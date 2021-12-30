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Первой в Европе рискует замерзнуть Латвия

В Европе возникли проблемы уже даже с дровами Ростислав Нетисов/РИА Новости
Латвия оказалась на пороге отопительного кризиса. Однако проблема не в дорогом дефицитном газе, а в поставках щепы или, по сути, дров. Причем Евросоюз поддерживает возврат к доисторическому топливу в рамках «зеленой» повестки. Хотя считать дрова экологичным топливом по сравнению с тем же газом – большое лицемерие.  Подробности...
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Россия ставит Запад на грань психологического перелома

Переговоры лидеров России и США по-прежнему имеют значение для всей планеты Михаил Метцель/ТАСС
Предстоящие переговоры с Соединенными Штатами являются для России «вопросом жизни и смерти», заявляют в Кремле. На первый взгляд, для Вашингтона и НАТО отношения с Москвой вовсе не так критичны. Однако на деле сам факт достижения договоренностей с Россией угрожает перевернуть всю психологию руководителей Запада. Каким образом? Подробности...
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«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

Недоверие к вакцинации – мировая тенденция opokupix/Reuters
От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна – десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины – это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику? Подробности...
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Украина выбрала путь УПА на всех направлениях

Пропагандистский плакат УПА времен «многонациональности» Public domain
В 2022 году на Украине с размахом отметят 80-летие со дня создания УПА – соответствующее постановление приняла Верховная рада. «Боевое крыло» украинских националистов, вошедшее в историю в основном военными преступлениями, становится государственным ориентиром. И стоит признать: этому государству такой ориентир очень хорошо подходит. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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За что убили Григория Распутина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Новая экономика заставит людей уезжать из городов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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    Первой в Европе рискует замерзнуть Латвия

    В Европе возникли проблемы уже даже с дровами
    		   30 декабря 2021, 08:40
    Фото: Ростислав Нетисов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Латвия оказалась на пороге отопительного кризиса. Однако проблема не в дорогом дефицитном газе, а в поставках щепы или, по сути, дров. Причем Евросоюз поддерживает возврат к доисторическому топливу в рамках «зеленой» повестки. Хотя считать дрова экологичным топливом по сравнению с тем же газом – большое лицемерие.

    Латвии грозит отопительный кризис из-за нехватки щепы. Топливной щепой называют материал, который появляется в результате станочной рубки и колки древесины. С помощью щепы вырабатывается треть тепловой энергии в Риге. Этой биомассой по большей части отапливаются также Вентспилс и Лиепая. Однако с поставками щепы начались перебои, сообщает латвийский портал lsm.lv.

    Еще одна неприятность – это удорожание щепы. Энергокомпания Rigas siltums осенью дважды повышала тарифы. Самая низкая цена на щепу на балтийской бирже BaltPool была зафиксирована в мае – 10,8 евро за мегаватт-час. К концу лета цены выросли до 14,2 евро, а теперь стоимость достигает 21,5 евро за мегаватт-час.

    «Щепа сейчас доступна, но поставщики щепы разрывают договоры и не могут поставить ее по той низкой цене, что указана в договорах, которые они заключили в июле», – объясняет руководитель Rigas siltums Нормундс Талцис. 

    По словам советника Латвийского союза самоуправлений Андриса Акерманиса, ситуация с ценой на биомассу является спекулятивной и связана с ростом цен на газ. Ранее газовая компания Latvijas gaze повысила тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 января 2022 года в полтора-два раза в зависимости от объема потребляемого газа, а председатель правления компании Айварс Калвитис призвал Латвию беспокоиться о том, как экономика страны сможет выжить из-за высоких цен на газ.

    «Поставщики дерева видят, что цена на газ летает в облаках. Все мы умные, все хотят зарабатывать»,

    – говорит он.

    Критическая ситуация с щепой настолько нервирует производителей теплоэнергии, что они уже готовы обратиться к правительству, говорит глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта. Она считает, что в данном случае требуется вмешательство государства, чтобы немного приостановить процесс экспорта щепы, стратегический запас которой сейчас необходим самой Латвии.

