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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

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Для отражения «российской агрессии» Латвия нагоняет страх на женщин и детей

Вот такие сцены боевых действий можно было увидеть на рижских улицах Obozrenie/Youtube
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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Современный мир – это война

Денис Фисенко
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    В Европе появилась первая жертва газового кризиса

    Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис    17 сентября 2021, 10:46
    Фото: Christoph Hardt/Geisler
    Fotopres/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.

    Крупный производитель удобрений CF Industries Holdings вынужден был закрыть два завода в Великобритании. Компания остановила работу производственных комплексов в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ. При этом она не дала никаких прогнозов по срокам возобновления производства. Первый удар пришелся по производителям удобрений, потому что они используют природный газ в качестве сырья. При рекордных ценах на газ заводам выгодней оказалось не работать.

    Цены на природный газ в Европе и Великобритании выросли в этом году почти в три раза. Приличные скачки газовых цен на бирже то вверх, то вниз лишь отражают панику на рынках. Но даже снижение цены до 700-800 долларов не облегчает ситуацию: фундаментальные факторы дефицита газа в Европе никуда не делись.

    В Великобритании энергетический кризис усугубился еще и ЧП. В среду пожар повредил силовой кабель, соединяющий энергосистему Великобритании с ведущим поставщиком электроэнергии страны – Францией. И это еще больше повысило спрос на газ для выработки электроэнергии в Великобритании.

    Это показательный пример для других стран Европы – вот к чему может привести рекордный рост цен на газ и электроэнергию этой зимой, когда спрос на энергию вырастет еще сильней, чем он есть сейчас. И это только первоначальные последствия. Дальше ситуация может нарастать как снежный ком. «Закрытие двух заводов по производству удобрений в Великобритании из-за высоких цен на газ показывает, что глобальный кризис поставок может вынудить многие энергоемкие отрасли промышленности свернуть деятельность этой зимой», – говорит Александр Тимофеев, доцент РЭУ им. Плеханова.

    «У бизнеса растут издержки, что может негативно отразиться на рентабельности предприятий, а также на рекордной за десятилетие инфляции», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ».

    Первыми логично останавливаются заводы, где газ используется как сырье. Скорее всего, вслед за британскими предприятиями, которые производят нитрат аммония, закроются и другие европейские заводы, а цены на азот продолжат расти из-за дефицита предложения,

    отмечает аналитик Bloomberg Алексис Максвелл. Удобрения этим летом уже и так подорожали, что сказалось на росте расходов фермеров и далее на продовольственной инфляции.

    Великобритания в целом находится в числе тех стран, кто сильнее других в Европе рискует пострадать в отопительный сезон из-за нехватки энергоносителей. Это обратная сторона медали сильного крена островного государства в сторону возобновляемых источников энергии, а также в сторону сжиженного природного газа. Великобритания – второй импортер СПГ в Европе.

    Страна также является самой «зеленой» страной в Европе. Мало, кто добился таких успехов по уходу от сжигания «грязного» угля и мазута. Мощность угольной генерации в Великобритании снизилась с 2011 года с 23 до 5 ГВт, остались работать всего две угольные ТЭС. Тогда как газовая генерация составляет 39 ГВт. Лондон направо и налево хвастался своими достижениями – как получает большую часть электроэнергии от ветра и каких успехов добился на пути декарбонизации.

    Однако в последние недели в Великобритании и некоторых странах континентальной Европы сложилась на удивление безветренная погода. Потери в энергосети пришлось компенсировать природным газом, что повысило спрос на топливо.

    Забота о климате была перечеркнута в один момент. Великобритания прямо сейчас начала активно сжигать самый грязный из ископаемых видов топлива – уголь. Оператор энергосистемы Великобритании обратился к подразделению угольной станции EDF West Burton A и двум угольным установкам на станции Drax Plc, чтобы они снова их включили. Эти блоки уже давно были закрыты. Но их можно включить, потому что полный отказ от угля планировался к 2024 году.

    «Закрытие двух предприятий в Британии снова обострит проблему растущей глобальной потребности в новом «энергетическом балансе» и тогда это будет иметь уже и огромный политический резонанс», – считает Тимофеев.

    В Евросоюзе еще летом наступил угольный ренессанс. Европейские страны начали все больше вырабатывать энергию из угля в условиях дефицита газа. Даже несмотря на необходимость платить квоты за выбросы СО2 в размере 60 долларов за тонну, угольная генерация при текущих газовых ценах оказалась выгодной. Но главное, что выбора у европейцев особо нет.

    «Естественно, при необходимости будут задействованы все резервы, включая уголь и мазут. Но в целом это повод для Европы задуматься о необходимости диверсификации источников энергии в рамках все более жестких стратегий энергоперехода», – говорит Беленькая.

    Проблема в том, что даже угольная генерация может не справиться с ростом спроса зимой, ведь многие угольные станции сейчас уже задействованы. Поэтому есть риски, что вслед за остановкой заводов по производству удобрений начнут останавливаться и другие промышленные предприятия. Если сейчас заводы останавливает собственное руководство, потому что себестоимость производства продукции при таких ценах на газ просто зашкаливает, то потом уже в закрытии заводов будет виновато руководство той или иной европейской страны, которая может ввести лимиты на электроэнергию для промышленных предприятий. То есть на заводах начнут отключать свет. Потому что главное, конечно, в таких чрезвычайных условиях сохранить тепло в домах людей. Если и остановка промышленности не поможет, начнутся веерные отключения света у населения. А апофеозом этой ситуации станет нехватка топлива для отопления жилых домов. Есть надежда, что до третьего этапа европейцы ситуацию не доведут.

    Риск отключения электроэнергии зимой в Европе не исключают эксперты Goldman Sachs. А отключение электроэнергии, в свою очередь, может привести к еще большему росту цен на энергоносители, усиливая опасения по поводу инфляции и увеличивая расходы предприятий на сырье, считают там. Наиболее неприятными могут стать перебои с подачей тепла и электроэнергии населению зимой, говорит Беленькая.

    Остановка промышленности напрямую ударит по восстановлению европейских экономик от пандемии. Даже если предприятиям удастся продолжить работу, то высокие цены на газ и электроэнергию приведут к удорожанию производимой продукции и разгону инфляции.

    Не стоит забывать, что цены сейчас растут не только на газ, но также на нефть, на зерно, алюминий и другие товары. Люди уже и так платят больше за продукты питания, а этой зимой их ждут большие расходы еще и на отопление домов. Жители Великобритании в этом плане снова первыми попали под удар. «Проблема Великобритании еще в том, что у них очень либеральный рынок. Для населения страны цены скачут так же, как и на оптовом рынке. То есть счетчики в квартирах сейчас тоже показывают 800 долларов за тысячу кубометров. Государство здесь никак не сглаживает колебания цен для населения, не субсидирует», – рассказывал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Учитывая серьезные экономические последствия из-за энергетического кризиса, европейские власти, скорее всего, сделают все, чтобы избежать самого страшного сценария, в чем заинтересованы и стратегические поставщики газа, такие как Газпром, говорит Тимофеев. Поэтому есть надежда, что кризис продлится недолго. Самое простое – это не затягивать выдачу сертификата и разрешения на ввод в эксплуатацию газопроводу «Северный поток – 2», чтобы Газпром смог оперативно залить Европу своим газом. 

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