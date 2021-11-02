Газпром опустошает транзитные трубы

Газпром отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу в 2022 году. Это вызвало рост цен на газ в Европе и негодование Запада. Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу. Прокачка газа через Украину и Польшу уже снизилась, а зима еще только начинается. Почему Газпром так легко пренебрегает транзитными трубами и что ему за это грозит?

Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины с первого по третий кварталы 2022 года. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности для прокачки до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». То есть в сумме речь шла о дополнительном объеме до 15 млн кубов в сутки. Однако предложение осталось невостребованным.

Газпром также не стал бронировать дополнительные мощности по газопроводу «Ямал-Европа» через Польшу. После этого решения цены на газ в Европе подскочили более чем на четыре процента. Стоимость газа выросла до 814 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

Агентство Bloomberg сразу обвинило Россию в нежелании спасать Европу дополнительными поставками газа на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Хотя президент России Владимир Путин ранее пообещал, что Газпром готов поставить весь газ, в котором нуждается Европа.

На прошлой неделе заявление Газпрома, наоборот, стало поводом для падения цен на газ на европейских биржах. Это произошло после того, как Газпром пообещал, что после окончания закачки газа в подземные хранилища на территории России, начнет с 8 ноября закачку топлива в ПХГ Германии и Австрии.

Параллельно с отказом Газпрома от участия на украинских аукционах, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон бьет тревогу: транзит российского газа через Украину сократился с 1 ноября до 57 млн кубометров в сутки. По сравнению с 1 октября транзит сократился почти на треть – с 86 млн до 57 млн в сутки. При этом, по контракту Газпром должен прокачивать 109 млн кубометров в сутки. Значит транзит сократился почти вдвое. Такими темпами Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров газа. На выходных сообщалось, что прокачка газа через Польшу по «Ямал-Европа» оказалась нулевой.

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Снижение украинского транзита в октябре можно было объяснить тем, что с 1 октября Газпром начал поставлять газ в Венгрию не через Украину, а через «Балканский поток» - это продолжение «Турецкого потока». Украина очень недовольна таким поворотом дел, и даже обратилась в Еврокомиссию, чтобы там оценили, насколько соглашение Газпрома и Венгрии соответствует европейскому законодательству в области энергетики.

Объяснить снижение прокачки через Украину в ноябре сложнее, так как о новых подобных контрактах как с Венгрией ничего неизвестно. Впрочем, эксперты отмечают, что ни одного факта нарушения контрактных обязательств Газпромом не зафиксировано: все, что он должен поставлять для европейцев в рамках договоров, он поставляет. Если Газпром снизил транзит через Украину и «Ямал-Европу», значит, именно таких объемов прокачки достаточно для удовлетворения контрактных заявок европейских потребителей, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Не стоит забывать, что это не единственные возможности Газпрома для выполнения контрактных обязательств перед Европой. Во-первых, объемы прокачки могут меняться ежесуточно. Возможно, через несколько дней объемы прокачки снова вырастут, говорит Митрахович. Во-вторых, кроме украинского маршрута есть еще и другие маршруты - «Северный поток-1» и «Турецкий поток», по которым также течет российский газ в Европу. Переброска украинских объемов на другие маршруты и обратно – вполне рабочая схема. В-третьих, у Газпрома есть газ в подземных хранилищах, в том числе европейских, и этим топливом он также может закрывать заявки потребителей. Наконец, Газпром может перекупать газ у других поставщиков и поставлять своим, заключает собеседник.

Что касается транзита через Польшу по «Ямал-Европа», то Польша не захотела подписывать новый транзитный контракт с Газпромом после окончания старого в 2020 году. Варшава перешла на придуманную еврочиновниками схему бронирования транзитных мощностей на аукционах. Украина проводит подобные аукционы только для дополнительных мощностей (сверх контрактных объемов транзита), а Польша – для всех своих транзитных мощностей. Поэтому польская труба столкнулась с нулевым объемом прокачки.

