Брюссель готовит удар в спину Газпрому

Пока Газпром делает все, чтобы зимой у него была возможность бесперебойно обеспечивать Европу газом, Еврокомиссия готовит ему удар в спину. В Брюсселе уже собирают материалы для антимонопольного расследования против российской компании. В прошлый раз Газпрому пришлось пойти на мировое соглашение. На этот раз европейцам придется сильно изловчиться, чтобы доказать его виновность в росте цен.

Еврокомиссия (ЕК) хочет добиться от России еще большей помощи в борьбе с энергокризисом, помимо начавшегося увеличения поставок газа. Газпром, как и обещал, начал закачку газа в свои европейские подземные хранилища. Закачка будет вестись в пять ПХГ, которые находятся в Германии и Австрии. До этого Газпром закачал рекордные объемы в собственные хранилища на территории России.

Хранимый в России газ может быть поставлен по новейшему газопроводу «Северный поток – 2», который технически уже подготовлен для запуска (как минимум первая нитка). Тем самым российская компания готовится обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу зимой.

По транзитным трубам сразу пошло больше газа. Так, началась прокачка газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу. До этого пять дней газопровод работал в реверсном режиме, и поставки Газпрома были нулевыми. Растут поставки и по украинскому маршруту. Прокачка в Словакию выросла до 83 млн кубометров в сутки. Такие новости сразу сбили цены на спотовый газ в Европе. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизились более чем на 11%, опустившись ниже 840 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Однако Европе такой помощи Газпрома недостаточно. Брюссель хочет больше. И для этого он готов прибегнуть к «самому мощному политическому оружию» – ЕК планирует антимонопольное расследование против Газпрома, утверждает американское издание Politico. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что антимонопольное управление ЕК уже начало собирать материалы о возможном влиянии российской компании на рост цены газа в ЕС.

Если Брюссель сможет доказать вину Газпрома в манипулировании ценами, то ему грозит штраф в размере 10% от годового оборота, или около 7 трлн рублей.

Либо Брюссель может добиться еще больших скидок на российский газ для европейских покупателей. Эти планы поддерживаются администрацией президента США, отмечает американское издание.

«Брюссель вынужден начать антимонопольное расследование против Газпрома, чтобы выставить его виноватым в высоких ценах на газ. Европа сама называет ситуацию кризисом, и ей надо как-то на это реагировать. По всей Европе растут тарифы для конечных потребителей, закрываются производители азотных удобрений, которые использовали газ в качестве сырья, страдают фермерские хозяйства из-за нехватки удобрений. То есть возникает дефицит отдельных товаров. Кто-то должен за все это ответить, Еврокомиссии надо объяснить людям, кто же в этом виноват», – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Одновременно Еврокомиссии надо отвести подозрения от себя и своей газовой политики. «Россия четко обозначила, в том числе на уровне президента, что европейцы сами виноваты в кризисе, потому что они слишком быстро начали выдавливать уголь и газ из энергобаланса в рамках энергоперехода к безуглеродной экономике, не закачали достаточные объемы газа в подземные хранилища и т. д. Еврочиновники хотят снять с себя эту ответственность и предложить альтернативного виноватого», – считает собеседник. На эту роль как нельзя лучше подходит Газпром.

Однако Еврокомиссия вряд ли сможет доказать, что Газпром манипулировал ценами на газовом рынке, поэтому дело будет сложным и долгим, считает он.

Доказать нарушение контрактных обязательств Газпромом не получится, потому что не было зафиксировано ни одного подобного факта. Все что Газпром обязан поставить по долгосрочным коммерческим контрактам – поставляется.

