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25 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом, нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Ключевые группировки ВСУ угодили в гигантский котел

Ключевая инфраструктура украинской армии практически уничтожена AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
Только половина суток прошла с момента начала военной операции по принуждению Украины к миру – и уже можно констатировать ее впечатляющие результаты. Каким образом действовали все это время российские Вооруженные силы, какое оружие применяли – и почему эта операция заслуживает звания уникальной?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что делать дальше с Украиной и Новороссией

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров, Публицист
Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным. Подробности...
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Коллективная ахеджакова c памятью золотой рыбки

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять. Подробности...
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Минимизация жертв сейчас главная задача

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
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Спецоперация армии РФ на Украине

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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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  • Да, но в больших масштабах

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    		    25 февраля 2022, 08:14
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам?

    Спецоперация России на Украине повлияла абсолютно на все рынки. Но российские рынки пережили в четверг небывалую панику. Рублевый фондовый индекс Московской биржи упал на 43,3%, а долларовый индекс РТС – более чем на 47,9%. Это худшее однодневное процентное снижение за всю историю наблюдений. Мосбиржа советует частным инвесторам воздержаться от необдуманных сделок. Рубль максимально в четверг падал до 89,6 за доллар и до 99,99 – за евро. Затем был неплохой отскок, но к концу дня доллар вновь торгуется выше 87,5 рубля, евро – выше 97 рублей.

    «Таких уровней падения за несколько часов российский рынок еще не видел», - говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Сергей Ермолаев.

    «Российский рынок акций сегодня испытал свое крупнейшее обрушение в современной истории. В 1998-м основной удар был по валюте, что смягчало падение акций. Сегодня же рубль защищался Центробанком значительную часть регулярной сессии. Размах трагедии не позволяет говорить, что российский рынок находится в низшей точке, и что волатильность не будет скакать далее, как это было сегодня утром», - считает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. .

    Одновременно с этим сырьевые активы растут. Нефть с утра прибавила более 7% - теперь Brent стоит выше 103 долларов за баррель. Это произошло впервые с 2014 года. Фьючерсы на газ, который торгуется в США, прибавляют более 6,5%. Цены на газ в Европе растут уже более чем на 60%, и доходят почти до 1650 долларов за тысячу кубов. Цена за тройскую унцию золота приближалась к 1950 долларов. Это максимальная точка за последние 13 месяцев. Инвесторы делают ставку на золото – как защитный актив.

    «Драйверами рынка выступает уже не макроэкономика, а частные сообщения от военных и местных жителей. В таких условиях оценки акций и цен на сырье почти теряют смысл. Украина и Россия являются крупными экспортерами продукции сельского хозяйства и металлов, что также обещает толкать цены на них вверх пока ситуация не станет более стабильной, что вряд ли произойдет в ближайшие дни», - считает Купцикевич.

    По его мнению, даже в случае приостановки военной операции следует готовиться к продолжительным перебоям с поставками энергии, металлов и продовольствия, что будет дестабилизировать цены на эти товары. Пока за пределы России и Украины рыночная паника не ушла, но как только это произойдет (в ближайшие дни), может быть запущены шоковые волны в ценах на сырье и энергию, считает Купцикевич.

    «В абсолютных значениях на рынках достигнуты небывалые уровни. Однако в относительном выражении ситуация лучше, чем была в период 2014-2016, так как нефть растет, а российская экономика гораздо лучше подготовлена к санкциям», - считает Аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

    Центральный Банк РФ уже начал применять меры поддержки финансовых рынков, чтобы сгладить рыночную панику. Ранее он дал банкам право отражать акции и облигации, приобретенные до конца 2022 года, по стоимости на 18 февраля. В четверг ЦБ начал продавать валюту для поддержки рубля и сдерживания инфляции, которая будет расти. Если бы не эти действия регулятора, то курс рубля мог улететь намного выше.

    Следующий неминуемый шаг от ЦБ – это поднятие ключевой ставки. Причем, эксперты ждут резкое повышение, а не небольшими шагами, как это было до сих пор. «ЦБ скорее всего поднимет ключевую ставку. Рынок пока ставит на то, что на трехмесячном горизонте она будет составлять в среднем более 15,5%», - говорит Ермолаев.

