Европа нашла виноватого в газовом кризисе

Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайне мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс.

Депутаты Европарламента призвали ЕК немедленно начать расследование в отношении Газпрома. Они подозревают, что российская компания якобы преднамеренно манипулировала рынком, что могло привести к всплеску цен на газ в Европе в июле-сентябре с 700 до 1000 долларов. Тогда как в начале 2021 года газ стоил не больше 300 долларов.

Такое письмо подписали 43 парламентария, которые вменяют России в вину то, что европейцы просили гарантировать им дополнительные объемы газа этим летом из-за пустых газовых хранилищ, но Газпром отказал им. Хотя российская компания могла бы нарастить добычу газа, упрекают они.

В письме упоминается отказ Газпрома от бронирования дополнительных мощностей через Украину и отказ от долгосрочного бронирования газопровода «Ямал – Европа». Также депутаты подозревают Газпром в сокращении добычи газа на месторождениях на Ямале, которая якобы могла и не быть следствием пожара на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое.

Произошло то, чего и следовало ожидать: Европа пытается найти виноватого в высоких ценах на газ. После исторического рекорда 15 сентября стоимость газа на бирже, конечно, скорректировалась вниз, однако она по-прежнему в два-три раза выше, чем в начале года. Фундаментально ничего не изменилось за эту неделю, шоковую для бирж: спрос на газ по-прежнему превышает его предложение, и дальше с ухудшением погоды спрос и кризис будут только расти.

«Часть евробюрократии всегда любила обвинять Газпром, особенно прибалтийские страны и Польшу», – не удивлен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислва Митрахович. Собственно, в ЕК обратились евродепутаты как раз из Польши и государств Балтии, которые рьяно ведут борьбу с российским газом, который покупают, и являются самими ярыми противниками «Северного потока – 2». Именно они и хотят проведения антимонопольного расследования против Газпрома.

«В этом году у них появился новый повод для обвинений: Газпром не удовлетворял все сверхконтрактные заявки европейцев, чтобы мотивировать запуск «Северного потока – 2». Однако их претензии выглядят натянутыми», – считает Митрахович.

Газпром ни разу не нарушил контрактные обязательства: все, что по ним должны получать европейцы, они получали и получают, что подтвердили в самой компании. Иначе против Газпрома сразу посыпались бы иски в суд, а не письма в ЕК.

«Потенциально Газпром рискует не выполнить полностью контрактные обязательства, если зимой будет холодно, потому что подземные хранилища в Европе заполнены не до конца. Если Газпром хоть на миллиметр отклонится от контрактов, его, конечно, съедят живьем в отличие от любого другого поставщика газа, которому могут многое простить»,

– не исключает эксперт ФНЭБ. Но пока этого не произошло, и, конечно, Газпром будет стремиться этого избежать.

Претензии евродепутатов в том, что Газпром не выполнял заявки европейцев на дополнительные объемы газа (сверхконтракта) тоже не совсем обоснованы. У Газпрома были вполне резонные аргументы для этого.

Во-первых, Газпром частично удовлетворял сверхконтрактные заявки. Об этом свидетельствует рекордный объем поставленного газа из России в дальнее зарубежье: за восемь с половиной месяцев 2021 года Газпром проставил 138,6 млрд кубометров, а это близко к рекордному уровню 141,3 млрд кубов за тот же период 2018 года. По сравнению с 2020 годом поставки выросли на 17,4% или на 20,6 млрд кубов. За оставшееся время Газпром имеет все шансы дойти до рекордного объема поставок 2018 года. Это было бы невозможно, если бы Газпром поставлял только те объемы, которые были прописаны в долгосрочных контрактах с европейцами.

Однако спрос на газ оказался так велик, что Газпром не мог удовлетворять все дополнительные заявки. «Подстегнуть запуск «Северного потока – 2» как один из мотивов действительно был. Но есть и другие вполне очевидные и объективные причины. Во-первых, Газпрому нужно было заполнить хранилища газа в самой России, потому что зима была холодной не только в Европе, и хранилища были опустошены на не только в Европе. Запастись газом внутри России – это тоже обязанность Газпрома», – говорит Митрахович.

Во-вторых, часть поставок через «Ямал – Европа» была снижена из-за аварии на заводе в Новом Уренгое. «Обвинять Газпром в том, что он сам устроил эту аварию никому в здравом уме не придет, ликвидация последствий стоит денег. Понятно, что авария произошла случайно», –удивляется собеседник. Хотя 43 европарламентария и в этом усмотрели «заговор» с российской стороны.

Буквально со вторника, 14 сентября поставки по «Ямал – Европа» российского газа выросли в два раза до 2,6 млн кубометров в час. «Восстановление прокачки по этой трубе через Польшу в полном объеме можно трактовать как то, что Газпрому удалось ликвидировать последствия аварии на заводе. Второе – что газовые хранилища в России заполнены на достаточном уровне. Третье – Газпром пытается охладить панику в Европе, чтобы лишний раз не нарваться на антимонопольное расследование», –говорит Митрахович.

