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7 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
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Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса? Подробности...
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    Какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке

    Европа призывает расследовать причины взрывного роста цен на газ    7 октября 2021, 08:15
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Стоимость газа в Европе в моменте приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Пять европейских стран призвали расследовать причины такого невероятного ценового скачка. Ирония в том, что к этому коллапсу привели действия самого Брюсселя. Какие две стратегические ошибки допустил Евросоюз и сделает ли он правильные выводы из этого кризиса?

    Цена на газ в Европе накануне впервые в истории приблизилась к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. Этот день войдет в историю. Лавинообразный рост последовал с 10 утра: сначала была пробита отметка в 1600 долларов, потом 1700, 1800 и, наконец, в 11.28 мск цена поднялась до 1925 долларов за тысячу кубометров. С начала торгов газ за полтора часа подорожал почти на 40%. Потом в течение буквально 10 минут цена фьючерса на газ упала более чем на 200 долларов – до 1679 долларов за тысячу кубов.

    Паника на европейском рынке нарастает с конца сентября: отметка в 1000 долларов была пробита 28 сентября, а уже 1 октября газ стоил почти 1200 долларов за тысячу кубометров. В понедельник, 4 октября, наступила пауза на фоне сообщений Nord Stream 2 о начале заполнения газом одной из ниток газопровода «Северный поток – 2». Однако уже 5 октября рост цен продолжился.

    Фундаментальные факторы роста цен на газ так быстро, как цены на споте, конечно, не меняются. Все осталось по-прежнему: спрос на газ превышает предложение. СПГ по-прежнему не вернулся в Европу, а продолжает уходить в Азию. Собственная добыча в Европе падает. Газпром продолжает поставлять в Европу те объемы, которые были законтрактованы, а также сверх этих объемов. Другие поставщики трубопроводного газа – Алжир и Норвегия – нарастить поставки не в состоянии. При этом европейцы закачали в свои подземные хранилища меньше голубого топлива, чем в прошлом году, а зима ожидается холодной, причем, как в Европе, так и в Азии. Погода, судя по всему, оказалась не на стороне европейцев.

    Газовый кризис уже привел к остановкам энергозатратных производств в Европе, в первую очередь в Великобритании и Германии. «Больше нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Нам грозит полная остановка производства, если правительство не вмешается», – заявил глава германского производителя аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр. Компания потребляет 640 гигаватт-часов природного газа в год – такого объема газа хватит для обеспечения примерно 50 тыс. домохозяйств. Конечно, в зимние холода европейские власти предпочтут остановить промышленные объекты, чтобы газа хватило для отопления и обеспечения электричеством населения. Тучи над Евросоюзом сгущаются с приближением отопительного сезона, который, как правило, начинается в середине октября.

    «Растущие расходы будут почти наверняка возложены на конечных потребителей. В развитых странах нет или почти нет субсидий на газ, бензин и электричество, как в развивающихся странах: потребительские цены очень тесно следуют за биржевыми трендами», – отмечает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Население явно будет недовольно возросшей платой за коммунальные услуги и вряд ли обрадуется, когда в морозы начнутся отключения электричества. Такие риски все выше.

    Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Прямо они не винят в ситуации Газпром, однако подобные попытки уже звучали в Европе – и наверняка еще будут звучать неоднократно.

    Рост цен на газ в Европе связан со многими факторами, но только непрофессионалы могут видеть в этом вину России, говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Газпром сложно обвинять, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать. 2021 год, скорее всего, станет вторым по объемам поставок российского газа в Европу», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Поставки Газпрома в Европу в этом году будут очень близки к рекордному объему 2019 года.

    Винить в этом кризисе Брюссель может только себя. Европейский союз допустил как минимум две стратегические ошибки, которые в конечном счете и привели почти к двум тысячам долларов за тысячу кубометров на европейской спотовой бирже.

    «Первая ошибка – это ускоренный «зеленый» переход, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо»,

    – говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

    Об этой ошибке ранее упомянул президент Владимир Путин. По его словам, на европейских рынках происходит «истерика и неразбериха», потому что Европа спекулирует на проблемах климатических изменений: кто-то что-то недооценивает – и начинают сокращаться инвестиции в добывающие отрасли.

    Не побоялась прямо заявить о том, что именно ошибки Еврокомиссии привели к такой плачевной энергетической ситуации в Европе, Венгрия. ЕК должна изменить часть своих «зеленых» мер, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В чем же суть ошибки? Европейцы поспешили: слишком резко стали переходить на ветряные и солнечные электростанции, закрывая угольные. Никто не отменяет глобального потепления и необходимости решать климатические проблемы. Однако искусственный поспешный переход на возобновляемые источники энергии обернулся коллапсом.