Скорее всего, ЕК будет обвинять Газпром в том, что в первом полугодии 2021 года он удовлетворял больше дополнительных заявок на поставки газа, чем во втором полугодии, и тем самым манипулировал ценами,

считает эксперт. На что российская компания резонно ответит, что, во-первых, имеет право как удовлетворить, так и не удовлетворить дополнительные заявки, ведь это либеральный рынок. Во-вторых, объяснит свои действия тем, что в первом полугодии Газпром меньше закачивал газа в подземные хранилища России, поэтому был «лишний» газ, а во втором полугодии закачка шла очень активно вплоть до 8 ноября. Только после этого Газпром смог больше качать газа в Европу, в частности, для заполнения европейских ПХГ. Обеспечение газом зимой россиян все-таки не менее важная задача Газпрома.

В-третьих, скорее всего, Газпром сможет доказать, что сами европейцы не хотели покупать у него газ сверх тех объемов, которые зафиксированы в контракте, потому что цена на этот газ формируется по спотовым ценам. А они в один момент доходили до 2000 долларов за тысячу кубометров. И очень долго держатся в районе 800-1000 долларов. В газпромовских контрактах цены сейчас значительно ниже – оценочно не больше 500-600 долларов за тысячу кубометров.

«Однако Еврокомиссия будет настаивать на том, что это была сознательная позиция Газпрома, что якобы у него не было рыночных оснований снижать поставки по дополнительным заявкам по спотовым ценам», – рассуждает Юшков.

Это будет не первое антимонопольное расследование против Газпрома со стороны Еврокомиссии. В прошлый раз дело завели по требованиям Польши и Литвы, которые хотели покупать российский газ по более низким ценам. Разбирательство длилось почти семь лет, с 2012 года. Только в 2018 году оно было закончено мировым соглашением. Стороны пошли на компромисс – Газпрому пришлось выполнить ряд условий Брюсселя.

Во-первых, ЕК потребовала убрать из контрактов Газпрома запрет на реэкспорт газа, что позволило европейцам использовать трубы в реверсном режиме и перепродавать российский газ с выгодой для себя. Во-вторых, обязала Газпром обеспечить поставки газа в Центральную и Восточную Европу по конкурентным ценам. Тогда цены у соседей могли отличаться, но потом Газпром заменил во многих контрактах с европейцами формулу ценообразования, как того хотел Брюссель. Вместо традиционной нефтяной привязки появилась привязка к ценам на споте – и стоимость газа выровнялась. Тогда нефть была дороже, чем газ на споте. Теперь, правда, та же Польша кусает локти, так как спотовая привязка оказалась менее выгодной, чем нефтяная. Третье условие ЕК было в том, чтобы не требовать от Болгарии компенсации за отказ от «Южного потока».

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Тогда Газпром откупился тем, что пошел на изменения коммерческих контрактов, внеся в них пожелания Еврокомиссии. «В то время как шло это антимонопольное расследование, Газпром успел переписать контракты с отдельными компаниями либо по решению арбитража, либо по мировому соглашению. Поэтому когда антимонопольное расследование было закончено, Газпром уже и так ничего не нарушал», – говорит Игорь Юшков.

Каких изменений на этот раз может требовать от Газпрома Еврокомиссия, угрожая обвинениями и огромным штрафом? Структурно менять в газовых контрактах Газпрома уже нечего, считает Юшков.

Идеальным вариантом для ЕК было бы сделать Газпром гарантированным поставщиком Европы, считает он. Чтобы Газпром был обязан удовлетворять все заявки европейцев на газ – не только в рамках контрактов, но и сверх контрактов. Однако это сильно противоречит главной ценности ЕК – либерализации газового рынка. Хотя фантазия Брюсселя не ограничена. «Но это страшный сон европейцев: заставить самих европейцев больше покупать газа у Газпрома», – говорит газовый эксперт.

Европа могла бы потребовать от Газпрома заплатить за якобы переплату ему в 2021 году, но это тоже вряд ли получится. Ведь не только Газпром заработал больше в этом году из-за роста цен, но также и другие поставщики – Норвегия, Алжир, поставщики СПГ, в том числе из США. Поэтому в худшем случае ЕК выставит Газпрому штраф в 10% от оборота компании. Но для этого придется придумать какое-то очень «оригинальное» и неожиданное объяснение.

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