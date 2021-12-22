Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Взгляд
22 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
Разделы

Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

Морозы в Европе добавили жару в энергетический кризис Иван Руднев/РИА «Новости»
Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намеренно снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа. Подробности...
Перейти в раздел…

«Бомбу» Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

Как марксист, Ленин верил в мировую революцию. Сталин не верил Общественное достояние
С развала СССР прошло ровно тридцать лет. Самоуничтожение могучей ядерной державы стало возможным, поскольку Ленин в 1923 году взял верх над Сталиным, но могло случиться гораздо раньше, если бы Хрущев не расстрелял Берию. В основание советского государства с его первых дней была заложена «бомба», которая ждала своего часа долгие 70 лет. Подробности...
Перейти в раздел…

Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше Антон Денисов/РИА Новости
В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные СМИ бушуют, комментируя российский «ультиматум, поставленный Вашингтону». Ряд сигналов показывает, что Вашингтон всерьез воспринял составленный Москвой документ. Но можно ли в принципе с ним договориться? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Непринятие американцами «красных линий» заставит Москву искать другие способы обеспечения своей безопасности, уже не оглядываясь на мнение Запада, что может очень благотворно сказаться на будущем Донбасса. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Стоит воспользоваться передовым опытом китайских военных. Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова и располагает на них взлетно-посадочные полосы для военной и транспортной авиации. Это выдающаяся военная инновация. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Что Россия требует от США и НАТО

«Бомба» от Ленина в основании СССР

Обсуждение: 13 комментариев

Порошенко вне закона

Перейти в раздел…

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...

В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
  • Да

  • Нет
Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
  • Да, безусловно

  • Да, но сумма вклада должна быть ограничена

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
  • До разрыва дипломатических отношений со странами НАТО

  • До разрыва экономических связей с Западом

  • До военных действий против Украины

  • До военных действий против стран НАТО
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения COVID-19
    В России предложили замену игрокам НХЛ на Олимпиаде Законопроект о проверке кандидатов на владение оружием в ФСБ внесен в Госдуму В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник Эксперт: Овечкин по вине НХЛ теряет шанс стать олимпийским чемпионом
    Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе Доктор Курпатов предпринял попытку договориться с отцом бывшего любовника В ФРГ сообщили о низком уровне заполненности газохранилищ
    В Госдуме поддержали кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии Гендиректор ВОЗ спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса Под саратовским селом нашли мертвого мальчика и выжившую девочку Отец 9-летней студентки МГУ сообщил о планах подать в суд на факультет

    отравляющее вещество


    Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд

    социологический вопрос


    Большинство россиян выразило сожаление о распаде СССР

    конфликт в университете


    Член СПЧ: В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство

    Видео

    Самоуничтожение державы


    «Бомбу» Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

    гиперзвуковое оружие


    Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

    Морозы в Европе


    Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

    серьезные провокации


    Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу

    борьба за власть


    Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

    искусственные острова


    Владимир Прохватилов: Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

    красные линии


    Сергей Миркин: Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

    фундаментальные предложения


    Геворг Мирзаян: Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

    на ваш взгляд


    Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?

    Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

    Продавцы американского газа решили заработать в Европе
    		   22 декабря 2021, 21:55
    Фото: Issei Kato/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот.

    Танкеры с американским СПГ, направляющиеся в Азию, разворачиваются и отправляются в Европу, чтобы заработать на растущих там ценах на газ, пишут западные СМИ. Накануне европейские цены на газ подскочили до исторических рекордных 2150 долларов за тысячу кубометров, или 182 евро за мегаватт-час. По данным Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в настоящее время самая большая за всю историю наблюдений.

    Виновником роста цен называют Газпром. Потому что он остановил поставки газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа» на 21-22 декабря и забронировал небольшие объемы транзита на январь по этому маршруту. На этих новостях цены в Европе и взлетели до небывалых высот.

    Однако на новостях о том, что американский СПГ решил «спасти» европейский рынок в столь сложной ситуации, цены на газ в Европе опустились с утра до 1900 долларов за тысячу кубов. Но уже после обеда они снова выросли и превысили 2050 долларов за тысячу кубометров.

    На самом деле, ни Газпром не является виновником роста цен на газ, ни американский СПГ спасителем европейских рынков от дефицита топлива.

    Накануне глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил Газпром в газовом шантаже Европы «с целью скорейшей сертификации «Северного потока – 2». Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель указал, что именно так «многие считают». Украинский «Нафтогаз» пошел дальше и в среду подал жалобу в Еврокомиссию, в которой попросил обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российскую границу. Там уверяют, что Газпром специально уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с Газпромом. «Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе», – заявил глава «Нафтогаза».

    Требования Украины смешны. Обязать Газпром поставлять определенные объемы можно только в рамках долгосрочных контрактов. А спотовый рынок – это свободная торговля краткосрочными объемами газа. Все свои контрактные обязательства Газпром выполняет, а продавать на спотовом рынке он не обязан. Но проблема в другом – европейские покупатели сами не хотят покупать там дорогой газ. Они предпочитают выбирать весь законтрактованный газ и доставать его из подземных хранилищ.

    Американский СПГ на роль спасателя Европы в тяжелой кризисной ситуации тоже не подходит.

    Во-первых, газовозы с американским СПГ пошли в Европу только когда цена на споте там оказалась выше, чем в Азии. Где же был американский СПГ все лето, осень и начало зимы? Он игнорировал проблемы европейского газового рынка и уходил в Азию. Потому что это коммерческий бизнес, а не благотворительность, и трейдерам американского газа так было выгодней. Азиатский рынок газа традиционно является премиальным по отношению к европейскому, то есть цены там выше. В редких ситуациях, которые обычно совпадают с газовыми кризисами, европейские цены оказываются на азиатских уровнях. И некоторые поставщики считают, что могут сэкономить на доставке газа в Европу, потому что маршрут короче.

