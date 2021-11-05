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    Европу зимой спасет конкуренция Газпрома с российским СПГ

    Запуск «Северного потока-2» могут затормозить до мая
    		   5 ноября 2021, 09:00
    Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Названы новые возможные сроки запуска «Северного потока-2». Его старт может затянуться аж до 8 мая, не исключает Bloomberg. Технически такое действительно возможно. Но как в этом случае Европа переживет всю зиму, которая в последние годы растянулась на марте? Парадоксально, но если не «Северный поток-2», то спасти Европу может другой, но тоже российский газ.

    Запуск в работу «Северного потока-2» может затянуться вплоть до 8 мая, заявило агентство Bloomberg. Именно столько времени ФРГ и ЕС имеют право использовать для рассмотрения документации по газопроводу.

    Регулятор Германии должен вынести решение по газопроводу до 8 января 2022 года. Потом он должен направить его на рассмотрение в Еврокомиссию, которая изучит документ с точки зрения соответствия энергетическим правилам союза.

    При этом решение ЕК носит лишь рекомендательный характер. Германия может не слушать советы Брюсселя, например, не вводить в эксплуатацию российский газопровод. Но ЕК легко может затянуть вынесение решения. У нее на это есть два месяца плюс возможность продлить обсуждения еще на два месяца, например, чтобы выслушать протест со стороны какого-то члена ЕС. Отсюда и выходит максимальный срок - до 8 мая. Желающий затянуть старт работы газопровода имеется - это Польша, которая уже неоднократно своими надуманными исками вставляла палки в колеса российского проекта.

    «Bloomberg берет все максимальные сроки, которые только возможны. Но немецкий регулятор позитивно относится и к технической сертификации, и к вопросу управления трубой дочерней компанией Газпрома Nord Stream-2. Поэтому Германия вряд ли будет рассматривать вопрос максимально долго.

    Она, судя по всему, уже приняла положительное решение по трубе и отправляет документы в Еврокомиссию. Поэтому, скорее всего, газопровод заработает раньше мая», - говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Если ЕК получит положительное решение от Германии уже на днях, то «Северный поток-2» заработает самое позднее к концу февраля-начало марта. В случае если ЕК все же будет тянуть со своим мнением все четыре месяца. Но если в январе-феврале в Европе стукнут сильные морозы, то европейцы могут запустить российский газопровод раньше – в конце января или начале февраля. Фактически «Северный поток-2» уже полностью готов – первая очередь уже даже заполнена техническим газом, вторая очередь - на подходе.

    «Основные проблемы будут к концу зимы. Если в феврале и марте будут морозы, когда подземные хранилища уже опустошены, то это будет жесткий период», - говорит Юшков. 

    По его мнению, холодная зима является хорошим стимулом для европейцев быстрее запустить «Северный поток-2», однако она не является гарантией этого. «Чем ниже температура за окном, тем более холодными становятся головы еврочиновников, тем более рационально они начинают смотреть на свой энергобаланс в отопительный сезон. Такой прецедент уже был. В середине 2010-х годов европейцы разрешили запустить газопроводы Opal и «Северный поток-1» на полную мощность под видом технических испытаний. На самом деле, в марте в Европе ударили морозы, а подземные хранилища были опустошены, и европейцы срочно нуждались в дополнительных объемах газа из России», - рассказывает эксперт ФНЭБ. Поэтому шансы запуска российского газопровода к февралю намного выше, чем к маю.

    Если же прогноз Bloomberg окажется реальностью, то пережить морозную зиму без «Северного потока-2» Европе будет тяжело. «Все зависит от температуры и продолжительности холодов, но если зима будет морозной, то в отдельных странах могут возникнуть проблемы вплоть до введения чрезвычайного положения, отключения потребителей от энергоснабжения и отопления. Эти страны, конечно, будут стремиться, сохранить энергообеспечение населения и социально значимых объектов, но все остальное будут резать по максимуму»,  - рисует возможную картину собеседник.

