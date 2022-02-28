Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом, следует из сообщения регулятора.

В сообщении говорится, что «совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых», передает РИА «Новости».

В ЦБ указали, что повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Также это обеспечит увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

Отмечается, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финрынков.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.

В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.