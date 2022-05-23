Взгляд
23 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 08:36  |  vz.ru
Разделы

У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
Перейти в раздел…

Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
Перейти в раздел…

Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина приняла польское «родство»

REUTERS
Киев и Варшава создают подобие Союзного государства – с общей транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем и уравниванием прав граждан обеих стран-«сестер». Об этом было объявлено в Верховной раде Владимиром Зеленским, принимавшим в воскресенье польского коллегу Анджея Дуду. Эксперты допускают более активное участие поляков в боевых действиях против России на Украине. Каковы реальные цели новоявленных «родственников»? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Рука голода тянется на Украину с Запада

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Неудержимая продажа за рубеж пшеницы, когда другие страны старались сберечь свои запасы продовольствия, привела к тому, что на Украине может наступить настоящий голодомор. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В информационной войне Россия играет вдолгую

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чтобы удержать симпатии большей части мира, нам нужно просто выиграть сражение за Украину. А тут все решают не пресс-релизы и душещипательные ролики, а котлы, артиллерийские дуэли, бомбово-штурмовые удары и танковые прорывы. С этим мы справляемся гораздо лучше. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Война Маска и Байдена

Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная
    Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях Попасной Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией Боррель заявил об истощении запасов военной техники в странах ЕС Джонсон пообещал добиваться возможности вывоза зерна с Украины
    В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк Делегация США собралась в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан США призвали убедить Турцию открыть НАТО доступ в Черное море Еврокомиссия оштрафовала Польшу на 100 млн евро
    В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря Евродепутат от Хорватии предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии НАТО предложили «рискнуть конфликтом» с Эрдоганом ради Финляндии и Швеции Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью

    рост цен


    Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа

    «следующая остановка – Грозный»


    Кадыров выпустил клип про сдачу боевиков с «Азовстали»

    БМП «Мардер»


    Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине

    Видео

    новейшее вооружение


    Украина оттачивает военную мощь России

    экономический рывок


    Как Донбасс поможет развитию России

    истребитель четвертого поколения


    Как Су-27 спас российскую авиацию

    Цены на пшеницу


    Кто придумал миф об угрозе глобального голода

    спецоперация на украине


    Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

    конец постмодерна


    Ольга Андреева: Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

    поколенческий разлом


    Игорь Мальцев: Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

    Хвост виляет собакой


    Ирина Алкснис: Украинцев используют как подопытных кроликов

    на ваш взгляд


    Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?

    У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

    Российская нефть еще долго будет нужна Западу
    		   23 мая 2022, 08:12
    Фото: tk2/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Александр Березин

    Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут.

    С самого начала экономической войны, которую Запад объявил России, резко обострилась борьба между двумя группами влияния в западном мире: борцами с глобальным потеплением и теми, кто призывал к возврату к широким инвестициям в нефтегазовый и угольный сектора.

    Позиция первых звучала так: конфликт между Россией и Украиной – шанс на ускоренное внедрение зеленой энергетики и электромобилей. Ведь на фоне растущих цен на газ, нефть и уголь зеленая энергетика выглядит более конкурентоспособной. Сторонники ископаемого топлива говорили прямо противоположное: нынешние сверхвысокие цены на энергоносители – результат многолетнего недофинасирования. Много лет на Западе считалось неприемлемым инвестировать в расширение добычи ископаемого топлива.

    А в это время Владимир Путин заявляет, что отказ Европы от российских энергоносителей – это «экономическое самоубийство». Но сторонники двух этих точек зрения пытаются представить дело совсем иначе. Одни уверяют, что конфликт с Россией ускорит переход Европы на безуглеродную экономику, а вторые даже говорят о возрождении сектора ископаемых топлив. Кто же прав на самом деле?

    Суровая реальность

    Если взглянуть на ситуацию трезво, то она такова: в настоящий момент для Европы выбор между зеленым переходом и торможением зеленого перехода просто не стоит. Это звучит парадоксально: известно, что зеленый переход для того и нужен, чтобы вытеснить углеродную энергетику. Однако сокращение потребления ископаемого топлива из России – а оно для ЕС уже началось – нельзя быстро компенсировать ни ветряками, ни солнечными батареями. Инвестировать в них европейцы меньше не стали. Но пока они войдут в строй в заметных объемах, пройдут годы и годы.

    Энергетика – вообще крайне консервативная отрасль. Достаточно вспомнить, что основная часть тепловой энергии в недавно отказавшейся от российского газа Финляндии все еще получается сжиганием древесины – и это в 2020-х годах! Точно так же из угля в мире все еще получают больше электроэнергии, чем из газа. Неудивительно, что переход на технологии, которые начали массово внедрять 20 лет назад – ВЭС и СЭС, ветряные и солнечные электростанции – еще дальше от своего завершения.

    Но все это не снимает вопроса: вызвала ли экономическая война с Россией отказ от безуглеродного будущего в западных странах? Или символы веры в климатические ужасы окажутся сильнее, и крестовый поход «прочь от углерода» продолжится? Симон Талиаплетра (Simone Tagliapietra) из аналитической организации Bruegel считает, что сработают сразу два варианта, но один за другим. «В краткосрочной перспективе нам нужна смесь решений обоих типов – и «коричневых» (углеродных), и «зеленых» (безуглеродных). Если мы снова откроем угольные ТЭС на один-два года, думаю, это не станет огромной проблемой – если тем временем мы будем наращивать мощности зеленой энергетики».

    И решения в таком стиле уже применяются. До весны 2022 года Греция планировала остановить все угольные ТЭС в 2023 году: те работали на буром угле и давали 10% местного электричества. Сейчас срок закрытия перенесен на пять лет – к 2028 году.

    Но если греческий премьер сразу оговорился, что мера временная, то кое-кто в ЕС настроен совсем иначе. Официальная Варшава, до того обещавшая остановить угольные ТЭС до 2049 года, устами своего вице-премьера Яцека Сасина заявила: «Мы хотим, чтобы угольная энергетика в Польше продолжала работать куда дольше, чем до 2049 года». Почему так – понятно. Польша не просто получает из угля 70% электричества, но еще и сама его добывает. Переход на СЭС и ВЭС не только поднимет стоимость электроэнергии, но еще и заставит эту страну покупать продукцию других стран, чтобы обеспечить себя энергией. Поляки, глядя на нестабильность в мировой торговле, предпочитают иметь свое грязное решение, чем более чистое, но чужое.

    Все это – как чуть ранее в США – ведет к быстрому росту потребления угля, благо газ в ЕС сейчас стоит столько, что покупать его там не особенно хотят. Международное энергетическое агентство уже спрогнозировало, что потребление черного топлива в 2022 году поставит рекорд, превысив восемь миллиардов тонн.

    И все же крупнейшие экономики Европы пока идут по линии «возврат к углеродному топливу – всего лишь временное явление». Чтобы понять, не станет ли это временное явление постоянным, нужно оценить ключевое: может ли зеленый переход в ближайшие несколько лет действительно дать такой рост генерации, чтобы уголь стал только временной альтернативой.

    Самое слабое место зеленого перехода

    Чтобы заменить угольные и газовые ТЭС хотя бы через несколько лет, уже сейчас надо строить ВЭС и СЭС куда активнее, чем это делается сегодня. Но есть технические детали, которые заставляют сомневаться в том, что такая активизация в самом деле произойдет. По крайней мере, в заметных масштабах.

    Почему? Все дело в том, что ветряки и солнечные батареи – намного более материалоемкие средства производства электроэнергии, чем ТЭС или АЭС.

    Чтобы выработать миллиард киловатт-часов на АЭС, при ее строительстве придется потратить 168 тонн металла и 760 тонн бетона – всего 928 тонн. Угольная ТЭС потребует 314 тонн металла и 870 тонн бетона. Газовая – 171 тонну металла и 400 тонн бетона. То есть по материалоемкости они примерно сопоставимы.

    А вот миллиард киловатт-часов от ветряков потребует 8000 тонн бетона и 1978 тонн металла. От СЭС – 9430 тонн металла и 4000 тонн бетона. То есть СЭС и ВЭС на порядок более материалоемкие, чем АЭС и ТЭС – примерно в десяток раз. Между тем стоимость цемента, стали и алюминия за последние два года выросла в разы. Значит, удельная (на киловатт-час выработки) цена новых зеленых электростанций выросла серьезнее, чем цена новых ТЭС и АЭС. Причем – в разы серьезнее. Вдобавок производство цемента физически завязано на расход большого количества природного газа.

    Экономическая война Запада против России, таким образом, превратилась в безвыигрышную игру. Какой бы вариант не выбирали западные государства в попытке уйти от российской нефти и газа, они сталкиваются со все более высокими ценами. Попытаться заместить русский газ углем из ЮАР или тех угольных месторождений, что еще разрабатывают в ЕС – значит, задрать цены на уголь в разы. И заодно нанести удар по своей же борьбе с глобальным потеплением.

    Попытаться заместить русский газ ветряками и солнечными батареями? Внезапно натолкнешься на тот факт, что нужные для этого материалы подорожали не хуже газа – причем нужно этих материалов в десяток раз больше, чем если строить АЭС или ТЭС.

    В обычных условиях высокая материалоемкость ветряков и солнечных батарей не беспокоила западные страны. Еще бы: ведь к ним не нужно покупать топливо. Вложился при строительстве – и дальше стриги купоны. Благо затраты на технические проверки, уборку пыли или полив лопастей керосином зимой (чтобы не обледеневали) сравнимы с затратами на ремонт ТЭС.

    Но в новой экономической реальности ситуация резко изменилась. Необходимость вложить основную часть затрат при строительстве (как у СЭС и ВЭС) означает, что одномоментные траты на электростанции, построенные сейчас, окажутся очень высокими. А вот разделить траты на многие десятки лет – как это происходит с ТЭС, которым нужно покупать топливо – в рамках зеленой энергетики не получится.

    Есть ли выход из зеленого тупика?

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, есть и такой вариант развития безуглеродного перехода, который экономически по силам Западной Европе. Речь идет о переходе на дрова – по финскому образцу. В Финляндии из дров получают много больше первичной энергии, чем из нефти и нефтепродуктов или от АЭС, Европа обладает теплым климатом, в котором леса наращивают свою биомассу до трех-четырех раз быстрее, чем в сибирской тайге. Крупные площади под лесом даже в таких странах, как Германия или Франция. Нет ничего нереального в том, чтобы покрыть потребности ЕС в отоплении за счет древесины.

    Но и этот путь, пусть и единственно реальный, ЕС на практике не поможет. Чтобы организовать заготовку, перевести угольные ТЭС на древесную щепу и так далее, потребуются многие годы и крупные капиталовложения. Пойти на эти капиталовложения можно, только если принять: ветряки и солнечные батареи не помогают в условиях дорогих металлов и цемента. Экономическая война с Россией блокирует зеленый переход на все, кроме дров, не менее надежно, чем блокирует возможности европейцев потреблять газ в прежних объемах.

    Конечно, возникает вопрос: если все так печально, то что же будут делать современные западные политики? Как ни странно, ответить на него очень тяжело. Рациональный анализ может вполне точно предсказать только те действия, которые осуществляются рациональными игроками. После начала экономической войны против России не совсем ясно даже то, есть ли у Запада вообще рациональные игроки-политики. А действия иррационального характера, обусловленные эмоционально, заранее предсказать нельзя.

    Западная энергетика вступила в полосу неопределенности, чем-то напоминающую современные действия украинских политиков. Рациональных, работающих вариантов выхода из энергетического кризиса и борьбы с глобальным потеплением у европейских и американских лидеров не осталось. Расширять добычу нефти и газа они не хотят, расширять зеленую энергетику в нужном темпе не могут, а переход на дрова затруднен нежеланием западного политикума признать поражение в области СЭС и ВЭС. Энергетическое будущее золотого миллиарда напоминает римское государство периода гражданских войн. Это корабль без руля и без ветрил – поэтому никто не знает, у какого берега он потерпит крушение.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •