Рекордные цены на газ зависят от трех причин

Стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла – тысяча кубометров стоит уже свыше 1300 долларов. Еще недавно казалось, что газовый кризис в ЕС преодолен, но теперь понятно, что это надолго. Почему цены на газ устанавливают новые рекорды и сколько времени это продлится?

Биржевая цена на газ в Европе взлетела на 10% и превысила 1337 долларов за тысячу кубометров. Это самый высокий уровень с начала октября. Эксперты в один голос уверяют, что на спотовый рынок влияет негативный информационный фон вокруг «Северного потока – 2», ухудшающаяся погода и действия европейских чиновников.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сделала громкое заявление: с ее слов, проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен из-за применения европейского права. Обстановка накаляется также из-за того, что Запад регулярно заявляет о якобы предстоящей «агрессии России против Украины». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник заявил, что ЕС, Великобритания и США изучают возможные варианты санкций против России в связи с напряженностью на границе с Украиной. По словам Бербок, при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод «нельзя было бы подключать к сети».

«Спекулянты на то и спекулянты, чтобы реагировать на новости, высказывания и намеки. Если завтра Шольц скажет, что рассчитывает на запуск «Северного потока– 2» хотя бы в следующем году, то спекулянты начнут играть в противоположную сторону», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Глава МИД Германии явно преувеличивает проблемы российского газопровода, связанные с юридическими нюансами применения европейских законов. Дело в том, что европейское право молодое, и европейские бюрократы творчески его интерпретируют, а если вспомнить историю с «Северным потоком – 2», то вообще могут менять правила игры для уже реализуемого с финансовой точки зрения проекта, считает Митрахович.

В частности, раньше морские газопроводы вообще не попадали под действие энергетических норм ЕС, но специально для «Северного потока – 2» евродепутаты поменяли законодательство. Теперь морская часть трубы, проходящая в немецкой морской зоне, попадает под действие законов ЕС. По ним Газпром, как поставщик газа, не может быть одновременно управляющим трубой, этим должна заниматься независимая компания. Поэтому транспортировку газа Газпром решил отдать своей дочерней структуре – оператору Nord Stream 2 AG. Европейским законодательством такая возможность предусматривается. И в поданной в германские органы заявке на сертификацию все это было указано.

На эту тему

Но только спустя несколько месяцев от Германии стало известно, что Nord Stream 2 AG, как оператор, не подходит, потому что зарегистрирован в Швейцарии, а необходима регистрация в Германии. Вопрос этот уже решается, а после его решения Берлин не будет иметь оснований не выдать сертификат. Однако сам процесс сертификации «Северного потока – 2» в Европе фактически начат заново, и формально его можно будет затягивать вплоть до конца весны.

По мнению Митраховича, когда Газпром летом подавал заявку, он, конечно же, досконально изучил европейские законы. Но как оказалось, интерпретировал их не так, как Федеральное сетевое агентство Германии.

«То, что евробюрократы только через несколько месяцев после заявки Газпрома поняли, что заявка не вписывается в европейское право – курам на смех. Конечно, они действуют в условиях определенного политического контекста, когда им не очень хочется запускать «Северный поток – 2». Иначе будет скандал и в Европе, и с американцами, поэтому лучше потянуть время»,

– рассуждает Митрахович.

Если, конечно, не станет совсем холодно. Погода – это еще один сильный фактор, влияющий на стоимость газа на европейских биржах. «Погодные факторы остаются ключевыми. Это и температура воздуха, и удобства для работы возобновляемых источников энергии. Будет ли зимой достаточно инсоляции для солнечных батарей? Будут ли снегопады засыпать солнечные станции? Будет ли обледенение ветряков? Это принципиально важно, потому что чем хуже будут работать ВИЭ, тем больше надо будет газа и тем выше будет его стоимость», – говорит Митрахович.