    По его мнению,

    больше рисков замерзнуть и остаться без электричества у стран, которые зависят от СПГ, ведь он по-прежнему уходит в Азию, а меньше у тех стран, куда доходит российский трубопроводный газ.

    «Потому что эти страны имеют долгосрочные контракты с Газпромом. Значит, они гарантированно получат законтрактованный объем газа, причем, по ценам ниже спотовых котировок. Поэтому у них есть определенные гарантии энергобезопасности и надежности газоснабжения. В зоне риска находятся те, у кого нет долгосрочных контрактов с Газпромом», - считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    В первую очередь, в зоне риска Великобритания, а также Испания и Португалия. У последних ситуация осложнилась тем, что Алжир закрыл прокачку газа в эти европейские страны по газопроводу, идущему транзитом через Марокко. В Испании идет еще прямой газопровод из Алжира, но его может оказаться недостаточно, говорит эксперт. «Российские трубы в Испанию и Португалию не доходят, СПГ по-прежнему дорог и зачастую недоступен европейцам», - добавляет он.

    Рискует этой зимой столкнуться с энергетическим кризисом также Украина. «Раньше Украина зимой имела три источника газоснабжения: запасы в подземных хранилищах, собственную добычу газа плюс виртуальный реверс из Европы. Теперь виртуальный реверс газа это дорого, либо никто не продает газ, потому что нужен самому. В подземных хранилищах формально накопили почти 19 млрд кубометров газа, но по факту почти 4 млрд кубов принадлежит иностранным частным трейдерам, которые могут продать его европейцам в самый критический момент по еще более высоким ценам, чтобы получить сверхприбыль», - говорит собеседник.

    Еще порядка 2 млрд кубов газа в ПХГ принадлежит частным украинским компаниям, плюс 6 млрд кубов – это буферный технический газ, еще 3 млрд кубов – это резервный газ поставщика «последней надежды» (страховочный газ). В итоге у самого «Нафтогаза» остается всего лишь порядка 4,5 млрд кубометров газа в ПХГ, тогда как по плану компания должна была закачать 9 млрд кубов на начало отопительного сезона. Теперь компании придется закрывать дефицит в 4,5 млрд кубов газа.

    При этом в стране критическая ситуация с углем, которого не хватает. Поэтому станции переходят на газ. «Вероятно, что в этот отопительный Украине потребуется еще больше газа, чем в предыдущие годы. Хотя накопили его меньше, а прямого контракта с Газпромом опять же нет», - заключает собеседник. Это чревато новым воровством газа Украиной из транзитной трубы.

    Что может стать подспорьем для Евросоюза, и для Украины в том числе, кроме очевидного запуска нового российского газопровода?

    Во-первых, дефицит будет приводить к еще большему росту цен на газ, что заставит потребителей естественным образом снижать потребление дорогого ресурса, указывает Юшков. В Великобритании и в Германии некоторые производители удобрений и другие предприятия, уже закрылись или существенно снизили производство из-за подскочившего в цене газа.

    Во-вторых, помочь Европе может теплая зима в Азии. «Мы видим, что в Азии потихоньку снижается цена на газ, что может привести к тому, что часть СПГ, а также угля, начнет возвращаться в Европу, что немного сдержит рост цен в Европе. Но это тенденция неустойчивая: если будут морозы, то цена в Азии снова вырастет и СПГ опять уйдет туда», - объясняет Юшков.

    В-третьих, подспорьем станет конкуренция российских поставщиков в ЕС. «В середине зимы – в январе -  на европейские рынки, скорее всего, вернется российский СПГ. Потому что на пути в Азию по Северному морскому пути будет больше льдов и придется идти дольше, а «Новатэку» надо быстрей вывозить СПГ. То есть Россия спасет Европу если не за счет «Северного потока-2», то за счет «Ямал-СПГ»,  - считает Юшков. 

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