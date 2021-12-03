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3 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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Российский СПГ обнажил двойные стандарты «зеленой» Европы

Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год Владимир Песня/РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим запретом французским банкам инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале якобы по экологической причине. Такие запреты находятся на грани с наложением санкций. Российскому СПГ-заводу от этого ни холодно ни жарко. От желающих вложиться в столь перспективный проект, где поставки СПГ расписаны на два года вперед, отбоя нет.  Подробности...
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    Российский СПГ обнажил двойные стандарты «зеленой» Европы

    Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год
    		   3 декабря 2021, 13:56
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим запретом французским банкам инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале якобы по экологической причине. Такие запреты находятся на грани с наложением санкций. Российскому СПГ-заводу от этого ни холодно ни жарко. От желающих вложиться в столь перспективный проект, где поставки СПГ расписаны на два года вперед, отбоя нет.

    Газета La Tribune заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон запретил местным финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале ради сохранения природы и климата. Нападки на российский газовый проект начались еще весной. В мае группа из 39 депутатов Европейского парламента обратилась к лидерам Германии, Франции и Италии с призывом не поддерживать «Арктик СПГ-2» опять же из-за опасений, связанных с изменением климата.

    Как пишет Les Amis de la Terre France, против проекта выступили экологические организации, которые заявили, что проект располагается в центре региона, который нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть планеты. Поэтому добыча углеводородов и строительство соответствующей инфраструктуры в такой хрупкой экосистеме имеют серьезные последствия для биоразнообразия.

    Вся эта история выглядит как политическое давление на очередной российский проект. «История странная. Если запрет на инвестирование вводится на уровне государства, законодательно, то это санкции против отдельно взятого российского проекта. Сомнительно, что Франция вдруг ни с того ни с сего ввела санкции против России. Если это добровольный отказ французских банков от кредитования проекта, то это другое дело, и должно быть официальное заявление от банка, а не от Макрона», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. 

    Еще более странным является запрет инвестировать в «Арктик СПГ-2» из-за опасений за природу и за климат.

    СПГ добывают многие страны – и США, и Австралия, и Катар, и даже в самой Европе Норвегия, однако опасным для природы и климата признается только российский СПГ-завод. Это показывает политику двойных стандартов европейской страны.

    Наоборот, Евросоюз настроил много СПГ-заводов для приема сжиженного природного газа и активно скупал его в последние годы. Пока в 2021 году весь СПГ не ушел в Азию, где за него дают больше денег. И это одна из главных причин взрывного роста цен на газ в Европе, который случился этой осенью.

    Более того, российский СПГ, в отличие от того же американского или катарского, может этой зимой прийти в Европу и тем самым помочь в тяжелое для нее время. 

    «Это, скорее всего, не климатически, а политически мотивированные претензии к конкретному СПГ-проекту в России. В мире есть много схожих проектов, которые подразумевают больший выброс парниковых газов, но никто не призывает не финансировать их. В Норвегии разве не хрупкая экосистема, а на Аляске?» – считает Юшков.

    Тот же «Арктик СПГ-2» дает меньше выбросов в окружающую среду, чем СПГ-заводы в жарких странах. «Одно дело, когда в Катаре плюс 50 градусов и надо охладить метан до минус 160 градусов, и другое дело, когда на Ямале минус 40-50 градусов зимой и нужно провести те же манипуляции с охлаждением метана. СПГ-проекты в жарких странах расходуют больше энергии, чем СПГ-проекты в Арктике, соответственно, и выбросов у арктических проектов меньше», – отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    Не говоря уже о том, что кроме СПГ-заводов в мире есть множество производств, которые не оставляют природе никаких шансов.

    «Что, например, бывает, когда производят литий для возобновляемой энергетики? Там вообще ничего живого не остается, но французских и других европейских экологов это не беспокоит»,

    – отмечает собеседник.

    Самое смешное, что даже само французское издание вынуждено признать, что меры Парижа не приведут к фатальным последствиям для «Арктик СПГ-2». Потому что «Новатэк», который реализует этот и другие СПГ-проекты на Ямале, не испытывает дефицита в желающих профинансировать новый завод. Накануне «Арктик СПГ-2» подписал кредитные договоры с китайскими и японскими финансовыми структурами, тем самым внешнее финансирование для проекта уже привлечено. Всего «Новатэк» привлек под новый проект 9,5 млрд евро кредитных средств сроком до 15 лет. Кроме азиатских банков, в проекте участвуют также российские банки.

    Изначально планировалось также участие европейских банков. Каждый из трех инвесторов – из Европы и Японии, из Китая, из России – должен был предоставить треть от необходимой суммы в 9,5 млрд евро, то есть по 3,11 млрд евро. Но так как европейские банки в итоге не стали инвесторами, то структура финансирования получилась иной. Стоит сказать, что европейские банки в целом резко сократили инвестиции в углеводородные проекты, что соответствует вектору Европы на декарбонизацию. В этом плане Франция действует, конечно, в русле новомодной «зеленой» повестки. И ее не смутило даже то, что 10% российского проекта «Арктик СПГ-2» принадлежит французской TotalEnergies. Еще 20% у китайских компаний CNPC и CNOOC, и столько же у японских компаний. Контрольный пакет в 60% находится в руках «Новатэка».

    Что касается финансирования, то в итоге три китайских банка предоставили кредит до 2,5 млрд евро, банки из стран–участников ОЭСР – кредитную линию еще до 2,5 млрд евро. В числе кредиторов также значатся Японский банк для международного сотрудничества, а также другие кредиторы, застрахованные экспортными кредитными агентствами.

    В качестве российского инвестора выступает синдикат российских банков в составе Сбербанка, Газпромбанка и его «дочки» Bank GPB International, госкорпорации развития ВЭБ.РФ и банка «Открытие». С ними подписаны соглашения ранее в октябре. Их кредитная линия была увеличена с первоначальных 3,11 млрд евро до 5,7 млрд евро сроком на те же 15 лет.

    «Арктик СПГ-2» будет состоять из трех линий и производить почти 20 млн тонн СПГ в год. Строительство первой линии на конец октября 2021 году было завершено на 69%, ее запуск планируется в 2023 году. Вторая линия по плану заработает в 2024 году, третья – в 2025 году.

    Почти все объемы сжиженного природного газа с «Арктик СПГ-2» уже законтрактованы на первые два года работы завода. Сейчас рассматривают контракты с началом поставок уже в 2025-2026 годах. Это еще одно яркое доказательство востребованности этого проекта для рынка, которое объясняет, почему проблем с привлечением инвесторов не было.

    «Новатэк» предполагал привлечь кредиты от европейских банков наравне с китайскими и японскими не потому, что денег нет на реализацию проекта, а потому, что европейцы дают деньги под более выгодные проценты, чем китайские финансовые институты. Но выход европейских банков проекту никак не угрожает», – заключает Игорь Юшков. По подсчетам «Новатэка», Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год, из которых «Новатэк» – 66-67 млн тонн в год. И основной объем будет уходить, конечно, в Азию, а не в Европу.


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