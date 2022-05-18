Силуанов о санкциях: Черт с ними

Спад российской экономики будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, а на санкции уже можно не реагировать, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки», – сказал Силуанов, выступая на марафоне «Новые горизонты».

«Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними», – приводит его слова РИА «Новости».

Силуанов также напомнил, что власти уже пошли на то, чтобы начать снимать ограничения, введенные как меры экстренного реагирования, в частности, были ослаблены условия перевода валюты гражданами за рубеж.

Минэкономразвития в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оценило спад ВВП в 2022 году в 7,8%, в 2023 году ожидает снижения на 0,7%.

Кроме того, Силуанов заявил, что Россия продолжит проводить независимую политику. «Уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежно-кредитной политики, бюджетной политики позволят нам и дальше точно также выдерживать любые самые сложные ограничения, с которыми, к сожалению, нам придется сталкиваться. Но все эти ограничения – это результат нашей независимой политики, результат того, что наша страна проводит свой собственный курс», – сказал Силуанов.

«Мы ни под кого не подстраиваемся, мы проводим свою собственную политику, которая нам необходима для реализации собственных решений, собственных задач, для поддержки наших граждан, поддержки наших предприятий, экономики. Такую политику будем и дальше проводить», – добавил глава Минфина.

Он подчеркнул, что финансовый суверенитет – это основа для независимости внешней и экономической политики страны. «И финансовый суверенитет будем и дальше крепить», – пообещал он.

При этом глава Минфина уточнил, что суверенитет – это не изоляция страны. «Нельзя говорить, что мы теперь закроемся, поставим стены. Финансовый суверенитет – это в первую очередь безопасность и стабильность от различного рода внешних факторов воздействия. Поэтому к такого рода внешних воздействиям мы должны быть готовы. Мы к этому готовились», – заявил Силуанов.

Он напомнил, что благодаря действиям властей, которые были предприняты заранее, и принципам бюджетной политики, которые применялись в последние годы, России удалось преодолеть жесточайшие санкции, с которыми другие страны даже не сталкивались.

Силуанов выразил надежду на снижение ключевой ставки ЦБ, что позволит снизить ставки по кредитам в банках и тем самым помочь развитию бизнеса в России. «Каждую неделю смотрю, какая инфляция за предыдущую неделю – снижается – и мы ждем от Центрального Банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса, а именно – снижения процентной ставки», – отметил глава Минфина.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля – до 14%.