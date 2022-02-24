Зеленский совершил суицид – в отношении себя и нынешней Украины

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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Признание Донбасса раскололо Америку

«Кто, во имя Господа, такой Путин и кто дал ему право провозглашать новые государства?» Chris Kleponis/Keystone Press Agency
/Global Look Press
Пакет санкций, введенных президентом США Джо Байденом в связи с решением России признать ДНР и ЛНР, оказался тяжелее того, который прогнозировали в СМИ изначально, но гораздо мягче тех ограничений, которых ждали инвесторы. Но главное, что он показал раскол политической элиты Америки по вопросу Донбасса, что еще недавно было сложно даже представить. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Зеленский совершил суицид – в отношении себя и нынешней Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Украины не сумел воспользоваться теми возможностями, которые создало для него признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Вместо этого он продолжил совершать ошибку за ошибкой, идя по дороге, в конце которой его ждет отставка, а Украину – потеря государственности. Подробности...

Войне невозможно радоваться

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Остается надеяться, что запущенная раковая опухоль будет удалена максимально профессионально и без гражданских жертв. Неизбежного избежать не удалось. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Россия не начинает, а заканчивает войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет не замечали. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине

    «восемь лет терпели»


    Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины

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    Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность

    Видео

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    Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

    официально подтвержденный бой


    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

    Эвакуация из ДНР и ЛНР


    Что ждет жителей Донбасса в России

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    странности и нестыковки


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    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Геворг Мирзаян

    Зеленский совершил суицид – в отношении себя и нынешней Украины

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		24 февраля 2022, 12:09

    Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По словам президента, в планы России не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации. Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Киева, поддерживаемого Западом.

    И дело тут не только в угрозе, но и в абсолютно неадекватном поведении украинского руководства. Которое не понимает ни правил игры, ни тех жестких уроков, которым его пытались научить.

    В частности, после заявления о признании независимости ЛНР и ДНР ­– вместо того, чтобы открыть шампанское и зафиксировать свою политическую прибыль от этого решения, лидер Украины толкнул свою страну в горнило войны.

    Подарок, которым не распорядились

    Действительно, признание Россией независимости ЛНР и ДНР было, как ни странно, выгодно для украинского президента. Оно давало ему целый ряд бонусов и преимуществ. Во-первых, снимало вопрос с «ОРДЛО» – Отдельными районами Донецкой и Луганской областей, как в Киеве называли территории республик. Да, формально украинские чиновники на всех углах говорили о стремлении реинтегрировать эти территории, однако по факту боялись этого сценария как страшного сна.

    Как говорил мне знакомый украинский политолог, «зачем нам эта дыра с разрушенной экономикой и несколькими миллионами пророссийского электората»? Отказаться от этих территорий Зеленский добровольно тоже не мог – население Украины (которое рассматривает ситуацию отнюдь не в таких майданутых тонах) не поняло бы столь царского подарка России. Сейчас же, после признания, Москва избавила украинского лидера от такой дилеммы – ведь он не сам отдал территории.

    Кроме того, Россия избавила Зеленского от необходимости выполнять Минские соглашения. Которые, напомним, не про Донбасс, а, по сути, про демонтаж нынешнего государственного проекта «Антироссия» и превращение Украины в нейтральную федерацию. Такие перспективы устраивали украинскую майданную элиту еще меньше, чем реинтеграция ЛНР и ДНР – однако выйти из Минских соглашений Киев не мог, поскольку это дискредитировало бы официальную западную позицию «Москва нарушает Минские соглашения». После признания же украинская элита может выдохнуть и спокойно строить дальше свой майданутый государственный проект.

    Фото: Минобороны РФ/ТАСС

    Еще одним важным бонусом для Украины стала приостановка российско-западного диалога. Планируемые на ближайшие дни встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с Сергеем Лавровым были отменены. Как и встреча лидеров трех государств, которая должна была состояться после консультаций министров иностранных дел. А значит, США и Европа, по крайней мере, в ближайшее время не смогут договориться с Россией за счет украинских интересов, а также идти по пути деэскалации российско-западных отношений.

    Более того, сейчас идет эскалация. Признав ДНР и ЛНР, Россия попала под западные санкции. Как американские (против ряда банков, суверенного долга), так и европейские (против физлиц, а также в виде временной приостановки сертификации «Северного потока – 2»). 

    Да, кому-то из украинских экспертов размах санкций не нравится. «Против России никаких санкций никто не принял. Сертификация «СП-2» приостановлена, но не отменена. Санкции, которые объявили США, ЕС и другие касаются отдельных физических и юридических лиц. Всё это означает одно: НИКАКИХ действующих рычагов ПРОТИВ России у Запада нет!» – возмущается украинский политолог Василь Вакаров. Однако напомним, что эти санкции: а) ведут к эскалации; б) были достигнуты Украиной с минимальными потерями. По сути, потерями того, что она уже и без того потеряла (то есть ДНР и ЛНР).

