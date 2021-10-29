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29 октября, пятница  |  Последнее обновление — 08:26  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем, рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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    Газпрому придется исправлять ошибки Европы

    Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно
    		   29 октября 2021, 08:20
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем, рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно?

    Газ резко подешевел после того как стало известно, что Газпром начнет заполнять свои европейские хранилища. Цена ноябрьских фьючерсов на газ опустилась на 16% от момента заявления Газпрома - с 1044 до ниже 900 долларов за тысячу кубометров к концу дня. С начала года газ на европейской бирже подорожал на целых 365%, то есть почти в пять раз. Некоторые ярые противники России, в частности, Польша, обвиняют именно Газпром в такой ситуации. ЕК уже пообещала провести расследование причин роста цен.

    Что же такого сказала Россия, что цены на газ на биржах Европы упали? Глава компании Алексей Миллер доложил Владимиру Путину, что Газпром начнет наращивать поставки газа в Европу для закачки их в подземные хранилища Германии и Австрии. Но будет это делать после 8 ноября, как только закончит закачку газа в российские подземные хранилища. Россия тоже готовится к зиме, которая обещает быть морозной.

    По словам Миллера, Газпром думал закончить закачку газа в российские ПХГ до 1 ноября. Однако в связи с новыми выходными днями из-за пандемии, во время которых потребление газа точно снизится, Газпром решил продлить закачку. Так как это еще больше повысит газоснабжение россиян зимой. А предстоящая зима ожидается холодной. Да и последние несколько лет показывают, что зима стала затяжная как в России, так и в Европе, и включает уже и март.

    Прошлогодняя холодная и затяжная зима тоже показала, что лучше запастись газом впрок. Прошлой зимой ПХГ в России были опустошены на рекордные 60,6 млрд кубометров. Это на 10 млрд кубов больше по сравнению с обычным показателем отбора. Такого большого показателя отбора газа вообще не было за всю историю российской газовой отрасли. Хорошо, что к прошлому отопительному сезону были закачаны рекордные 72,3 млрд кубов. К новому зимнему сезону цель была закачать 72,6 млрд кубов к 1 ноября. Но благодаря продлению срока до 8 ноября будет закачано еще больше.

    Европа тоже прошедшей зимой поставила рекорд по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ) – 66 млрд кубометров газа. Но сами европейцы не смогли полностью восполнить собственные «потери». Уровень запасов газа в европейских ПХГ существенно ниже среднего показателя за последние пять лет, отметил Миллер.

    Отсюда и возникает желание некоторых политиков в Европе обвинить Газпром в росте цен на газ из-за низкой закачки газа в европейские хранилища. Ведь как только Россия решила закачать газ, цены упали. На самом деле, газовые биржи в Европе находятся в нервозном состоянии, реагируя моментально на любую новость про объемы и поставки газа. «До этого цена газа на спотовом рынке Европы каждый раз поднималась, когда европейцы публиковали статистику газа в подземных хранилищах ЕС. По аналогии получается, что надо проводить расследование против статистического ведомства ЕС», - иронизирует эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ и Игорь Юшков.

    По его словам, Газпром наоборот делает работу за европейцев – это они должны были восполнить в полном объеме запасы в собственных подземных хранилищ. Однако европейцы выжидали весной и в начале лета, когда же цены на газ упадут. Их не устраивала тогда стоимость газа на споте под 400-500 долларов за тысячу кубометров. Европейские трейдеры допустили, возможно, роковую ошибку.

    В отличие от ЕС, Газпром сумел основательно подготовиться к предстоящей зиме. «Газпром, по сути, исправляет промашки европейцев, которые сами не закачали газ в свои подземные хранилища газа», - говорит Юшков. Дело в том, что рекордная закачка газа в российские ПХГ направлена на надежное прохождение отопительного сезона не только внутри страны.

    «Газпром не просто так закачивает в российские хранилища так много газа. Часть газа в российских ПХГ, по сути, предназначена для Европы. Когда будет запущен «Северный поток-2», компания пустит по нему не только газ из текущей добычи, но и из российских хранилищ.

    То есть Газпром подготовил, по сути, ресурсную базу для нового газопровода», - объясняет Игорь Юшков.