    «При старой системе энергетики, когда газа становилось меньше, Европа спокойно переходила на уголь и избегала энергетического коллапса. Но Европа закрыла многие угольные станции. Даже на YouTube выкладывали видео, как взрывают угольные станции в Великобритании. А что теперь?» – задается вопросом Симонов. А теперь Британия стала первой жертвой газового кризиса. Именно там еще в сентябре закрыли первые заводы по производству удобрений из-за роста цен на газ, под угрозой закрытия находятся уже другие промышленные предприятия. Лондон сделал ставку на ветряные электростанции, которые просто встали из-за отсутствия ветра. Британские власти сами лишили себя резервного топлива – угля. К счастью Европы, атомные электростанции невозможно технически так быстро вывести из эксплуатации, как угольные. Иначе энергетический кризис был бы еще глубже.

    «Нельзя так быстро ломать старую систему энергетики, если не нашли технических решений для новой. Разве неизвестно было, что ветряная и солнечная электроэнергия зависит от погоды, а хранить ее вы не можете? До сих пор нет промышленных аккумуляторов», – говорит Симонов.

    Еще один наглядный пример – Швеция, которая отказалась от атомной энергетики и построила ветряные станции. «Теперь Швеция, которая била себя в грудь и говорила, что забудет про нефть, переходит на мазут. Это анекдот», – говорит Симонов. Если летом ветряки дают даже больше электроэнергии, чем надо, то зимой Швеции энергии сразу не хватает. С сокращением ядерной энергии страна стала больше зависеть от ископаемого топлива.

    Ту же ошибку европейцы допускают и с водородом. Еще нет ни дешевых технологий его производства, ни понимания как его транспортировать и как его хранить, а Европа уже переходит на водород, добавляет собеседник.

    Вторая ошибка ЕК состоит в том, что она сама создала модель спотовой (биржевой) торговли газом, на что у нее ушло целое десятилетие.

    Даже в долгосрочных контрактах с Газпромом Брюссель перевел ценообразование от нефтяной привязки к спотовой. «Европа решила, что модель спотовой (краткосрочной) торговли лучше, чем долгосрочные контракты, потому что на бирже создается конкуренция предложения, и цены на газ снижаются. Европейцы уверяли, что на споте всегда будет газ. Но вот наступил 2021 год, и газа на споте нет, потому что почти весь СПГ ушел в Азию», – поясняет Симонов.

    ЕК хотела создать биржевую торговлю, вот и получила последствия. «Что такое биржа? Это всегда спекуляции. Безумие последних дней уже не имеет никакого отношения к ушедшему в Азию СПГ. Если посмотреть на запасы газа в Европе, то подземные хранилища заполнены на 70%. То есть Европа не сидит пустой, физически газ у нее есть, хотя заполненность хранилищ на 20 с лишним процентов меньше, чем в прошлом году. На бирже идет жесткая игра спекулянтов, которые раздувают цену на газ», – говорит Симонов.

    Другое дело, какие выводы сделают европейцы из создавшейся ситуации. «Европе стоит признать, что, во-первых, энергопереход – это, конечно, важно, и задачу борьбы с глобальным потеплением никто не снимает, но энергопереход должен быть разумным и плавным. Во-вторых, что биржевая торговля – это тоже здорово, но долгосрочные контракты выполняют важную функцию – балансира на рынке газа в периоды пиковой нагрузки», – говорит глава ФНЭБ.

    Неожиданно в самой Еврокомиссии заявили, что не ищут виноватых в газовом кризисе. Там решили сконцентрироваться на выправлении ситуации и поиске правильных решений.

    «Евросоюз не признает свои ошибки и не извлечет уроков из текущего энергетического кризиса. Поэтому рыночная модель торговли газом в Европе едва ли претерпит существенные изменения», – считает Юшков. Единственное, что европейцы могут сделать – это договориться о создании резервных запасов газа, которые можно будет использовать в случае дефицита, плюс они могут отсрочить вывод из эксплуатации атомных электростанций, без которых этот энергетический кризис был бы значительно глубже, добавляет Юшков.

    В целом ЕК, скорее всего, сделает прямо противоположные выводы из всей этой истории: энергетический кризис сподвигнет европейских политиков с еще большей силой требовать «задавить углеводородную гадину» и построить еще больше ветряков в Северном море, не исключает Симонов.

    По его словам, есть простой рецепт по выходу Европы из газового кризиса всего за несколько дней. «Первым делом Европе надо быстрее сертифицировать «Северный поток – 2» и начать поставки газа по нему. Второе – расследовать деятельность, но не Газпрома, как предлагают некоторые, а деятельность биржевых спекулянтов, которые в последнее время раздули цены, хотя физически новостей для того скачка цен нет», – считает Константин Симонов. Другое дело, что Европа пока не спешит воспользоваться этим простым способом облегчить энергетическую ситуацию.

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