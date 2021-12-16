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16 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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Украина обогнала Европу в опустошении газовых хранилищ

Воровством газа Украина способна заставить Газпром оперативно запустить «Северный поток – 2» Paul Hackett/Reuters
Зима только началась, а Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа, а Украина – почти весь закачанный газ. Если так пойдет и дальше, то ситуация с газом в ЕС станет критичной. У Украины дела обстоят еще хуже: страна встанет перед выбором – замерзнуть или начать воровать газ из транзитной трубы. Какими способами европейцы и украинцы могут избежать газового кризиса? Подробности...
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    Украина обогнала Европу в опустошении газовых хранилищ

    Воровством газа Украина способна заставить Газпром оперативно запустить «Северный поток – 2»
    		   16 декабря 2021, 11:20
    Фото: Paul Hackett/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Зима только началась, а Европа отобрала из подземных хранилищ уже треть закачанных в летний период запасов газа, а Украина – почти весь закачанный газ. Если так пойдет и дальше, то ситуация с газом в ЕС станет критичной. У Украины дела обстоят еще хуже: страна встанет перед выбором – замерзнуть или начать воровать газ из транзитной трубы. Какими способами европейцы и украинцы могут избежать газового кризиса?

    О том, что Европа отобрала из подземных хранилищ газа треть закачанных в летний период запасов, а Украина подняла из ПХГ почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме, сообщил Газпром 15 декабря. 

    На 13 декабря 2021 года (это самые свежие данные) объем активного газа в европейских ПХГ на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше уровня на аналогичную дату 2020 года (данные Gas Infrastructure Europe). Отобрана уже треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период. Заполнены европейские ПХГ лишь на 61,90%, что является минимальным уровнем за последние 10 лет.

    В украинских ПХГ запасы газа сократились с 18,7 до 15,34 млрд кубометров. Этот уровень ниже показателя на аналогичную дату 2020 года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в 2021 году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из ПХГ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.

    Ситуация с запасами газа что в Европе, что на Украине выглядит не очень хорошо, учитывая, что на дворе только начало зимы, а впереди еще вторая половина декабря, январь, февраль и даже март. В последние годы отопительный период становится более долгим и распространяется на первый весенний месяц.

    Однако наиболее критичная ситуация наблюдается на Украине, хотя формально объемы газа в ПХГ в 15,3 млрд кубометров выглядят не такими критическими. «На первый взгляд, все кажется нормально: бывало, Украина входила в отопительный сезон и с меньшими объемами, как зимой 2015-2016 годов. Правда, в конце зимы Украине пришлось объявить чрезвычайное положение и ограничивать подачу газа потребителям», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    В чем сложность ситуации на Украине в этом году? «Во-первых, раньше проблемы были только с газом, а сейчас добавляется проблема с нехваткой угля. Поэтому доля газовой генерации в энергобалансе страны стала больше, чем в предыдущие годы.

    Это означает, что ежесуточный отбор газа из ПХГ в отопительный сезон идет более быстрыми темпами, чем в предыдущие зимы», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Второй проблемный момент заключается в том, что не весь объем газа, который находится сейчас в подземных хранилищах, принадлежит «Нафтогазу» и украинским компаниям. Тогда как раньше весь газ в ПХГ был для украинского рынка в отопительный сезон, говорит Юшков.

    Украинцы сами призывали европейцев закачивать газ в свои хранилища, чтобы зарабатывать на оказании услуг по хранению газа. И ряд европейских трейдеров воспользовались этими услугами. В итоге порядка 3,5 млрд кубометров газа в ПХГ принадлежат иностранным компаниям, которые не обязаны поставлять его на украинский рынок. «Я думаю, что европейские трейдеры ждут, когда кризис усугубится в январе-феврале, чтобы продать этот газ на пике цены», – говорит Юшков.

    Таким образом, в реальности у Украины в ПХГ собственного газа меньше 12 млрд кубометров, а это уже критический уровень. «Оставаться с 12 млрд кубов в середине декабря – это опасно. Это довольно низкий уровень, учитывая, что еще и угля не хватает», – говорит Юшков.

    Украина в реальности не сможет выкачать все 12 млрд кубов газа, потому что 6-7 млрд кубометров – это технический буферный газ, который нельзя доставать из подземных хранилищ. То есть у Украины на оставшиеся минимум три месяца отопительного сезона есть всего 5-6 млрд кубов газа в хранилищах. Это очень мало. Для сравнения: за первые полтора месяца отопительного сезона Украина отобрала из своих ПХГ 3,4 млрд кубометров – на конец октября в ПХГ было 18,7 млрд кубов, а на 13 декабря осталось 15,3 млрд кубов. При этом начало отопительного сезона обычно теплее, чем январь и февраль.

    Наконец, еще одна проблема заключается в том, что у Украины нет денег для того, чтобы увеличить текущий импорт газа, говорит Юшков. Цены на европейском споте подскочили выше 1500 долларов, а стоимость реверсного газа, который Украина покупает в ЕС, привязана к споту. Это неподъемная цена даже для Европы, что уж говорить про Украину. Есть риски, что у Европы в сложный момент может не оказаться «лишнего» газа для Украины.

    Спасением для Украины могло бы быть восстановление закупок напрямую у Газпрома, однако из-за политических соображений Киев вряд ли пойдет на этот шаг. «Украине проще еще больше политизировать ситуацию, сделать Россию и Газпром главными виновниками энергетического кризиса. Например, придумают, что это хитрый план Газпрома заморозить украинцев, чтобы они не смогли пойти защищать Донбасс, или что-то другое», – полагает собеседник.

    Наиболее вероятно, что Киев начнет просить Брюссель о новой финансовой помощи для покупки газа.

    Ситуация в Европе выглядит лучше, однако и здесь газ в подземных хранилищах тоже заканчивается быстрее, чем обычно. Чем меньше газа в ПХГ, тем меньшие ежесуточные объемы могут доставать европейцы – так работает система хранилищ.

    «Уже в январе ежесуточно европейцы смогут доставать довольно мало из подземных хранилищ, а это значит, что нужно будет увеличить текущий импорт газа, что не так просто. Тем более, что коммерческие компании в Европе не готовы платить такие огромные деньги за газ. Рост стоимости газа убивает спрос на него. Поэтому производственные компании, которые используют газ, скорее всего, окончательно закроются. Дефицит газа в Европе будет нарастать», – рассуждает Юшков.

    В самой Европе нарастить добычу не могут, СПГ по-прежнему будет уходить в Азию и не приходить в Европу. Запуск «Северного потока – 2» мог бы облегчить энергетический кризис в Европе, однако европейские бюрократы сознательно затягивают его запуск. Теперь он планируется не раньше окончания отопительного сезона. Единственное, что может смягчить кризис в Европе, если исключить неконтролируемый погодный фактор – это российский СПГ, который придет с Ямала в Европу, замечает эксперт. Сейчас он идет по Севморпути в Азию, но скоро льды затянутся так, что отправка на Восток замрет. Поэтому наш СПГ пойдет в Европу.

    «Если ситуация станет критичной из-за холодной зимы, то возможен вариант политических договоренностей на высшем уровне. Возможно подписание условного зимнего пакета, по которому Украину заставят прокачивать дополнительные объемы российского газа в Европу не по повышенному тарифу, а, наоборот, по пониженному хотя бы в феврале-марте»,

    – рассуждает Юшков. Но пока Брюссель явно рассчитывает на мягкие погодные условия, которые позволят проскочить зиму с небольшими потерями в производстве.

    У Украины риски замерзнуть выглядят выше. «На Украине уже почти нечего закрывать из промышленности, основной спрос на газ формирует население и сектор ЖКХ. Поэтому будут отключать все, что можно – коммерческие предприятия, торговые центры. Могут ограничить поставки горячей воды или уменьшить температуру теплоносителей, когда квартиры станут хуже отапливаться. Будут использовать разные способы экономии топлива», – рассуждает Юшков.

    По его мнению, если предположить, что Европа не даст Украине кредиты на импорт газа, а страна встанет перед выбором – замерзнуть или начать воровать газ из транзитной трубы, то украинцы начнут воровать. «Отношения с Россией хуже от этого уже не будут, они и так плохие, а Европа все равно продолжит впрягаться за Украину, потому что Украина ей нужна не как надежный транзитер, а как символичный буфер с Россией», – поясняет эксперт. Для оправдания воровства Киев придумает какую-нибудь странную причину. «Например, скажет, что отбирает российский газ из транзита в счет своего ущерба от аннексии Крыма или в счет потери «Черноморнефтегаза», который в реальности всегда поставлял газ только для крымских потребителей. Или Киев переведет добычу угля в Донбассе в газовый эквивалент, и за счет воровства из транзитной трубы компенсирует угольные потери», – фантазирует Юшков.

    При этом Европу дрязги Газпрома с Украиной мало будут интересовать, но она будет недовольна тем, что получает меньше газа. Если до этого дойдет, то Газпром даст европейцам зафиксировать факт воровства газа Украиной, а потом вынужден будет перекрыть транзит. В любом случае у европейских потребителей будет повод для требований компенсаций за невыполнение контрактных обязательств от Газпрома.

    Любопытно, что своим воровством газа Украина способна заставить Газпром оперативно запустить «Северный поток – 2», против которого она так яростно выступает. «Если европейцы возложат вину на Газпром, и он будет понимать, что они пойдут в суды с требованием оплатить неустойку за недопоставку газа, тогда Газпром может пойти на срочный запуск «Северного потока – 2» без сертификации. Ему придется заплатить штраф, но он будет меньше, чем неустойка за невыполненные контракты», – заключает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Технически газопровод полностью готов к запуску, поэтому с этим проблем не будет. 


     
     
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