    У Газпрома есть для этого несколько причин. Во-первых, он минимизирует необходимость прокачивать дополнительные объемы газа через украинскую транзитную трубу. Заполнение европейских, а не российских хранилищ потребовало бы как раз этого. Но качать газ через «Северный поток-2» российской компании экономически выгодней: в сравнении с украинским, этот маршрут короче, тариф прокачки здесь дешевле, и Газпром платит за транзит, по сути, сам себе. Кроме того, работа нового газопровода убыстряет выплату кредитов европейским партнерам Газпрома.

    На днях Киев заявил, что готов дать 50% скидку на транзит дополнительного газа по своей ГТС. Проблема в том, что дальше слов украинские политики не идут. А одних популистских слов в таком деле недостаточно. Такое решение требует изменения контрактных условий. Поэтому необходимо как минимум официальное письмо о предложении скидки от украинской стороны Газпрому, затем надо будет провести переговоры и подписать новое допсоглашение к контракту. Ничего этого со стороны Киева сделано, конечно, не было. И делать все это надо было намного раньше наступления отопительного сезона.

    Закачка российского газа в подземные хранилища Германии и Австрии, которая начнется с 8 ноября, будет идти, скорее всего, не через Украину, а по «Северному потоку-1» и, возможно, по газопроводу «Ямал-Европа», полагает эксперт.

    Второе: Газпром накапливает много газа в российских хранилищах, чтобы зимой, когда потребление вырастет, не пришлось резко увеличивать добычу для удовлетворения спроса, в том числе европейского. «И технологически, и экономически гораздо лучше, когда у компании ровная добыча, а пиковый спрос покрывается за счет газовых хранилищ, которые для этого в принципе и создавались», - говорит Юшков.

    Обвинять Газпром в том, что он закачивал больше газа в российские, а не в европейские хранилища, Европа не имеет права. Во-первых, Газпром не обязан вообще хранить газ в европейских ПХГ. Подземными хранилищами могут пользоваться любые компании, имеющие газ. Тогда Европе стоит обвинить собственную Норвегию, что она мало закачала газа в ПХГ, или те же США, который свой СПГ везут в обход ЕС и т.д.

    «Европа просто привыкла, что Газпром закачивает в определенные европейские хранилища газ на зиму. На этот раз ситуация в разных хранилищах разная. Где-то Газпром заполнил хранилища на 100%, где-то нет. Из некоторых уже заполненных хранилищ Газпрому пришлось доставать газ, когда он летом выводил на плановый ремонт «Северный поток-1» и «Ямал-Европа». Кроме того, Газпрому пришлось опустошить одно из немецких хранилищ, когда в августе произошла авария на Уренгойском месторождении, и он вынужден был на несколько дней остановить прокачку газа по «Ямал-Европа». Контрактные поставки покрывались за счет газа из ПХГ. Если бы не было бы той аварии, возможно, было бы больше накоплено газа. Но это не было хитрым планом Газпрома, просто так развивалась ситуация», - рассказывает эксперт ФНЭБ.

    Учитывая спотовые цены на газ в Европе в преддверии зимы, Газпрому выгодно иметь большие запасы топлива как в России, так и в Европе. Ведь газ, который хранится в Европе, по-прежнему принадлежит Газпрому. Когда грянут морозы, европейцы уже не будут смотреть на цену, им придется брать дорогой газ.

    «Тот факт, что в европейских ПХГ меньше газа, означает, что им придется ежесуточно покупать больше импортного газа по рыночным ценам. И европейцы смогут его купить у Газпрома, которые достанет его из хранилищ. При этом увеличивать ежесуточную прокачку через Украину не потребуется», - говорит газовый эксперт.

    Дальше цены на споте в Европе продолжат потихоньку расти по мере роста спроса. Они будут зависеть от того, какой будет зима.

    «Отопительный сезон в Европе начался на неделю раньше, чем обычно, это уже тревожный звонок для европейцев. Если зима будет морозная, то скорее всего во второй половине зимы – в феврале и марте – сложится самая сложная ситуация. К этому времени подземные хранилища будут опустошены»,

    - говорит Юшков.

    «Газпром может вполне заработать на всей этой истории. Потому что закачанный в ПХГ газ он сможет продать в феврале по 1000 долларов, а скорее всего по более высокой цене за тысячу кубометров», - заключает собеседник. В выигрыше окажутся те, кто имеет долгосрочные контракты с Газпромом, потому что в них цена на газ ниже, чем на споте – в среднем будет 500-600 долларов за тысячу кубов. 

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