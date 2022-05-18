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Силуанов о санкциях: Черт с ними
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Спад российской экономики будет не таким серьезным, как мог бы, за счет принятых государством мер, а на санкции уже можно не реагировать, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки», – сказал Силуанов, выступая на марафоне «Новые горизонты».
«Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними», – приводит его слова РИА «Новости».
Силуанов также напомнил, что власти уже пошли на то, чтобы начать снимать ограничения, введенные как меры экстренного реагирования, в частности, были ослаблены условия перевода валюты гражданами за рубеж.
Минэкономразвития в основных параметрах сценарных условий социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оценило спад ВВП в 2022 году в 7,8%, в 2023 году ожидает снижения на 0,7%.
Кроме того, Силуанов заявил, что Россия продолжит проводить независимую политику. «Уверен, что разумность в финансах, разумность в проведении денежно-кредитной политики, бюджетной политики позволят нам и дальше точно также выдерживать любые самые сложные ограничения, с которыми, к сожалению, нам придется сталкиваться. Но все эти ограничения – это результат нашей независимой политики, результат того, что наша страна проводит свой собственный курс», – сказал Силуанов.
«Мы ни под кого не подстраиваемся, мы проводим свою собственную политику, которая нам необходима для реализации собственных решений, собственных задач, для поддержки наших граждан, поддержки наших предприятий, экономики. Такую политику будем и дальше проводить», – добавил глава Минфина.
Он подчеркнул, что финансовый суверенитет – это основа для независимости внешней и экономической политики страны. «И финансовый суверенитет будем и дальше крепить», – пообещал он.
При этом глава Минфина уточнил, что суверенитет – это не изоляция страны. «Нельзя говорить, что мы теперь закроемся, поставим стены. Финансовый суверенитет – это в первую очередь безопасность и стабильность от различного рода внешних факторов воздействия. Поэтому к такого рода внешних воздействиям мы должны быть готовы. Мы к этому готовились», – заявил Силуанов.
Он напомнил, что благодаря действиям властей, которые были предприняты заранее, и принципам бюджетной политики, которые применялись в последние годы, России удалось преодолеть жесточайшие санкции, с которыми другие страны даже не сталкивались.
Силуанов выразил надежду на снижение ключевой ставки ЦБ, что позволит снизить ставки по кредитам в банках и тем самым помочь развитию бизнеса в России. «Каждую неделю смотрю, какая инфляция за предыдущую неделю – снижается – и мы ждем от Центрального Банка решений, которые нам всем помогут в развитии бизнеса, а именно – снижения процентной ставки», – отметил глава Минфина.
ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля – до 14%.
Зампостпреда при ООН: Боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен без условий
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Боевики националистического подразделения «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] «Азов» сдались без условий», – отметил Полянский по-английски, передает ТАСС.
Так российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».
Ранее Минобороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». За сутки сдались 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.
Ранее сообщалось, что колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
Эксперт объяснил массовое возвращение в Россию уехавших ранее IT-специалистов
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«Они сидят за рубежом, читают, что в России ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне», – сказал газете ВЗГЛЯД член комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя соответствующее заявление Минцифры.
Глава Минцифры Максут Шадаев на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал, что около 80 % уехавших из страны после начала спецоперации на Украине российских граждан, значимая часть из которых – IT-специалисты, вернулись после 15 мая на Родину.
«На мой взгляд, возврат российских граждан в Россию обусловлен тем, что они понимают, что в стране есть перспективы. Во-первых, тот пакет решений, который принят уже правительством, и дополнительные меры по поддержке отрасли, которые обсуждаются в Госдуме, в правительстве – невозможно игнорировать. Во-вторых, сейчас огромное окно возможностей, идет перезапуск отрасли. Нам как воздух нужны свои стартапы, у нас масса своих региональных, российских решений, а значит нужны специалисты», – говорит Малькевич.
Он подчеркивает, что в связи с реальным развитием отрасли в России есть перспективы. Поэтому ни о каких «шансах найти себя» на Западе речи быть не может. Конечно, существуют немногочисленные случаи, когда наши специалисты находят себе место в иностранных компаниях, однако сейчас даже самые большие корпорации на Западе переживают не лучшие времена. В пример Малькевич привел обвал акций американских компаний Netflix и Big Tech. Также собеседник напомнил, что американский сервис Twitter, который так и не был куплен предпринимателем Илоном Маском, потерял 20 % стоимости акций только на информации о фейковых аккаунтах.
«Перспектив в России однозначно больше, умные люди это понимают. Они, а это важно, не позволяли себе оскорбительных высказываний антироссийского характера, ничем себя не запятнали», – отмечает член ОП, добавляя, что за границей также нет привычного комфорта и доступного сервиса, который они получали, живя в Москве или Санкт-Петербурге.
Кроме того, эксперт не исключает, что у ряда граждан элементарно начали заканчиваться деньги, жизнь за границей оказалась не такой яркой, как они себе представляли. «Они сидят за рубежом, читают, что в России ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне. Сейчас у них есть возможность не просто заскочить в последний вагон, а приехать и комфортно разместиться во втором, третьем, четвертом вагонах этого достаточно длинного поезда», – заключил Малькевич.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить меры поддержки IT-специалистов на профильных педагогов, поскольку российская экономика нуждается как минимум еще в 1 млн специалистов в IT-сфере. Кроме того, депутат Госдумы Антон Горелкин призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IT.
Назван маршрут вывоза пшеницы с Украины в ЕС
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Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», – передает РИА «Новости».
По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тыс. тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тыс., 110 тыс. и 200 тыс. тонн.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», – добавил он.
Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы. «В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», – сказал бывший сотрудник порта.
Как передает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.
Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», – прокомментировал один из источников.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая,.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Эксперт оценил опасность британских ракет для российских танков на Украине
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«Мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя применение украинскими войсками британской ракеты Brimstone.
Еще несколько дней назад появились сообщения о том, что среди поставляемого на Украину странами НАТО оружия засветилась и английская ракета воздушного базирования MBDA Brimstone. Более того, в украинских соцсетях тиражируется видео, где эти ракеты залпом выпускаются с наземной установки – тентового грузовика вроде «Газели».
Теперь же стало известно, что польские вооруженные силы также заключили соглашение о закупке таких ракет. Предполагается, что ракетами Brimstone будут оснащены специально разрабатываемые Польшей противотанковые бронемашины. Ранее бронемашины (так называемые истребители танков), разрабатываемые в рамках программы Ottokar-Brzoza, планировалось оснастить противотанковыми ракетами израильского производства.
«Brimstone изначально разрабатывалась как противокорабельная ракета, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. – И ее главными целями планировались небольшие объекты вроде катеров. Ракета небольшая, весит менее 50 килограммов, ее БЧ содержит шесть килограммов взрывчатки. Однако для самолетов, находящихся на вооружении армии Украины, сколько бы их там ни осталось, эти ракеты не могут быть быстро адаптированы – а значит, их использование в штатном режиме исключено».
В итоге на данный момент украинские войска начали применять Brimstone с кустарной наземной платформы. Пока нет точной информации, каким образом украинские войска используют ее с наземного носителя, каким образом осуществляется ее программирование и целеуказание.
«Варианты наземного базирования Brimstone прорабатывались, – говорит Храмчихин. – И в частности, в той же Польше их испытывали на шасси БМП-1. Возможно, сейчас на Украине как-то используются именно эти наработки».
Российские военные, принимающие участие в спецоперации на Украине, уже знакомы с этой ракетой. В частности, в ряде анонимных телеграм-каналов публиковались и обнаруженные на Украине обломки этой ракеты, и даже целая, неразорвавшаяся – она оказалась в распоряжении российских сил на территории Запорожской области.
По маркировкам на найденных двигательных отсеках и на целой ракете, время выпуска используемых ВСУ Brimstone – 2001-2004 годы, то есть самые ранние образцы. А значит, в ближайшее время их в любом случае пришлось бы утилизировать. И выходит, что вся западная помощь Украине – это ликвидация устаревших резервов на базах хранения, для которых внезапно нашлось применение. Как заявил 3 мая на телеконференции перед Верховной радой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, планируется отправить на Украину несколько сотен этих ракет.
Хотя Brimstone и использовались в свое время в Ливии и Афганистане, но достоверных данных о достигнутых результатах нет. Насколько опасна может быть эта ракета для российских танков? Теоретически это вполне серьезное оружие. У ракеты есть собственная система наведения, позволяющая работать по принципу «выстрелил – забыл» и поражать движущиеся цели. Однако эксперт полагает, что и переоценивать возможности данного вида вооружений не стоит.
«Система наведения ракеты радиолокационная, рассчитанная на радиоконтрастные цели – соответственно, в открытом море ее использование может оказаться максимально эффективным. Но против наземных целей она наверняка уже не так хороша, и именно этим можно объяснить то, что ракета найдена в целом виде, – говорит Храмчихин. – Да и мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка».
Остается добавить, что ракеты, скорее всего, были поставлены из запасов британской армии, а значит, их количество относительно невелико. Таким образом, вряд ли они смогут оказать серьезное влияние на ход боевых действий на Украине.
СМИ: Турцию могут исключить из НАТО
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Турцию могут исключить из НАТО из-за заявлений властей страны об отказе одобрить членство Финляндии и Швеции в альянсе, заявил в одном из материалов CNN обозреватель Дэвид Андельман.
«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО, особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», – передает слова журналиста Lenta.ru со ссылкой на статью.
Отмечается, что такое решение может ослабить альянс, так как армия Турции – вторая по мощности после США в НАТО, а также страна «контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю».
Эксперт назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер имеет достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам испортить его планы.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных Скандинавских стран к альянсу. Эрдоган считает, что некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Речь шла о запрещенных в Турции структурах – Рабочей партии Курдистана и леворадикальной группе «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».
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Песков ответил на призыв генсека ООН о вывозе зерна с Украины
Тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», – приводит его слова ТАСС.
Так Песков прокомментировал вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины, о котором ранее сообщила газета The Wall Street Journal.
«Об этом, действительно, говорилось на недавней встрече в Москве президента [России Владимира] Путина и генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша, и он, действительно, поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности», – отметил представитель Кремля, добавив, что, «действительно, ситуация чревата [последствиями]».
При этом, указал Песков, все это происходит не по вине Москвы. «Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», – отметил он.
В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь пояснил, что в сложившейся ситуации должны быть сняты ограничения, введенные США и другими странами. «Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед», – заключил он.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями ВСУ. По словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
Боевые машины «Терминатор» задействовали в спецоперации на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов».
По мнению источника, действия взвода БМПТ на Украине позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Отмечается, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
Напомним, прежде БПМТ применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск России в Сирии.
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СМИ: США придумали для Европы альтернативу нефтяному эмбарго России
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Европейские страны введут пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы прямому нефтяному эмбарго, передает Reuters со ссылкой на источники.
Представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго, пишет Reuters.
Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при уменьшении доходов Москвы от экспорта сырья. Предполагается, что пошлины помогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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В Госдуме предложили новый государственный флаг России
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы, повсеместно запрещаемое в западных странах, новым государственным флагом России. По его мнению, это стало бы символом возрождающейся супердержавы.
«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», – приводит его слова РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по его мнению, как никогда актуально Знамя Победы как символ возрождающейся супердержавы.
Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в городе Берлине советскими воинами.
Святой символ Великой Отечественной – красные знамена воинских частей и соединений – очень часто оказывался во время войны в большой опасности. Берегли и спасали его зачастую вовсе не кадровые военные, а обычные граждане СССР, в том числе с риском для жизни. Газета ВЗГЛЯД, проанализировав архивные документы Минобороны, писала о том, как это происходило.
СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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Минобороны показало кадры уничтожения пытающейся контратаковать бронетехники ВСУ
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Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку.
«В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ролике показаны кадры с борта беспилотника, который барражирует над сельской местностью. Показаны попадания артиллерии по танкам и БМП украинских войск.
Так, было уничтожено 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, потери противника составили около 100 бойцов.
По бронетехнике наносились удары беспилотными летательными аппаратами. Войска Украины были вынуждены бежать.
Ранее Минобороны показало кадры работы российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2М» во время спецоперации на Украине.
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Подоляка: Украинцы живут в виртуальном мире, созданном Западом
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Выступая на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», блогер Юрий Подоляка объяснил, как на Украине стало возможным возрождение нацизма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
Подоляка заявил, что человек «начинает жить в виртуальном пространстве», если «забывает историю», если ему с помощью современных средств коммуникации «пишут чужую историю», которая «нереальна». «По сути украинцы сегодня в политическом плане живут в виртуальном пространстве, созданном западными спичмейкерами», – сказал он.
Украинцам рассказали «лживую историю», им «объяснили», что «все их беды – от России», заявил Подоляка. Он сравнил это с ситуацией, когда в Польше заявляют, что Волынскую резню «устроили не бандеровцы, а русские».
Подоляка подчеркнул, что «виртуальная реальность позволяет переформатировать кого угодно». «С другой стороны, это позволяет нам, когда мы там будем – а мы там будем обязательно, мы там все решим – быстро переформатировать этих людей в другом направлении», – считает он.
Во вторник одновременно на нескольких площадках в Москве, Петербурге и Сочи стартовал просветительский марафон «Новые горизонты», который организован обновленным обществом «Знание».
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Патрушев: Спецоперация сорвала планы Запада взять под контроль Россию
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Напряженность в мире возросла из-за развала глобальной архитектуры безопасности, начатого Западом, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ.
Он констатировал, что сейчас обстановка в мире является непростой и характеризуется «беспрецедентным геополитическим кризисом». «Запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности и международной договорно-правовой системы ожидаемо привел к росту напряженности во всем мире», – указал Патрушев, сообщает ТАСС.
Также он добавил, что «в конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств».
«Специальная военная операция сорвала эти замыслы», – подчеркнул Патрушев. Секретарь СБ России пояснил, что Москва была вынуждена «превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России
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В ближайшее время МВФ не собирается озвучивать позицию относительно идеи конфискации золотовалютных резервов России, заявила первый замглавы фонда Гита Гопинат.
Гопинат сообщила, что в МВФ «обсуждают любую стратегию», которая повлечет «последствия для всей международной монетарной системы». Фонд намерен «внимательно изучать» этот вопрос, но пока рано говорить о скором принятии МВФ решения насчет российских активов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Само издание считает, что конфискация обернется крахом международной системы политической экономии. Указывается, что одна только заморозка средств уже вызвала обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с западными странами.
Напомним, как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
Назван вероятный новый флагман Черноморского флота
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Источник, близкий к силовым структурам Крыма, рассказал, какой корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после того, как затонул крейсер «Москва».
Источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.
Напомним, именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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