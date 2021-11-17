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Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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    Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

    Европа сама себя загоняет в газовую ловушку
    		   17 ноября 2021, 11:58
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома?

    Регулятор ФРГ – Федеральное сетевое агентство Германии – приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». Это сразу вызвало панику на спотовом газовом рынке Европы. Фьючерсы на газ впервые почти за месяц снова достигли 1000 долларов, а к вечеру превысили уже 1100 долларов за тысячу кубометров. Рост составил почти 18% по сравнению с понедельником.

    Некоторые расценили это как ответ Германии на миграционный кризис на границе с Белоруссией, в котором критики России видят российский след. Масла в огонь подлил Александр Лукашенко, который без согласования с Москвой на днях пригрозил Западу в ответ на их санкции перекрыть транзитную газовую трубу «Ямал – Европа».

    «Это позволило критикам «Северного потока – 2» говорить, что Россия якобы специально собирается перекрыть газ в Европу руками белорусов, чтобы усугубить энергетический кризис в Европе и подтолкнуть ЕС быстрее запустить российский газопровод. Такая политизация, конечно, вредит проекту, так как позволяет утверждать, что Россия использует то самое страшное энергетическое оружие. Поэтому новость о приостановке сертификации газопровода немцам многие восприняли как ответ Германии на якобы устроенный Россией и Белоруссией миграционный кризис», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Однако эксперты не верят в политические причины решения регулятора Германии. Приостановка сертификации оператора газопровода не связана с политикой, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. «Скорее здесь идет речь о процедурных, а не политических моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит», – передает его слова ТАСС.

    Это не политический ответ Германии, потому что немецкий регулятор не просто заявил о приостановке процедуры, но и объяснил причины такого решения и даже рассказал Газпрому, что ему надо сделать, какие документы занести, чтобы выправить ситуацию,

    поясняет Юшков.

    В решении немецкого регулятора он видит как минусы, так и плюсы для Газпрома. С одной стороны, это неприятная история, так как из нее следует задержка процедур и запуска «Северного потока – 2». Немецкий регулятор начал рассматривать заявку Газпрома 8 сентября 2021 года. Решение по закону должно было быть принято до 8 января 2022 года, но все ожидали, что это случится раньше. Далее немцы обязаны подать документы в ЕК, которая не может изменить решение немецкого регулятора, но формально у нее есть еще два месяца на рассмотрение сертификации российского газопровода. Плюс комиссии закон дает дополнительно еще два месяца, если потребуется. Максимальный срок получения Газпромом всех необходимых документов для запуска трубы был 8 мая. Но все ожидали, что процедуры будут закончены раньше и «Северный поток – 2» запустят в разгар отопительного сезона – в феврале, когда морозы самые сильные, а запасы в подземных хранилищах уже похудевшие.

    Теперь Юшков уверен, что «Северный поток – 2» не запустят ни в разгар отопительного сезона, ни в его конце. Какое-то время потребуется Газпрому на переоформление документов, вероятно, минимум месяц. Когда Nord Stream 2 AG донесет немецкому регулятору необходимые документы, это будет считаться, судя по всему, подачей новой заявки на сертификацию и отсчет срока рассмотрения начнется заново. То есть максимально четыре месяца вопрос может решать Германия, плюс еще столько же Еврокомиссия.

    Сроки запуска газопровода сдвигаются к лету и даже на вторую половину 2022 года, поэтому торопиться уже никому будет не надо – ни Европе, ни Газпрому,

    считает Юшков. Запуск может сдвинуться даже ближе к началу нового отопительного сезона (к сентябрю 2022 года).

    «Конечно, Газпрому хотелось бы немного сбить цены на газ, потому что такие высокие спотовые цены убивают спрос, начинается жесткая межтопливная конкуренция, и газ уходит на второй план. Если бы цены были ниже, то Газпром мог бы продать больше объемов. Но в целом его как поставщика газа устраивает цена, да и обязательства по прокачке газа через Украину никуда не делись. Поэтому спешить ему некуда с «Северным потоком – 2», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Больше всего в этой ситуации стоит беспокоиться самой Европе, потому что ее граждане в разгар отопительного сезона не получат дополнительную артерию поставок российского газа. Этим европейцы сами и спровоцировали панику на газовых биржах, что привело к новому всплеску цен на газ в Европе.

    «Если будут морозы и нужно будет ежесуточно импортировать много газа, то такой возможности у Европы уже не будет. Потому что «Северный поток – 2» решал именно эту проблему – резкого роста ежесуточного потребления. У самих европейцев газа в подземных хранилищах не так много, а Газпром специально закачал рекордное количество топлива в российские подземные хранилища. Он рассчитывал в разгар отопительного сезона качать часть газа из российских ПХГ в ЕС через «Северный поток – 2», – объясняет собеседник. Теперь этого не произойдет: европейцы сами ухудшают свое положение в энергетике.

    Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода «Северный поток – 2», потому что немецкие домохозяйства с низким и средним доходом жалуются на растущие цены на энергетику.

    Какой же положительный момент во всей этой истории для Газпрома?

    «Дело в том, что критики «Северного потока – 2» заявляли, что компания Nord Stream 2 AG вообще не может быть оператором газопровода. Потому что она является «дочкой» Газпрома, что якобы противоречит антимонопольному законодательству ЕС, по которому поставщик газа не может заниматься его транспортировкой», – говорит Юшков.

    В частности, польская компания PGNiG, которая участвует в сертификации на правах наблюдателя, указывала, что Nord Stream 2 зарегистрирована в Швейцарии, которая не является членом ЕС, поэтому немцы обязаны отказать в сертификации.  

    Однако немецкий регулятор разъяснил ситуацию в пользу Газпрома. Ему действительно нужно либо перерегистрировать Nord Stream 2 в немецкой юрисдикции, либо создать отдельно немецкую «дочку» в соответствии с законодательством Германии для управления исключительной немецкой частью «Северного потока – 2». Речь о куске трубы, который проходит в 12-мильной морской зоне в территориальных водах Германии.

    «Сейчас немецкий регулятор своим заявлением о приостановке сертификации, по сути, указывает на то, что Nord Stream 2 AG может управлять газопроводом, надо только решить процедурную формальность – зарегистрировать «дочку» в Германии. После этого российский газопровод уже точно получит сертификацию. Это хорошие новости для России», – заключает Юшков. Иными словами, Германия фактически признала, что «Северный поток – 2» получит сертификацию при выполнении этого несложного условия, и труба будет запущена. Вопрос лишь в сроках.

    Призыв украинского «Нафтогаза» к США наложить санкции в создаваемой в Германии «дочке» Nord Stream 2 AG, скорее всего, так и останется призывом. Если бы США хотели, то они бы уже ввели санкции против самого оператора Nord Stream 2 AG. Однако ранее Вашингтон отказался идти на прямую конфронтацию с Германией из-за российского газопровода. У Киева сил изменить это явно недостаточно.

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