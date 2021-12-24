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24 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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Сергей Гунеев/РИА Новости
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Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
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На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Надо, наконец, выключить режим выживания

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

    Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома
    		   24 декабря 2021, 11:30
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Ольга Самофалова

    Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина.

    Президент Владимир Путин опроверг обвинения в адрес России в том, что Газпром якобы ограничивает поставки газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал – Европа», провоцируя тем самым обострение газового кризиса и рост цен на биржах. Причем в первых рядах обвинителей сидят Украина и Польша.

    На этой неделе поводом для новых обвинений с их стороны в адрес Газпрома стали новости о том, что уже третий день подряд идет нулевой транзит российского газа через Польшу в Европу по газопроводу «Ямал – Европа». Это подстегнуло спекулятивные цены на газ на фьючерсном рынке выше 2150 долларов – исторического рекорда. Киев и Варшава воспользовались таким поводом, чтобы в очередной раз обвинить Газпром в недопоставках газа, росте цен на газ и в давлении на Европу с целью ускорить запуск «Северного потока – 2».

    Из аргументов Путина следует, что европейским потребителям следует винить в отсутствии транзита российского газа не Газпром, а главных обвинителей – Украину и Польшу. Именно им в первую очередь выгодна вся эта история с газопроводом «Ямал – Европа», которую они перевернули в прямом смысле с ног на голову.

    Владимир Путин прямо заявил, что Газпром не виноват в европейском газовом кризисе. «Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.

    Газпром не является единственным поставщиком газа в ЕС, уточняет Путин. Но ни к одному другому поставщику не предъявляется абсолютно ни одной претензии, ни одного обвинения в происходящем в энергетике в Европе. Кроме Газпрома, газ в ЕС поставляет норвежская Statoil и поставщики СПГ из США, Катара и других стран.

    Президент отметил, что

    Газпром является чуть ли не единственным поставщиком газа, который нарастил поставки в Европу в этом году. В Германию поставки Газпрома выросли на 10%, или на 5,6 млрд кубометров, в Италию – на 4,1 млрд кубометров, в Турцию – на 10,5 млрд кубов.

    Всего в ФРГ поставлено более 51 млрд кубометров, в Италию – 25 млрд кубометров, Турцию – 27 млрд кубов. В итоге в 2021 году Газпром экспортирует в дальнее зарубежье четвертый в истории холдинга объем газа, заявил сегодня глава компании Алексей Миллер.

    И совершенно иная ситуация со сжиженным природным газом в 2021 году. А поставщики СПГ, в том числе из США – это собственно еще один важный поставщик газа на европейский рынок. Но они резко сократили поставки в Европу. За десять месяцев 2021 года на европейский рынок было ввезено всего 87,8 млрд кубометров СПГ против 119,7 млрд кубометров в 2019 году, согласно данным Refinitiv. Только когда цены на газ в Европе стали выше, чем в Азии, Bloomberg отметил, что некоторые танкеры с СПГ, идущие в Азию, стали разворачиваться и идти в Европу. Просто потому, что это стало им выгодно. Однако на фьючерсном рынке стоимость газа уже откатилась к 1500 долларам за тысячу кубометров, что сравнимо и даже ниже цен в Азии. Поэтому массового возвращения СПГ в Европу эксперты не ждут. Но тот факт, что поставщики СПГ в этом году резко сократили свои поставки в Европу, потому что стали везти груз в Азию, где топливо можно продать выгоднее, не вспоминают ни Украина, ни Польша, ни Еврокомиссия.

    Осложняют ситуацию низкие запасы в подземных хранилищах Европы. Причем европейцы сами не спешили летом закачивать туда газ, потому что им не нравилась цена в 500-600 долларов за тысячу кубометров. Они все ждали, когда же она упадет. Но прогадали. Потому что уже в сентябре начались проблемы со снижением ветряной генерации. И сейчас та же проблема – в Германии и в целом в Европе с каждой неделей снижается все больше выработка электроэнергии ветряками. А во Франции вышли на ремонт сразу четыре атомные станции. А чем приходится заменять выпадающие мощности? Конечно, газом, которого и так не хватает. Где-то дыру удается закрыть углем, где-то в расход идет даже нефть (мазут).

    Второй важный момент – это обвинения Газпрома конкретно в остановке транзита по «Ямалу – Европе». «Обвинения, что Газпром не забронировал трафик для поставок газа по маршруту «Ямал – Европа» переходят все границы. До чего противно...» – сказал Владимир Путин. Ведь это не Газпром решает сколько газа нужно Европе, а сама Европа делает заявки на поставки топлива. То есть это «контрагенты и компании, прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку» газа по «Ямалу – Европе», объяснил Путин. Украина и Польша переворачивают этот факт в противоположном свете, им вторят американские СМИ, и даже в Еврокомиссии повторяют лукавые обвинения. Это не может не вызывать негодования.

    Еще один важный момент, на который обращает внимание Владимир Путин. Как только остановилась суточная прокачка газа из России в Германию по «Ямалу – Европе», сразу начался реверс газа из Германии в Польшу по той же трубе. Качать газ по одной той же трубе одновременно в разных направлениях, понятно, физически невозможно.

    Сенсация в том, что российский газ, который идет по «Северному потоку – 1» в Германию и попадает в руки европейских трейдеров, не просто приходит в Польшу, а может дальше поступать Украине в тот момент, когда самой Европе не хватает топлива.

    «Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской, объем которой примерно три миллиона кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. Есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину», – считает Владимир Путин.

    В этом случае главные обвинители Газпрома – Польша и Украина – сами оказываются с рыльцем в пушку. Ведь они не гнушаются ради коммерческой наживы убрать с европейского рынка определенные объемы столь дефицитного газа.

    По словам Путина, «вместо того, чтобы подавать газ в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то», лучше бы европейские трейдеры заказали дополнительные объемы газа у России, которая могла бы поставить их в Германию. И вот это бы повлияло на стоимость газа на споте, считает президент. Учитывая, что «Северный поток – 1» загружен на полную мощность, президент, скорее всего, имел в виду запуск второго «Северного потока».

    «Потребителям в Европе и Германии надо бы знать, что происходит на самом деле, и может быть обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию», – сказал Владимир Путин.

    Европейские трейдеры перепродают дефицитный газ, приходящий в Германию по «Северному потоку – 1», Польше и Украине исключительно из коммерческого интереса. Газпром поставил в Германию дополнительно 5,6 млрд кубометров предусмотренных в контракте по зафиксированной в нем цене. А цена на газ по долгосрочным контрактам, по словам президента, в три–семь раз дешевле, чем на споте. «Даже перепродав один миллиард кубических метров газа, можно заработать почти миллиард долларов. Это бизнес», – говорит Путин. Украина обычно покупает газ в реверсном режиме по спотовым ценам.

    Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач говорит, что у Польши, скорее всего, имеются контракты с европейскими трейдерами на закупку газа. Обычно Польша получала его по схеме виртуального реверса (который потом переняла Украина). В теории Польша транспортирует по «Ямалу – Европе» российский газ в Германию, где его получают европейские трейдеры. Потом в теории европейцы перепродают часть российского газа полякам и гонят его по трубе обратно в Польшу в рамках контрактных обязательств. Но эта схема обычно происходит на бумаге, физических же поставок из Германии в Польшу нет: поляки просто отбирают на своей территории из транзитной трубы выкупленные объемы. Но из-за остановки транзита пришлось включить физический реверс, говорит Гривач.

    По его словам, в прошлом по схожей схеме Украина покупала реверсный газ в Европе – через Венгрию, Словакию и ту же Польшу. Однако в последнее время Украина не импортировала газ из Европы (не было ни физического, ни виртуального реверса), наоборот, европейские трейдеры, которые закачали газ в украинские ПХГ, начали активно его оттуда доставать и продавать в Европу, говорит Гривач. Однако эксперт до конца не исключает возможность, что в эти три дня Польша могла вернуться к прошлой практике и поставить газ Украине. 

     


     
     
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