    «Рынки настраиваются на повышение ставки до 15–17%. На мой взгляд, это может быть повышение сразу до 20%, как это было в 2014 году, в попытке сдержать капитал в рублях на фоне массового бегства в ликвидность»,

    - говорит Купцикевич.

    Еще одна мера поддержки финансовой системы от ЦБ, которую ждут эксперты - это введение ограничения оттока капитала. «На первом этапе это могут быть попытки заставить экспортеров конвертировать валютную выручку сразу, а не придерживать ее на потом», - говорит Купцикевич. В период нестабильной ситуации – военной операции и сакционного давления – отток капитала из страны будет однозначно. По цепочке это может запустить финансовый кризис в стране, поэтому так важно сдержать рекордного утекания денег из России.

    «Валютной паники пока не наблюдается: есть ощущение, что люди в целом игнорируют происходящее, это не что-то небывалое для нашей экономики. Однако импортные товары закономерно подорожают, а ставки по кредитам вырастут», - ожидает Владимир Ананьев.

    Однако исключать полностью валютную панику еще рано. Ситуация дальше может развиваться по разным сценариям, но предугадать сценарий и тем более его последствия пока крайне сложно. Как долго продлиться спецоперация России? Какие именно и насколько жесткие санкции решится Запад? Какой ответ подготовит на них Россия, а Москва говорит, что ответные санкции будут зеркальными.

    «Если военная операция окажется длительной и, тем более, затянется на много месяцев, а, может быть, и годы, то хоть сколь-нибудь точно прогнозировать последствия невозможно. Можно сказать только, что они будут тяжелыми. Если операция продлится несколько недель, то экономические последствия будут, естественно, не столь тяжелыми», - говорит Ермолаев. В оптимистичном сценарии он ожидает сохранения курса рубля в диапазоне до 85-90 рублей за доллар на время сохранения высокой напряженности.

    «В зависимости от вводимых санкций в ближайшие несколько дней или недель доллару вполне по силам превысить отметку 100 рублей или даже 110.

    Похоже, что это уровни для первого импульсивного движения российской валюты после последних событий. Дальнейшие цены и интенсивность ослабления рубля уже будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация», - ожидает Купцикевич.

    «Если, как и пару дней назад, санкции Запада окажутся формальными, то можно будет сказать, что дно для рынков позади. Однако учитывая масштаб военной операции, Запад с большой вероятностью примет и ряд серьезных шагов. Отказ от российских энергоресурсов не представляется возможным, а вот ограничения против крупных банков однозначно станут неприятными. Другое дело, что системообразующие банки, крупные компании, не говоря уже о государстве, готовились к такому развитию событий, для этого было достаточно времени», - говорит Ананьев.

    Кроме валютной паники в будущем подпортить нормальную жизнь могут санкции в виде запрета использовать платежные системы и запрета банкам работать с валютой. Эти проблемы возникнут из-за жестких санкций Запада – если будет отключения от SWIFT или удар по системообразующим банкам типа Сбербанка и ВТБ.

    Сами россияне тоже могут подбросить дрова в огонь российской финансовой системы.

    «Не менее важной проблемой для банков является набег вкладчиков. Значительные изъятия наличных могут обескровить даже полностью здоровый финансовый институт,

    а банки в РФ в дополнение к этому вынуждены иметь дело с обесценением ценных бумаг», - отмечает Купцикевич.

    Даже не смотря на действия ЦБ стоит ожидать импортную инфляцию, которая выльется в том числе в удорожание бытовой техники, импортных семян, логистики и т.д. Рост стоимости сырьевых товаров и девальвация рубля приведут к удорожанию продуктов питания.

    «В теории следующим уровнем санкций могут быть ограничения на ввоз импортной техники, например, из Кореи и Японии. Все эти вещи, одновременно давят в одну сторону: на ухудшение уровня жизни через рост цен или падение качества», - заключает Купцикевич.


     
     
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