    Соответственно, в этой ситуации Владимир Зеленский должен был просто фиксировать прибыль. Публично заявить о том, что он не признает действия Москвы, что это агрессия – но при этом прекратить обстрелы народных республик, понимая, что под ударом могут оказаться уже российские части. В августе 2008 года один такой же смешной президент убил российских военных – и ничем хорошим для него это не закончилось.

    Все свои усилия Киев должен был сосредоточить на международной повестке. Выклянчивать новые подачки, настаивать на ужесточении санкций (коль США уже заявили, что признание Москвой независимости ДНР и ЛНР есть акт агрессии). А после того, как Россия объяснила, что признает ЛНР и ДНР в их конституционных границах (то есть в территории Луганской и Донецкой областей), предложить Москве вести переговоры.

    Ошибки или отсутствие контроля?

    Но ничего этого сделано не было. Вместо этого Украина под руководством Зеленского продолжила военные провокации на границах с ЛНР и ДНР. Обстрелы, диверсии, попытки захватить территории (например, в ночь на 24 февраля две такие группы на какое-то время взяли под контроль опорные пункты ЛНР на южном берегу реки Северский Донец). В общем, делала все возможное для того, чтобы вызвать ответный удар России и освобождение Луганской и Донецкой областей от присутствия украинской армии – причем ценой больших жертв со стороны ВСУ. И, собственно, вызвала.

    Зачем Зеленский это сделал? Для того, чтобы Запад получил повод ввести более жесткие антироссийские санкции? Но ведь ради этого Зеленский, по сути, рискует своей властью. Байден-то ему гарантий защиты не дал – американский президент в очередной раз повторил, что войска США на Украину не пошлет, и в Киев их (для спасения власти майданутой элиты в случае полномасштабного российско-украинского конфликта) не введет. 

    Для того, чтобы слить оставшиеся земли Донбасса, где живут не любящие Майдан люди (которые на последних парламентских выборах в массе своей голосовали за партии, считающиеся на Украине пророссийскими)? Но в этом случае должна быть четкая договоренность между Путиным, Зеленским и Байденом – о постановочной войне, в ходе которой Зеленский с минимальными боями отдает ненужные территории, а Байден не вводит против России за это санкции. По понятным причинам такой сговор видится крайне маловероятным.

    Возможно, ответ гораздо проще – Зеленский попросту не контролировал ситуацию. Ряд военных ему не подчиняется, олигархи играют в свою игру, националисты зарабатывают деньги и очки ненависти – а президент не собирался или попросту боялся взять их под контроль или хотя бы признаться, что не контролирует положение. Поэтому и пустил ситуацию на самотек, а вместо контроля устроил театральщину. Выступил в прямом эфире на русском языке – и даже не брякнул «Слава Украине». Говорил россиянам, что: а) он не нацист; б) Украина России не угрожает. Наконец, жаловался на то, что звонит Путину – но, по его словам, Москва не реагирует.

    Оно и неудивительно, ведь звонок в Кремле не услышали из-за звуков артиллерии украинской армии, обстреливающей народные республики Донбасса. И для того, чтобы Путин услышал, украинский лидер должен был для начала приказать прекратить эти обстрелы, а также отменить все разведывательно-диверсионные операции. Установить режим тишины на границе, после чего обратиться к Путину с предложением урегулировать нынешнюю ситуацию дипломатическим, цивилизованным путем.

    И это предложение отнюдь не означало бы, что Киев согласен отдать под контроль Донецка и Луганска всю территорию Донецкой и Луганской областей. И даже не означало бы, что Киев своей готовностью эти темы обсуждать ставит под вопрос собственный суверенитет над данными территориями – пункты официальной повестки могли не включать этот вопрос. Сами переговоры вполне можно было бы затянуть до тех пор, пока Вашингтон, Париж и Берлин не выработают с Москвой новые правила игры, подразумевающие хотя бы минимальное уважение к минимальному суверенитету Украины.

    Тогда, возможно, шансы на предотвращение войны у Зеленского появились бы. Однако он этого не сделал – и получил в итоге российскую спецоперацию. По результатам которой Украина потеряет новые территории (Путин обещал ее не оккупировать, но РФ не считает Луганскую и Донецкую области украинскими землями), а ее президент может быть свергнут – желающие быстро найдутся.

    Такова будет цена, которую Зеленский заплатит за свое нелогичное и самоубийственное (в политическом смысле для него и во всех смыслах для Украины) поведение. 

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