Кстати, Украина благодаря транзитному контракту с Газпромом, защищена от такого полностью.

Газпром может сокращать прокачку через Украину, и в теории даже свести транзит до нуля. Но плюс в том, что Киев все равно получит свои деньги за прокачку 40 млрд кубов в год или 109 млн кубов в месяц, даже при нулевом физическом транзите.

Польша же не может ни денег потребовать от Газпрома, ни предъявить ему юридические претензии из-за отказа участвовать в аукционах.

Суть аукционов, которые придумали сами европейцы, в добровольном участии. Газпром здесь не связан никакими обязательствами.

Это касается и аукционов, которые проводит Украина, для прокачки дополнительных объемов газа. Газпром абсолютно легально может их игнорировать, что он и делает, начиная с сентября. Аукционы на 2022 года не исключение: Газпром не обязан в них участвовать. При этом, стоит заметить, что вскоре будут проводиться аукционы на поставки на следующий месяц. Это значит, что если появится потребность, что Газпром еще может забронировать допмощности в транзитных трубах.

Но дело здесь не только в желании Газпрома как поставщика, но в желании европейцев как покупателей. «Многие компании в Европе вообще не готовы покупать газ по тем биржевым ценам, который есть Европе. Если не хватает газа, но это не значит, что все бегут покупать его по высоким ценам. Многие считают, что истеричная паника пройдет, и цены на споте снизятся», - говорит Митрахович.

Стоит понимать, что в газпромовских контрактах стоимость газа ниже, чем на споте. Оценочно она может составлять 500-600 долларов за тысячу кубометров против 800-900 на бирже. Поэтому многие европейцы скрипя сердцем берут топливо по контрактным ценам. Это тоже недешево, но они не говтовы покупать его на споте по еще более высоким ценам.

«Выкидывать газ на спотовый рынок Газпром как поставщик не считает нужным. Он в этом не заинтересован. Его тоже можно понять. Зачем поставщику выкидывать газ на биржу, чтобы снизить цену»,

- говорит Митрахович.

Кроме того, у самого Газпрома есть дела в России, где он активно закачивает подземные хранилище до исторического рекорда. Потребление внутри страны из-за начала холодов тоже растет. Но Москва все равно не бросает Европу: хранилища Германии и Австрии Газпром обещает наполнить, как только закончит закачку российских.

Что касается украинский аукционов на прокачку дополнительных объемов с первого по четвертый квартал 2022 года, то Газпром и в них имел право не участвовать. Зачем ему украинский маршрут в следующем году, если уже точно должен быть запущен «Северный поток-2». Это собственная труба Газпрома, по которой качать собственный же газ ему намного выгодней, чем спонсировать Украину. Северный маршрут короче, тариф на прокачку ниже, деньги за транспортировку Газпрома платит сам себе. Кроме того, надо отбивать вложенные в проект инвестиции и отдавать кредиты европейским финансовым партнерам.

Некоторые в Европе уже начали обвинять России в том, что она использует энергетический кризис в ЕС для того, чтобы ускорить запуск «Северного потока-2». Ни одному другому поставщику газа – той же Норвегии, Алжиру или даже США – эти европейцы не предъявляют претензий. Но ведь они не наращивают поставки в ЕС и не помогают европейцам справится с энергетическим кризисом. Никто не винит США, что они свой СПГ перестали поставлять в Европу, а возят в Азии ради большей прибыли.

Эксперты считают, что и к Газпрому юридически сложно прицепиться. «Мы неплохо юридически подчистили концы, чтобы лишний раз к нам не придирались. Однако теоретически риск того, что Газпром может пострадать, имеется. Еврочиновники довольно творческие люди в плане интерпретации права или изменений собственного права. Не исключаю, что они попытаются что-нибудь придумать, чтобы обвинить Газпром», - заключает Митрахович.

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