Что касается Украины, то и здесь Газпром все месяцы качал кроме заложенных в контракте 109 млн кубометров в сутки (или 40 млрд кубов в год) дополнительно 15 млн кубов в сутки. То есть Газпром качал больше и по украинскому маршруту в Европу, хотя не обязан был это делать. К тому же, это выходит дороже и невыгодно: к транзиту допобъемов украинцы применяют тариф с повышенным коэффициентом.

Только на сентябрь Газпром отказался брать на аукционе эти дополнительные украинские мощности на 15 млн кубов в сутки. Но причина проста: был расчет на запуск первой нитки «Северного потока – 2» в начале сентября. Сказали бы европейцы сразу, что не видать Газпрому этого, может быть было по-другому. Немецкий регулятор завил о том, когда газопровод может получить сертификацию только на этой неделе. Решение должно быть принято не позднее 8 января 2022 года. Будут ли немцы тянуть до последнего, или решат вопрос в течение нескольких недель – осталось без ответа. А такая неопределенность всегда подпитывает спекулятивные ралли на газовых биржах. И опять же Газпрому это усложняет возможность строить планы на будущие поставки.

Впрочем, российская компания тоже сохраняет интригу, которая заключается в том, будет ли Газпром бронировать прокачку дополнительно 15 млн кубометров в сутки через Украину в октябре, ноябре и декабре?

Любопытно, что Польша и Прибалтика всегда жаловались: Газпром поставляет слишком много газа, поэтому хотели бы полностью отказаться от российского газа. Однако теперь евродепутаты из этих стран недовольны тем, что Газпром качает слишком мало российского газа в Европу (хотя статистика выше говорит о близких к рекордным поставках Газпрома в дальнее зарубежье).

Шансы на то, что ЕК начнет антимонопольное расследование в этом случае невысоки. Этого просят всего 43 евродепутат из более чем семи сотен, то есть история не массовая.

«Однако есть одно большое «но». Полагаться на то, что ЕС ведет себя в соответствии с правом наивно. Евросоюз может действовать политизировано, дать новую творческую интерпретацию своего права, или поменять право задним числом. Так произошло с принятием Третьего энергопакета ЕС, когда Газпром заставили задним числом продать те активы, которые он купил в Европе. Потом внесли поправки в Газовую директиву в 2019 году, распространив ограничения на морские газопроводы. То есть поменяли правила игры для компаний, которые уже приняли решение о вложениях в «Северный поток – 2», – рассуждает Митрахович.

В 2011 году против Газпрома уже было организовано антимонопольное расследование, которое шло несколько лет. Тогда был проведен внезапный рейд инспекций с выемкой документов в офисах дочерних компаний и контрагентов Газпрома сразу в 10 странах – от Болгарии до Эстонии.

В итоге Газпром через несколько лет согласился на компромисс и удовлетворил ряд требований европейцев. В частности, разрешил виртуальный реверс в Европе и дал поблажки по принципу «бери или плати». Теперь Польша в открытую покупает российский газ у Германии, но по документам топливо проходит как немецкое. Плюс Газпром пошел на включение спотовой составляющей в своих долгосрочных контрактах. На том и закончили расследование.

Теперь только 13% долгосрочных контрактов имеют нефтяную привязку. То есть цена на газ там формируется по формуле с привязкой к цене нефти за шесть или последних месяцев. Покупатели с такими контрактами сейчас на коне. А вот остальные 87% контрактов с Газпромом имеют либо частичную либо полную привязку к биржевым ценам газа, которые выросли с начала года с 300 до 700-800 долларов за 1 тыс. кубометров.

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Собственно, не случайно на днях Владимир Путин указал на то, что ЕС сам решил уйти от долгосрочных контрактов с Газпромом с привязкой к нефти и создал биржевой рынок, и в итоге Брюссель получил такой волатильный газовый рынок, где цены скачут туда-сюда со скоростью света. Раньше цены, конечно, тоже менялись, однако не с такой скоростью, и были куда более прогнозируемыми и понятными.

«Европейцы сами решили, что им выгоднее иметь газовую биржу. За что боролись, на то и напоролись. Они надеялись, что если будет конкуренция поставщиков газа друг с другом на бирже, то это приведет к низким ценам. В 2020 году так и случилось на фоне ковида, снижения спроса и выхода на рынок нового СПГ. Однако в этом году спрос заметно вырос на фоне восстановления экономики, холодной зимы, а также жаркого, да еще и безветренного лета. Ветряная генерация стала буксовать, и ее заменили газовой. И конкуренция привела к росту цен», – заключает эксперт.

Наконец, бурный рост цен на газ наблюдается не только в Европе, но и в Азии, и в США. Говорить, что Газпром и там руку приложил, как минимум странно.