Наконец, третий фактор – это действия самих европейских властей. Если этой зимой будет относительно тепло, то Европа пройдет отопительный сезон без серьезных проблем. Но если с погодой не подвезет, а с сертификацией и запуском «Северного потока – 2» европейские власти будут тянуть, то цены на газ будут расти и дальше. В этом случае европейцы могут принудительно ограничить потребление электроэнергии и газа промышленными предприятиями, в первую очередь энергоемкими – металлургическими и химическими, говорит Митрахович. Снижение потребления собьет и цены на газ.

«Если будет сильно холодно, то могут все-таки быстрее запустить «Северный поток – 2». Потому что юридическо-бюрократические нюансы, о которых говорят в Европе, это чистые придирки», – считает эксперт. Как вариант, Германия может запустить «Северный поток – 2» якобы в тестовом режиме, как это было проделано в свое время с газопроводом Opal. Тогда труба только вводилась в эксплуатацию, но работать позволяли только на половину мощности. Но неожиданно холодный конец отопительного сезона, который перешел на март, заставил немцев разрешить Opal качать газ в полную силу под предлогом испытательных проверок.

Пока эксперты не ждут, что цены на газ в Европе этой зимой снова доберутся до 2000 долларов за тысячу кубометров, что на короткий срок наблюдалось несколько недель назад.

«Максимума октября цены на газ все-таки не достигнут. Взлет до почти 2000 долларов был связан с техническими факторами – маржин-коллом ряда крупных трейдеров. Запасы в европейских хранилищах, конечно, находятся на пониженном уровне, но их хватит, чтобы пережить среднестатистическую зиму. В то же время поводов для скорой нормализации цен на газ также нет. Скорее всего, цены останутся на аномально высоком уровне как минимум до конца зимы», – считает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

Проблему дефицита газа на европейском направлении решить до конца зимы не удастся – это не в силах производителей. Однако потолок цен на газ в текущей ситуации – это 1500-1600 долларов, потому что поставки газа происходят постоянно, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. «Ожидается, что биржевые цены пойдут вниз не ранее февраля, когда опасения, что сырья не хватит, сократятся. Тогда стоимость контрактов может составить сначала 700, а затем 500 долларов за тысячу кубометров газа», – добавляет он. Конечно, если март не окажется аномально холодным.

В любом случае можно констатировать, что 2021 год станет уникальным для Европы с точки зрения цен на газ. Напомним, что расти они начали буквально с февраля 2021 года, когда тысяча кубов стоила меньше 300 долларов. Уже к началу лета цена подросла до 400-500 долларов, в сентябре отмечался резкий рост до 800 долларов, а в октябре удалось пробить и 1000 долларов за тысячу кубометров.

В 2022 году ситуация на рынке газа, скорее всего, изменится, считают эксперты, но не факт, что кардинально. «В 2022-м Европа и Азия учтут сложности прошлого года. А ЕС начнет создавать резервы сразу после окончания отопительного сезона. Так что рекорды этого года вряд ли повторятся – это следствие сразу нескольких причин, в том числе климатических, и просчеты в возможностях ВИЭ. Все это будет учтено в дальнейшем. Европа не сможет постоянно покупать сырье по таким ценам, потому что это ведет к усилению инфляции», – считает Деев.

«Цены на газ продержатся на высоком уровне, скорее всего, до конца отопительного сезона – марта-апреля 2022 года, а потом будет снижение. Однако цены уже не вернутся к средним значениям в 200-250 долларов,

так как предложения не хватает, а спрос очень большой», – считает Эдуард Харин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

После отопительного сезона спекулятивный пузырь будет снижаться, потому что цены на газ сейчас неадекватно высокие и дискредитируют всю газовую энергетику, убивая тезис, что углеводороды выгоднее, чем ВИЭ, согласен Митрахович. «Если только ЕС не начнет ужесточать зеленую повестку и не сделает инвестиции в нефтегазовую отрасль греховными, как инвестиции в «табачку». Иначе европейским потребителям придется смириться с более высокими ценами на газ и в 2022 году», – заключает ведущий эксперт ФНЭБ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД