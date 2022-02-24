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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

Украинская военная машина превращается в руины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Запад в ярости. Россия посмела нарушить глобальный политический порядок и начать операцию по демилитаризации Украины. Уже в ближайшие часы ожидается объявление «адских санкций» против нашей страны за «вторжение на Украину». Какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Зеленский совершил суицид – в отношении себя и нынешней Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Украины не сумел воспользоваться теми возможностями, которые создало для него признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Вместо этого он продолжил совершать ошибку за ошибкой, идя по дороге, в конце которой его ждет отставка, а Украину – потеря государственности. Подробности...

Войне невозможно радоваться

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Остается надеяться, что запущенная раковая опухоль будет удалена максимально профессионально и без гражданских жертв. Неизбежного избежать не удалось. Подробности...
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Россия не начинает, а заканчивает войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет не замечали. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    равноправие народов


    Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность

    Видео

    мир в донбассе


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    официально подтвержденный бой


    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

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    Что ждет жителей Донбасса в России

    финансовая пропасть


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    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

    Украинская военная машина превращается в руины
    		   24 февраля 2022, 12:50
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Запад в ярости. Россия посмела нарушить глобальный политический порядок и начать операцию по демилитаризации Украины. Уже в ближайшие часы ожидается объявление «адских санкций» против нашей страны за «вторжение на Украину». Какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия?

    24 февраля Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе военной спецоперации – по сути, для принуждения Украины к миру, прекращения регулярных обстрелов городов и сел Луганской и Донецкой народных республик.

    Однако по факту значение операции гораздо шире. Она должна стать не просто операцией по принуждению Украины к миру, но и операцией по принуждению Запада к сознательности. В какой-то степени даже отрезвляющим пинком, который должен либо заставить США повзрослеть, либо отправить Америку в серьезнейший кризис.

    Доигрались

    Россия – вежливая страна, и долгое время пыталась воздерживаться от пинков. Годами убеждала западных партнеров уважать подписанные документы – как ими самими (например, соглашения по стратегической стабильности), так и украинцами (Минские соглашения). Затем в течение месяцев вела переговоры с Джозефом Байденом, казалось бы, осознавшим необходимость диалога с Москвой.

    Все эти месяцы РФ пыталась убедить американских партнеров учесть российские опасения, дать гарантии безопасности и вместе выстроить эффективную, инклюзивную систему безопасности в Европе. И весь этот месяц слышала мантры об «открытых границах НАТО», о «недопустимости российского вмешательства во внутренние дела альянса», ну и о том, что НАТО – оборонительный блок (Югославия и Ливия, с этим, конечно, не согласны), а реальная угроза безопасности Европы исходит от «агрессивной», «реваншистской» России, которая «мечтает восстановить Советский Союз».

    В итоге, отчаявшись убедить западных партнеров в необходимости начала реального переговорного процесса, Москва прибегла к крайнему средству – сносу фигур с доски, после чего воленс-ноленс Западу придется вместе с Россией выстраивать новую конфигурацию.

    Однако снос был не простой, а технически очень грамотный. Начав операцию на Украине, Россия не просто показала, что готова выполнять выдвинутые угрозы (Кремль-то обещал военно-технические ответы в случае провала переговоров с США), не только продемонстрировала готовность идти на эскалацию, но и поставила американцам крайне непростую вилку. Ведь, по сути, у США есть три варианта реагирования на действия Москвы – и все из них наносят вред интересам самих Соединенных Штатов.

    Что-нибудь вводить

    Первый вариант – ввод войск США или НАТО на Украину. Верным своим неформальным обязательствам защищать демократии от автократии, Джозеф Байден росчерком пера отправляет бравых, самых лучших в мире американских солдат защищать руководство Украины (ну и мимоходом жителей Киева). Возможно даже лично прибывает в украинскую столицу, чтобы своим телом обозначить американские гарантии безопасности и не пустить российские войска в цитадель восточноевропейской демократии.

    От этого варианта американцы отказались давно и на всякий случай сейчас напомнили, что этого не будет. Причина очень проста – по словам самого Байдена, он не собирается рисковать возможным боестолкновением с российской армией, которое может привести к началу третьей мировой.

    И ладно бы речь шла о Калифорнии или Нью-Джерси – нет, Штатам предлагают рисковать третьей мировой из-за Украины. Страны, идею защиты которой со стороны США поддерживает всего лишь 60% избирателей Байдена и менее половины избирателей Трампа (который уже похвалил Владимира Путина за признание ЛНР и ДНР).

    Второй вариант – вместо ввода войск ввести санкции. Адские, тотальные, сокрушительные для российской экономики. Именно по этому пути сейчас идут американцы. По всей видимости, в ближайшее время Конгрессом будет принят пакет «адских» санкций Боба Менендеса, направленный против российской финансовой системы и технологического импорта. Под удар попадут крупнейшие банки, а ряд компаний лишится возможностей для международного сотрудничества и развития. Кое-кто даже говорит об отключении России от системы SWIFT, а также окончательного закрытия «Северного потока – 2».

    Что-нибудь потерять

    Да, санкции для экономики крайне серьезные – однако и США от них будет совсем несладко. И не только потому, что эти тотальные санкции толкнут Россию в объятия Пекина (после чего путь к глобальному лидерству будет для КНР максимально комфортен). Экономические санкции против РФ бьют и по западной экономике.

    Так, в правительстве Германии уже заявили о готовности отказаться от покупок российского газа – вот только где они его будут покупать? Канцлер Шольц подморозил сертификацию «Северного потока – 2» – вот только в условиях начала войны на Украине безопасность транзита российского газа через украинскую ГТС оказывается под вопросом. В результате цена на газ в Европе подскочила на треть.

    И это все без учета того, что Россия – это не КНДР и не Иран. Она может рассмотреть серьезные санкции как казус белли и спровоцировать серьезнейший кризис в мировой экономике. Ответственным за который будут США – как глобальные лидеры. Джозефу Байдену не нужны такие перспективы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

    Наконец, есть и третий вариант – успокоиться, воспринять операцию РФ на Украине как преподанный урок, выдохнуть и сесть за стол переговоров с Россией о новой системе безопасности. Казалось бы, самый адекватный, самый взрослый вариант. Однако и тут есть свои подводные камни в виде разрушения глобальных правил, основанных на американской воле и доминировании.

    США, Россия и Украина живут не в безвоздушном пространстве, за их действиями внимательно следят другие страны. Если США позволят России просто так, без наказания, изменить статус-кво, то где гарантия, что завтра по пути Москвы не пойдут другие государства, которые захотят наплевать на позицию Вашингтона и пересмотреть статус-кво в их собственных регионах.

    Например, Китай, который спит и видит как бы вернуть силовым образом Тайвань. И если пекинским товарищам покажется, что американская решимость треснула, то Народно-освободительная армия Китая вполне способна начать форсирование Тайваньского пролива.

    Поэтому да, переговорный путь лишь был оптимальным – до того момента, пока не были сметены фигуры с доски. Теперь же США должны выбирать между плохим, ужасным и катастрофичным вариантом реагирования. Либо обратиться к Москве и попросить вместе организовать какой-нибудь иной выход из ситуации, который не приведет к потере американского лица.  


     
     
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