Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

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27 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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В чем секрет китайского автомобильного чуда в России

Россияне начали активно скупать китайские автомобили Сергей Коньков/ТАСС
Пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову: рынок покупателя ушел в прошлое, правила диктуют продавцы, констатируют эксперты. Дефицит живых машин вернул бизнес по продаже виртуальных очередей. Продажи падают уже четыре месяца подряд, но рост цен и не думает останавливаться. В этом автомобильном апокалипсисе на коне оказались китайские марки. Как им это удалось? Подробности...
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Восстановление престижа ФСИН поручили «жесткому» генералу МВД

Перед новым главой ФСИН стоит крайне сложная задача – навести порядок в ведомстве Пресс-служба МВД РФ/ТАСС
Владимир Путин уволил Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Его место занял генерал МВД Аркадий Гостев. В Совете Федерации не исключили, что уход Калашникова связан с недавним скандалом вокруг пыток саратовских заключенных. Что известно о новом руководителе ФСИН и сможет ли он восстановить репутацию пенитенциарной системы? Подробности...
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Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

Палубный беспилотный заправщик MQ-25 «Стингрей» – пример уже серийного корабельного БПЛА Boeing/YouTube
Всё новые подробности появляются о третьем – перспективном – индийском авианосце, который, предположительно, будет называться «Вишал» («Гигант»). По данным СМИ, ссылающихся на источник в Минобороны Индии, на корабле планируется разместить инфраструктуру для применения беспилотных летательных аппаратов. России эта идея тоже могла бы весьма пригодиться – и вот почему. Подробности...
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Новые власти Германии надеются на российскую молодежь

Олаф Шольц (второй слева) – без пяти минут новый канцлер Германии Bildgehege/Imago/ТАСС
«К власти в Германии пришли поборники примата либеральных ценностей». Такими словами эксперты оценивают итоги долгих переговоров, которые привели наконец к формированию нового немецкого правительства. Как Берлин после Меркель будет строить отношения с Россией и почему он хочет дать безвиз молодым россиянам? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Почему Сталин не позволил раздробить Германию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Рузвельт предлагал расчленить Германию на пять частей, и, вдобавок, организовать «международную зону» из Рура и Саара, фактически лишив немцев «индустриального сердца» страны. Черчилль хотел нарезать германские земли еще мельче. Подробности...
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Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года». Подробности...
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Американская элита считает, что у преступности есть раса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кто-то думал, что расовый вопрос в США самоликвидировался после ухода с поста президента Дональда Трампа, то он ошибался. Расовые проблемы в стране только усугубляются – и отравляют американскую систему. Подробности...
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Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

Обсуждение: 4 комментария

Молдавию отключают за неуплату

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
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    Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

    Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ но новой трубе
    		   27 ноября 2021, 17:00
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    «Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения?

    При определенных обстоятельствах поставки по российскому газопроводу «Северный поток – 2» в Европу могут начаться до завершения сертификации. Об этом сценарии пишет германское издание Handelsblatt. Но в таком случае, по подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), оператору проекта придется заплатить штраф «не более 1 миллиона евро». На фоне затрат на строительство газопровода стоимостью не менее 10 млрд долларов штраф «выглядит приемлемым».

    Ранее трубопроводы неоднократно вводились в эксплуатацию до сертификации. Так было с проектами NEL (сухопутное ответвление газопровода «Северный поток» длиной более 400 километров для соединения с крупным газотранспортным узлом на северо-западе Германии) и немецким трубопроводом EGL 401. Однако BNA считает эти прецеденты «несопоставимыми» с российским проектом. Как отмечается в публикации, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» только с учетом высоких цен на газ. «Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», – говорится в статье.

    Укладка труб «Северного потока – 2» завершилась в сентябре. А в начале ноября Газпром заявил о готовности газопровода, который начал заполняться газом, к старту. Но компании Nord Stream 2 AG нужно пройти сертификацию в качестве независимого оператора. 

    В середине сентября BNA – агентство, которое занимается сертификацией газопровода – получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG. Решение изначально должно было быть принято не позднее 8 января 2022 года. Но на прошлой неделе Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG до проведения реорганизации в соответствии с немецким законодательством. Главное требование заключается в передаче основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании на территории Германии. Сейчас штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском Цуге. Как говорил «Интерфаксу» немецкий дипломатический источник, приостановка процесса сертификации может продлиться до шести недель, но это не приведет к увеличению сроков его завершения.

    Окончательный проект решения планируется передать в Европейскую комиссию (ЕК) для комментариев. Резолюция ЕК не носит обязательный характер, но она может продлить срок сертификации еще на два месяца – до 8 мая.

    Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков счел запуск «Северного потока – 2» в обход сертификации авантюрой, на которую Газпром не пойдет. «Штраф придется платить российской компании, а не немцам.

    Газпрому незачем запускать «Северный поток – 2» раньше времени. Ускоренный ввод нужен потребителю газа,

    то есть европейцам, а не Газпрому», – уверен эксперт.

    Газпрому важно, добавил собеседник, чтобы газопровод запустился на полную мощность без зацепок, чтобы в будущем никто не смог оспорить этот процесс. Также нужно, чтобы трубопровод был выведен из-под действия Третьего энергопакета ЕС, а компания Nord Stream 2 AG была признана его оператором. Энергопакет требует, чтобы один поставщик не загружал больше 50% мощности трубы, но Газпром пытается добиться исключения из этого правила. По оценке Юшкова, штрафы за транзит газа по несертифицированному газопроводу также сведут на нет преимущества перед прокачкой газа по территории Украины.

    «Для Газпрома не важно, будет ли запущен газопровод в январе или мае-июне. Да, компания могла бы поставлять уже сейчас дополнительные объемы газа по новой трубе на спотовый рынок. Это выгоднее, чем поставки через Украину, потому что за прокачку сверхконтрактных объемов взымается повышенный коэффициент к ставке транзита. Кроме того, «Северный поток – 2» короче на 1900 километров и он принадлежит самому Газпрому, который будет платить за прокачку своей же дочерней компании», – пояснил Юшков.

    В свою очередь замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отмечает, что предстоящая в Европе зима обещает быть холодной, а цены на энергоносители взлетели. Именно поэтому в Германии задумались о вариантах запуска нового газопровода раньше времени. «Без использования «Северного потока – 2» объем поставок газа будет неудовлетворительным. Я не называл бы его запуск до завершения процесса сертификации авантюрой. Это, скорее, форс-мажор», – считает Камкин, добавляя, что недовольство европейцев высокими ценами на газ может подтолкнуть руководство Германии «на своего рода демарш». 

    Такой запуск чреват политическими рисками, признает политолог, жесткой конфронтацией с Брюсселем и «крайним недовольством со стороны американских коллег». «Но Газпрому целесообразно запустить, наконец, «Северный поток – 2». В этом заинтересованы все стороны, кроме чиновников в Брюсселе. Цель любого такого предприятия – это получение прибыли. Здесь заинтересован как продавец, так и покупатель. Поэтому полностью исключать такую возможность нельзя», – подчеркнул Камкин. Однако он тоже считает, что «такой демарш чреват юридическими последствиями».

    Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин называет сценарий газеты Handelsblatt абсолютно нереальным, потому что другие страны, в том числе Польша, могут подать на Газпром в суд и «с большой вероятностью выиграют». По его прогнозу, процедура сертификации «пройдет за пределами отопительного сезона». «Газпром заинтересован зарабатывать на поставках газа, поэтому ни одна разумная компания не станет осуществлять поставки под угрозами штрафов. В этом нет экономической логики - когда газ пойдет по «Северному потоку – 2», цены на него в Европе резко снизятся. Если европейские потребители заинтересованы в этом газе уже сейчас, то пускай сертифицируют газопровод раньше регламентных сроков. Мяч на стороне европейцев. Газпром не станет стрелять себе в ногу», – считает Пикин.

    Юшков убежден, что плюсы от законного запуска трубопровода для Газпрома важнее тактических преимуществ в случае скорейшего начала поставок. «Газпрому выгодно показать, что он принимает все европейские правила. Если следовать нормам закона, то Nord Stream 2 AG можно сделать компанией-оператором и полностью загрузить газопровод», – уверен эксперт.


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