    «Доставка СПГ с американских заводов в Европу может стоить дополнительный доллар за тысячу британских термических единиц, а в Азию – полтора-два доллара. Кроме того, при поставках в Европу сокращается пустой пробег, то есть время и расходы на отправку обратно порожнего газовоза. Зачем везти в Азию, если в Европе можно продать партию за те же деньги, но быстрее отогнать газовоз обратно за новой партией топлива», – говорит заместитель директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.

    По данным Platts, спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 доллара за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии в среднем были на пять долларов выше за миллион БТЕ по сравнению с ценами в Европе, сообщила брокерская компания.

    Второй важный момент – нет никаких данных о массовых разворотах газовозов из Азии в Европу. Западные СМИ приводят всего два случая, когда танкеры с американским СПГ так сделали, и один случай – с разворотом австралийского СПГ.

    Первый случай – американский танкер с СПГ Minerva Chios направлялся на восток недалеко от Индии, но развернулся и пошел к Суэцкому каналу, что вызвало предположение о его маршруте в Европу. Второе судно с американским СПГ развернулось у Малаккского пролива на прошлой неделе, а третье судно должно доставить остатки партии австралийского СПГ в Барселону 24 декабря (после того, как большая часть партии была отправлена в Китай в начале этого месяца).

    Третий момент – именно уход американского и другого СПГ из Европы в Азию в 2021 году является одной из основных причин образования дефицита газа на европейском рынке. Это произошло именно потому, что европейцы редко подписывали долгосрочные контракты на поставку СПГ. Объемы этого газа в основном циркулировали на спотовом рынке Европы, который создал и лелеял сам Брюссель.

    Кроме того, азиатские потребители предпочитают подписывать долгосрочные контракты на поставку газа с нефтяной привязкой, говорит Фролов. Тем самым Азия обезопасила себя от того, с чем в этом году столкнулась Европа – от ухода СПГ со спотового рынка, провоцирования дефицита и роста цены. Поэтому развернуть танкеры могут только с тем СПГ, который везли для продажи на спотовом рынке.

    «Ни о каком новом тренде, что американский СПГ возвращается из Азии в Европу, говорить не приходится. На азиатский рынок приходится три четверти всех поставок СПГ в мире, а Европа и остальной мир делит оставшуюся одну четверть поставок», – говорит Александр Фролов.

    «Конечно, если цены в Европе поднимутся еще выше, тогда те объемы газа, которые не защищены в Азии долгосрочными контрактами с нефтяной привязкой, могут развернуться и прийти на спотовый рынок Европы. Проблема в том, что Азии тоже нужен этот газ, а значит, там цены тоже пойдут вверх. Дальше может начаться гонка на выживание между европейским и азиатским газовыми рынками. Но я не думаю, что такое возможно в данной ситуации», – продолжает собеседник.

    Собственно, утреннее падение газовых цен на фьючерсном рынке в среду может объясняться новостями об американском СПГ, идущем в Европу. Инвесторы на фьючерсном рынке, которые не всегда детально разбираются в тонкостях энергетических рынков, расценили это как тренд, что американский СПГ сейчас спасет Европу от газового кризиса, поэтому надо продавать фьючерсные контракты. 

    Однако разворот цен обратно в рост после обеда говорит о том, что инвесторам на фьючерсном рынке расшифровали реальное положение дел с возвращающимся СПГ. Им объяснили, что это не массовое, а разовое явление.

    «Инвесторы на фьючерсном рынке чаще всего квазиигроки газового рынка. Они не подсчитывают какие реально объемы идут в Европу, смогут ли эти объемы удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Они даже не думают о том, а какой спрос вообще сейчас есть на внутреннем рынке. А спрос на газ в ЕС в течение второй половины 2021 года активно сокращался ввиду замещения в электрогенерации газа углем. Просто потому, что уголь дешевле газа», – говорит Александр Фролов.

    Надо понимать, что когда СМИ говорят о росте цен на газ в Европе, то, как правило, речь идет не о спотовом рынке, а о фьючерсном.

    «Фьючерсные контракты отражают тревожное ожидание драматичного будущего, которое испытывают участники газового рынка Евросоюза. На фьючерсном рынке торгуют бумажными объемами, люди зарабатывают на финансовых инструментах. А на спотовом рынке предполагается торговля физическим товаром, где газ тут же меняет владельца. На спотовом рынке цены немного ниже, чем на фьючерсном, но они, конечно, тоже сильно растут. На движение фьючерсов может влиять абсолютно любая новость. Вчера – это снижение транзита по «Ямалу – Европе», сегодня – это разворот танкеров с СПГ из Азии в Европу, а завтра Кремль может заявить об увеличении поставок российского газа, и тут же начнется падение цен на фьючерсном рынке. Это нормальная ситуация», – рассуждает Фролов.

    По его словам, в информационном поле Запада неправильно транслируется ряд вещей, чтобы отвести ответственность от людей, которые на самом деле ответственны за тяжелое положение в европейской энергетике.

    Реальными причинами обострения газового кризиса в Европе сейчас является не Газпром, а, во-первых, сокращение производства электроэнергии на атомных электростанциях во Франции, а также на ветряных электростанциях в Германии и в целом в Европе. Во-вторых, ожидание холодной погоды. «Как будут справляться Германия с Францией и в целом Европа с такой погодой – не ясно. Инстинктивно всем участникам рынка понятно только одно, что нужно больше энергоносителей. Поэтому на фьючерсном рынке так остро реагируют на все новости о поставках газа», – заключает собеседник.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •