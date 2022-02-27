Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада

Запад сформулировал предельно жесткий, с его точки зрения, ответ на российскую операцию по денацификации Украины. Крупнейшие банки нашей страны, с большой долей вероятности, отключат от глобальной финансовой системы SWIFT. Серьезно осложнят и работу российского Центробанка. Скажутся ли новые санкции на россиянах, не связанных с международным бизнесом, и как России ответить на очередной выпад Запада?

США продолжат вводить против России все больше санкций по мере давления Москвы на Киев, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире NBC в воскресенье. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проинформировала – полные блокирующие санкции будут введены в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – как «принадлежащей государству финансовой структуры, которая функционирует как суверенный фонд благосостояния, который отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста».

Страны «Большой семерки» намерены ограничить россиянам возможность «оседать» у себя при помощи «золотых паспортов» – инвестиций в обмен на получение гражданства. Чехия намерена предложить другим странам Евросоюза остановить выдачу россиянам шенгенских виз. Ранее ЕС лишь ограничился заморозкой визовой «упрощенки» для дипломатов и бизнесменов.

Максимально жестким наказанием Москвы за «спецоперацию Z» следует считать вероятное отключение основных российских банков от глобальной системы SWIFT. Это, напомним, международные межбанковские каналы для передачи информации и совершения платежей. О таком намерении заявили шестеро из семи членов G7 – США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция. Чуть позже присоединилась и седьмая участница клуба, Япония. Решение поддержала Еврокомиссия.

Точный список отключенных банков определит Евросоюз, поскольку система SWIFT базируется в Бельгии, уточнил ТАСС. В управляющих органах SWIFT уже заявили о готовности исполнить правовое предписание относительно российских кредитных организаций.

Чем может грозить «новая нормальность»

Макроэкономическое наказание могут почувствовать на себе и простые россияне, прогнозирует экономист и предприниматель Антон Любич. «Это ощутят все без исключения. Знакомой нам финансовой системы, к которой мы за 30 лет привыкли, с понедельника в России не будет. Как теперь модно говорить, будет «новая нормальность». Как в Иране», – сказал Любич газете ВЗГЛЯД.

«С обменом российского рубля на доллар, евро, фунт возникнут сложности. Вероятно появление множественного курса, что связано с санкциями против российских резервов и запретом на операции с Центробанком России со стороны Евросоюза», – указал экономист.

Напомним, участники G7 также намерены ввести отдельные санкции против Центрального банка – ограничения, которые не позволят ЦБ «использовать свои международные резервы таким образом, чтобы уменьшить эффект» санкций. В Центробанке, впрочем, уже заверили, что в распоряжении есть необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности российского финансового сектора, непрерывности и безопасности денежных операций.

«Не нужно поддаваться панике, но вместе с тем, требуется трезво оценить последствия введения санкций. Сейчас, в первую очередь, мы увидим рост цен, прежде всего на импортные товары. Мы можем увидеть и падение курса рубля», – отметил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев.

Далее – могут возникнуть проблемы с оплатой транзакций за импорт, предполагает эксперт. «Даже по тем товарам, экспорт которых в Россию не запрещен, из-за отключения банков от SWIFT, из-за нарушений финансовых отношений с Россией – конечно могут возникнуть временные перебои с реализацией контрактов, которые были заключены до прошлого четверга», – отметил Тимофеев.

«При наличии у вас потребности в международных расчетах я бы рекомендовал открыть счет и карту в дружественной России неподсанкционной стране: в Армении или Казахстане, например», – в свою очередь отметил Любич.

Банки в очереди на отключение

«По моей информации, на первом этапе от SWIFT будут отключены только некоторые банки, которые уже под санкциями. Это делается Западом, чтобы минимизировать встречный урон себе. Но учитывая, с какой стремительностью Европа штампует санкционные пакеты, никто вам не скажет, что эта мера не будет ужесточена уже через несколько дней», – полагает Любич.

Напомним, сразу после начала российской спецоперации, Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. Как отмечалось в релизе американского Минфина, эти два банка – крупнейшие кредитные организации России, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов. Под санкции попал Газпромбанк, также введены блокирующие ограничения против банков «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка вместе с дочерними структурами, сообщало РИА Новости.

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Позже Минфин США разъяснил – американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.

В самом же ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.

«Основные сервисы сейчас работают бесперебойно – граждане могут снять необходимые наличные со своих счетов. Кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google pay, работают», – сообщил в воскресенье депутат Госдумы Антон Горелкин. Но отметим, именно так обстоит дело до объявления о решении отключить некоторые российские банки от SWIFT.

Западному бизнесу прививают страх работы с Россией

«Пока еще непонятны параметры блокировки работы Центробанка, мы еще не видели соответствующих документов. Но в любом случае, ничего хорошего в этом нет. Такое решение может сказаться в целом и на работе зарубежных контрагентов со всеми нашими банками, и на доступе к некоторым нашим зарубежным резервам. Это будет разгонять и панические настроения на рынке, которые и без того разогнаны дальше некуда», – отметил Тимофеев.

