министерства климата, которое издевательски окрестили «Хворост-плюс».

    Однако пресс-секретарь регионального управления государственного лесничества в Люблине Ева Пожаровчик не видит здесь ничего смешного. Она объясняет: «Это возвращение к традиционному способу отопления домов. Хворост – это не что иное, как мелкая древесина, используемая в энергетических целях. На сегодняшний день это самое дешевое топливо, доступное в Польше».

    Поляки откликнулись на известие о хворосте с немалым энтузиазмом. О том, к чему это привело, пишет польское издание Wprost. Властям уже приходится вводить лимиты на сбор валежника (например, до 30 кубометров древесины), поскольку чиновники не ожидали столь массового наплыва граждан, охочих до этого вида «биотоплива». Фиксируется беспрецедентный рост посещений лесов по всей Польше – от Гданьска до Кракова и от Белостока до Познани. В связи с этим людям снова напоминают, что для сбора валежника необходимо получить согласие лесников, а сбор дров в лесу без его согласия наказывается штрафом в размере до 250 злотых (3,5 тыс. рублей).

    Польская пресса живописует характерные признаки «дровяной лихорадки», разразившейся по всей стране. Телефоны в торговых точках разрываются от звонков, а наличие знакомств на лесопильных заводах теперь ценится на вес золота. «Нет. Я не знаю, когда оно появится», – слышим мы у торговца дровами под Люблином. Слово «продавец» не подходит, потому что в настоящее время там ничего нельзя купить. Дерева нет. Как и во многих других местах, которые мы проверили. Так продолжается уже несколько недель. Как только этот дефицитный товар появляется, он тут же исчезает. Год назад осенью за метр дров нужно было заплатить около 250 злотых. Сегодня это гораздо больше. «Недавно цена составляла 345 злотых, – говорит один из наших собеседников из торговой точки. – Но я слышал, что теперь это будет стоить 500 злотых», – добавляет он», – пишет польское издание.

    Средняя цена на дрова выросла с 213 злотых за кубический метр в 2021 году до 298 злотых в 2022 году – с верхним пределом, достигающим в некоторых случаях 700 злотых (свыше 9200 рублей)! Однако это не останавливает отчаявшихся покупателей. Люди лихорадочно обзванивают лесничества, но всюду слышат одно и то же – древесины больше нет, все вывезли.

    Приводится свидетельство поляка по имени Павел – он отапливает свой дом газом, но есть у него и камин. Теперь Павел использует свой камин для того, чтобы уменьшить счета на отопление. Раньше он ежегодно покупал три-пять кубометров древесины. В этом году цены на газ настолько высоки, что он планирует сжечь семь кубометров, но нигде не мог их купить. В конце концов с помощью членов семьи и друзей он нашел никем не скупленный пока еще запас букового дерева – на лесопилке, находящейся в 60 км от его дома. Павлу пришлось везти драгоценную древесину домой самостоятельно, но это затруднение никак не смогло омрачить его радость.

    Польское объединение независимых профсоюзов «Солидарность» констатирует: прогнозы по отопительному сезону на зиму 2022-2023 годов – крайне тревожные. Издание Businessinsider.com.pl отмечает, что поляки повсеместно сегодня стоят в очередях за углем и записываются на сбор хвороста в лесах.

    Но высокие цены на энергоресурсы негативно сказываются не только на потребителях, но и на тепловых электростанциях. Стоимость отопительного угля выросла более чем на 72 процента. Экономисты все больше склоняются к мнению, что отопительный сезон закончится банкротством для многих региональных котельных. «Многие котельные этой осенью и зимой окажутся на грани рентабельности. Речь идет не об отсутствии прибыли или денег для повышения заработной платы, а о выживании. Прогнозы на этот и особенно на следующий год катастрофические», – безапелляционно заявил руководитель отдела регионального отопления «Солидарности» в городе Катовице Дариуш Герек.

    По его словам, потери можно было бы возместить, если бы тарифы на отопление для конечных потребителей увеличились сразу на триста процентов. «Мы между молотом и наковальней. Мы понимаем, что люди не выдержат такого повышения. Но мы и не можем требовать, чтобы шахты продавали нам уголь ниже себестоимости», – констатирует Герек.

    Власти, правда, обещают все наладить. «Мы просим не поддаваться панике, не покупать дорогой уголь», – заявила журналистам Анна Москва. Она отметила, что в настоящее время некоторые частные фирмы на фоне дефицита угля «продают его по абсолютно недопустимой цене, пользуясь паникой. Министр пообещала: «Мы с помощью государственных предприятий и инструментов дополнительной финансовой поддержки обеспечим большее количество угля на рынке по хорошей цене. По такой цене он будет поставляться во все польские домашние хозяйства».

    Однако радоваться и благодарить власти поляки не спешат. Они ждут, когда правительство выполнит свои обещания.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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