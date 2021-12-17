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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:51  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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    Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

    Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году
    		   17 декабря 2021, 10:28
    Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?

    Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что решение о сертификации магистрального газопровода «Северный поток – 2» не будет принято в первом полугодии 2022 года. Об этом заявил глава агентства Йохен Хоман.

    Сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» неоднократно переносились. Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в конце 2019 года. Однако сроки сдвинулись на несколько месяцев, потому что Дания на несколько лет затянула выдачу разрешения на строительство газопровода в ее водах. Там придумывались разные версии о том, что труба создает угрозу нацбезопасности страны, что десант якобы высадится в Дании прямо из новой трубы. Тот факт, что трубы «Северного потока – 1» там уже имеются, а маршрут «Северного потока – 2» повторяет маршрут предшественника, никого не смущал.

    Дания в итоге выдала разрешение, потому что в рамках законодательства ЕС никак не могла его не выдать. Но с поставленной ей извне задачей Дания справилась на отлично – строительство было задержано, датский участок не был построен к концу 2019 года, а дальше в ход пошли санкции США, которые смогли затормозить стройку. Американцы ввели санкции, запрещающие судам-трубоукладчикам класть трубы на дне Балтийского моря, аккурат в декабре 2019 года. На тот момент газопровод был готов на 93,5%. Не успели уложить трубы только в датских территориальных водах. Стройка весь 2020 год была заморожена.

    Класть трубы на большой глубине – не то чтобы так сложно, что нельзя с этим справиться. Завершение строительства «Северного потока – 2» – яркое тому подтверждение. Но морские газопроводы строятся крайне редко, поэтому и судов со специальным оборудованием и опытом таких работ в мире – единицы. Только у двух европейских компаний такие были. Но они, конечно, испугались санкций США.

    В итоге Россия своими силами с вызовом справилась, но это заняло много времени – сначала надо было поставить на суда спецоборудование, потом доставить их в Балтийское море, потом получить все необходимые документы и наконец уложить трубы в непростых погодных условиях. Одновременно приходилось решать вопросы с новыми американскими санкциями, в частности, с ограничением страховать наши суда и т. д.

    Но уже в конце 2020 года появилась информация, что строительство возобновится, а газопровод будет построен к сентябрю 2021 года. Плюс потребуется время на пусконаладочные работы и получение сертификации. Россия сроки выполнила: первая ветка была достроена к сентябрю, вторая – к октябрю. А вот Германия с сертификацией подвела.

    Сначала эксперты ожидали, что с сертификацией «Северного потока – 2» закончат в начале зимы – и его тут же запустят. Потом надеялись, что это произойдет в середине зимы. Для самих европейцев это стало бы подспорьем, так как помогло сбить как минимум спекулятивный рост цен на спотовых газовых биржах. Однако в начале ноября агентство Bloomberg сообщило, что ФРГ будет решать вопрос с сертификацией до 8 января, потом отправит документ на рассмотрение Еврокомиссии, которая может решать этот вопрос максимально до четырех месяцев, то есть до 8 мая 2022 года. И только потом возможен запуск новой трубы.

    Почему же теперь сроки сертификации сдвинулась на июнь–сентябрь 2022 года? Во-первых, процесс сертификации по заявке, поданной Nord Stream 2 AG в июне, приостановлен. Сертификация продолжится, как только немецкое агентство получит все необходимые документы, пояснил глава немецкого регулятора. После чего отсчет периода проверки документов начнется заново. У немецкого агентства есть четыре месяца, плюс еще столько же у Еврокомиссии.

    «На самом деле, процедуру сертификации можно пройти быстро. Но если есть желание, то этот процесс можно затягивать на месяцы. Эти документы еще несколько месяцев могут путешествовать между Берлином и Брюсселем. Еврокомиссия может запросить дополнительную информацию, потом попросить немецкий регулятор что-то подправить и т. д.», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    По его мнению, проблема затягивания сертификации не просто техническая, а все-таки политическая, поэтому риски для проекта по-прежнему имеются.

    «Заявка Nord Stream 2 AG была подана еще в июне. Процесс технического изучения газопровода несложный, ведь он построен параллельно «Северному потоку – 1». Кроме того, я убежден, что когда Nord Stream 2 AG подавал заявку на управление трубой, его юристы знали нюансы права ЕС и права Германии. Они нашли вариант сертификации оператора, который предусмотрен в праве ЕС», – говорит Митрахович. –  

    Тот факт, что Федеральное сетевое агентство ФРГ только спустя два месяца выяснило, что, оказывается, Nord Stream 2 AG нельзя сертифицировать в качестве независимого оператора трубы, потому что компания зарегистрирована в Швейцарии, а не в Германии – это «не что иное, как высасывание причин из пальца, это творческая интерпретация законов ЕС».

    Швейцария связана с ЕС огромным числом договоров, там зарегистрированы многие европейские компании и т. д.

    Суть в том, что по законам ЕС собственник газа – Газпром – не может управлять собственным газопроводом, по которому транспортирует этот газ. А кто же может? В энергопакете ЕС было предусмотрено три варианта. Первый вариант предусматривает продажу трубы третьей компании. Второй вариант – управление трубой передается третьему лицу. И третий вариант, который и был выбран – когда собственник газа сохраняет дочернюю компанию (то есть Nord Stream 2 AG), которая будет управлять трубопроводом, но отделяет ее работу от своей.

    Однако придирка все равно нашлась – регистрация оператора в Швейцарии. Но делать нечего. Теперь идет процесс регистрации Nord Stream 2 AG в Германии. После чего процесс сертификации придется начать заново.

    «Всегда можно придраться к какой-то детали и сказать, что мы ее трактуем по-новому, или вообще можно принять новое законодательство и распространить его на уже имеющиеся проекты. Таких примеров в ЕС полно, но самый яркий – это принятие Газовой директивы в 2018 году, когда нормы Третьего энергопакета ЕС распространили на подводные газопроводы. На тот момент уже было принято финальное инвестиционное решение по «Северному потоку – 2». То есть инвестиции в проект были запланированы по одним правилам, а по ходу дела эти правила поменялись в худшую сторону. Европейский союз может выкручивать руки России, так как это важный партнер для нас», – говорит Станислав Митрахович.

    Поэтому сроки выдачи сертификации имеют политическую подоплеку, а юридические придирки лишь служат поводом для затягивания процесса.

    Эксперт объясняет, что

    немецкие чиновники понимают, что если сейчас принять решение в пользу проекта России, то это вызовет большой скандал между коалицией противников и коалицией сторонников «Северного потока – 2». К лету ситуация может измениться.

    По его мнению, коалиция сторонников сильнее. «Сюда входит значительная часть бизнеса Германии, партия социал-демократов и христианские демократы, канцлер Шольц и региональные власти Германии на востоке страны, где проходит газопровод Eugal (продолжение морской части «Северного потока – 2»). В число сторонников входит также Чехия, где построен газопровод – продолжение Eugal, и Австрия, куда приходит российский газ», – говорит собеседник. Коалиция противников – это проамериканские силы в Европе, партия «Зеленых» в Германии, Польша, Прибалтика и часть евробюрократии. Она менее слабая, но с ней приходится считаться, добавляет Митрахович.

    «Проблема в том, что коалиция сторонников российского проекта в Германии довольно рыхлая: у Шольца нет такого авторитета, как у Меркель, и непонятно, распадется она через несколько месяцев или нет. Дело не в том, что нужно много времени на изучение документов, а в том, что к лету политический контекст может измениться. Возможно, к середине года Шольцу удастся укрепиться сильней. Плюс у бизнеса появятся аргументы в пользу трубы в виде прохождения зимы с высокими ценами на газ и нежеланием проходить новую зиму в таких же жестких условиях», – поясняет Станислав Митрахович.

    Изменить ситуацию, на его взгляд, может только погода. Если будет резкое длительное похолодание, то процесс сертификации может пройти очень быстро – всего за несколько недель, при только политическом одобрении ЕС.

    С точки зрения Газпрома, спешить уже особо некуда, если запуск трубы откладывается за пределы отопительного сезона. Во-первых, спрос на газ после зимы, как правило, снижается. Во-вторых, сохраняются обязательства в рамках контракта с Украиной по прокачке газа через ее территорию. Наконец, высокие цены в Европе позволяют Газпрому хорошо зарабатывать. «Мне кажется, что Газпрому еще как минимум несколько месяцев меньше будет нужен запуск «Северного потока – 2», чем самим европейцам. Но я бы делал ставку на то, что в 2022 году труба все-таки заработает. Отдельный вопрос – на какую мощность», – заключает Митрахович. 

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