    В рамках энергоперехода многие страны ЕС начали переходить на отопление, по сути, дровами, которые могут быть представлены в разном виде. Например, в форме щепы или в форме пеллет. Пеллеты –это гранулированный вид твердого топлива цилиндрической формы из спрессованных отходов сельскохозяйственного производства и деревообрабатывающей промышленности. Все это европейцы называют биотопливом.

    «С одной стороны, странно, что в XXI веке в европейских городах используют щепу или дрова. С другой стороны, сами европейцы относят эти виды к «зеленым» и даже не считают их эмиссионерами парниковых газов.

    Так, например, Великобритания в рамках официальной программы отказа от угля часть угольных электростанций не закрыла, а перепрофилировала на использование пеллет или прессованных опилок. И их это не смущает. Они считают такое топливо возобновляемым и экологичным», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    В ФРГ в новых домах вместо газовых или дизельных систем отопления теперь все чаще устанавливают тепловые насосы различных типов. Их доля в сданных строителями в 2020 году квартирах составила 46%, отмечает Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Ведомство причисляет тепловые насосы к технологиям, использующим возобновляемые источники энергии (ВИЭ), наряду, к примеру, с установками, обогревающими жилье с помощью биогаза или древесных пеллет. Получается, что почти каждая вторая новая квартира в ФРГ обогревается с помощью ВИЭ.

    Португалия буквально недавно закрыла последнюю угольную станцию Pego и стала четвертой страной в ЕС после Бельгии, Австрии и Швеции, полностью отказавшейся от угля. Закрыв последнюю угольную станцию, Португалия на девять лет раньше запланированного срока полностью отказалась от использования ископаемого топлива.

    Владельцы Pego хотят перейти на сжигание на станции деревянных пеллет. Однако местные экологи, что важно, выступают против, поскольку считают, что вредные выбросы в атмосферу сохранятся, и советуют перейти на солнечную или ветровую энергетику. Однако Прибалтика и Польша активно используют древесное топливо.

    «Говорить, что щепа и пеллеты – возобновляемые источники энергии, это лицемерие. Это срубленные деревья, и это наносит вред окружающей среде. При их сжигании выбрасывается больше вредных веществ, чем при сжигании природного газа.

    Кроме того, в бытовом использовании это менее удобно – надо физически тащить все это в дом и закидывать в котел, тогда как газ сам идет по трубам», – говорит Игорь Юшков.

    Однако в этом году на фоне роста цен на газ и маловетренной погоды европейцы используют любые источники энергии. Спрос вырос и на уголь, и на мазут, и на пеллеты. Соответственно, выросли также и цены на все источники энергии.

    Любопытно, что главным бенефициаром этого стала Белоруссия, которая в этом году сумела нарастить экспорт щепы в европейские страны. Причем главными покупателями белорусского древесного топлива уже давно являются страны Прибалтики и Польша, которые первыми кричали о введении экономических санкций против Белоруссии, в том числе в лесопромышленной сфере.

    В этом году Белорусская универсальная товарная биржа заметила особый всплеск интереса европейских покупателей к белорусским пеллетам, который был связан прежде всего с началом отопительного сезона. «Учитывая рекордно высокие цены на природный газ, заметно увеличился спрос на альтернативные виды топлива. В результате за девять месяцев этого года мы уже превысили показатель экспортных продаж за весь 2020 год», – сообщает БУТБ. За прошлый год экспорт древесного топлива принес Белоруссии 180 млн долларов, а в этом году, судя по всему, принесет еще больше валюты.

    Еще одним бенефициаром может стать богатая лесами Россия. Собственно, уже в 2020 году из России было вывезено 2 млн тонн древесных топливных гранул, а потенциал их экспорта из России агентство WhatWood оценивает в 9-10 млн тонн, а это доход в несколько миллиардов долларов. На российском внутреннем рынке этот вид топлива мало востребован: 98% произведенных в РФ пеллет уходит на экспорт.
     
     
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