Проблема в том, что санкции начали выходить за пределы формальных решений, принятых иностранными государствами – вслед за санкционными решениями властей приходят инициативные бойкоты со стороны зарубежных банков, компаний и т.д. – констатировал собеседник. «Эти компании и банки боятся работать с российскими контрагентами, многие сделки с Россией начинают зависать, – отметил Тимофеев. – Судя по всему, это массовая практика».

«Финансовые операции внутри России во многом уже не замыкаются на SWIFT,

– указал Тимофеев. – Есть своя инфраструктура передачи банковских данных, национальная платежная система. Но если говорить о внешних транзакциях, то требование отключить российские банки от SWIFT, безусловно, создаст препятствия. Мы пока не знаем, какие западные кредитные организации подчинятся этому требованию, а какие – нет. Но совершенно точно зарубежные банки сейчас напуганы такой перспективой, и будут занимать выжидательную позицию». Эксперт отметил – надо учесть, что многие мировые банки боятся административного и уголовного преследования со стороны властей США по обвинению в нарушении режима санкций против России.

Кто будет наживаться на санкциях

Тимофеев не исключает, что западные компании – в частности концерны военно-промышленного комплекса – постараются использовать антироссийские санкции к своей пользе.

«Сейчас во главе угла стоит политическая логика – блокировать Россию и нанести максимальный ущерб ее экономике. Но безусловно, кто-то захочет воспользоваться текущей ситуацией, и вытеснить Россию не только с рынка вооружений, но и с других рынков – например нефтяного или газового. Сейчас перспектива экспорта американского сжиженного природного газа в Европу становится все более реальной», – полагает аналитик.

«В целом, если Россию будут вытеснять с рынка энергоносителей, с сырьевых рынков – а это будет неизбежно происходить – то будет сокращаться ресурсная база экономики со всеми вытекающими последствиями для доходов населения и для качества жизни граждан», – не исключает Тимофеев.

Не все так плохо

Несколько иную позицию занимает экономист Василий Колташов. «Даже если нашу банковскую систему ограничить извне, все равно она будет функционировать нормально, – заметил собеседник. – Проблемой, конечно, становятся угрозы нанести удар по активам Центрального банка, запретить продавать долговые бумаги, которые держит ЦБ и так далее. В этом случае Центробанк возьмет паузу, ничего страшного с нами не случится». Главная проблема сейчас – это курс рубля, но ЦБ в данный момент прибегает к валютным интервенциям, отметил Колташов. «Пока ситуация стабильна», – полагает экономист.

«Можно с уверенностью сказать, что Банк России подготовился к введению ограничений в отношении банковского сектора нашей страны. ЦБ будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что позволит обеспечить бесперебойную работу банкоматов и отделений банков», – сообщил ТАСС глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Со своей стороны, законодатели уже начали работу с правительством, добавил депутат. «В самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций. Также мы разработаем предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях», - подчеркнул Макаров.

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Колташов прогнозирует, что введение «адских» санкций против финансовой системы России лишь ускорит фрагментацию глобальной финансовой и банковской системы. «Уже не будет идти речи ни о каком SWIFT, система обмена банковской информацией и транзакциями уйдет из-под контроля США. Напомню, что благодаря SWIFT вся банковская система мира остается прозрачной для американцев. Она таковой быть перестанет».

Что касается угрозам нашим банковским активам за рубежом, то так или иначе этот вопрос будет решаться, уверен Колташов. «В конце концов, Россия может нанести ответный удар – например, отказаться от признания прав интеллектуальной собственности на западные технологии. Это может нанести США и Западу в целом колоссальный удар. Не исключено, что примерно на 10 триллионов долларов», – считает собеседник.

Как ответить экономическому агрессору

«Давайте учитывать, что сейчас ставки конфликта повышаются, – отметил Колташов. – Россия пока не стремится к жесткому ответу в экономической области, но может ответить потом. Это для Запада может стать катастрофой. Ведь западные страны вышли из кризиса 2008-2020 годов с огромными долгами, с колоссальными бюджетными дефицитами, с шатким и нервным, «пузыреобразным» фондовым рынком. Для них наши ответы могут стать чрезвычайно болезненными».

В частности, Россия может отказаться от закупок в Европе высокотехнологичной продукции, и начать закупать ее, например, в Китае, указал эксперт. «Можно, например, отказаться от использования лицензированного западного программного обеспечение, перейдя на собственное или свободно распространяемое ПО», – предложил Колташов.

С другой стороны, европейцам будет сложно отказаться от закупок российского газа, заметил собеседник. Государствам Старого Света придется приобретать топливо у других продавцов по завышенным ценам, а надо учесть, что экономика стран ЕС находится не в лучшей форме, и их в результате может ожидать острейший социально-политический кризис.

«Важная поправка – необязательно то, о чем я сказал, может случиться. Но определенно одно – Россия будет защищаться от экономическо-финансовой агрессии, и ответные удары могут быть достаточно сильными, – резюмировал Колташов. – Таким образом, и угрозы отключения России от SWIFT могут и не сбыться. Отметим, что и сейчас ряд европейских стран, в частности Германия и в еще в большей степени Венгрия, не заинтересованы в таком развитии событий. Хотя слухи в прессе ходят разные».

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