Войне невозможно радоваться

Алексей Токарев, доктор политических наук, МГИМО: Я по-прежнему настаиваю, что Россия не имеет целей оккупации Украины или войны с Украиной. Российские ВС обстреливают объекты военной инфраструктуры, уничтожая склады боеприпасов, авиацию и средства ПВО. После ракетного удара последует применение авиации и воздушных десантов. После этого наступление сухопутных сил.

Война в Донбассе и гибель, в том числе мирных граждан по обе стороны конфликта, все эти восемь лет, как оказалось, не была для вас войной. Только в это утро, когда армия России после восьми лет дипломатических переговоров, впервые пошла в наступление, вы пишете, что началась война. Источник

Владислав Лобаев, предприниматель: Очевидно, Генштабом реализуется сценарий «молниеносной войны». Первый же заход на цели стратегов (Ту-95, 160, 22) прекратил существование военных аэродромов и самолетов на них. В значительной степени пострадала ПВО бывшей Украины, но над чем работать еще есть.

Цели для ракетных и авиаударов включают и Западную Украину, что указывает на глубину операции – вся территория Украины, то есть никаких сценариев на полшишки не предусмотрено. Источник

Евгений Поддубный, журналист: Восемь лет Киев воевал с Россией. Не очень понятно, от чего так все возбудились? Вот и Россия явилась на войну. Источник

Глеб Простаков, журналист: Остается надеяться, что запущенная раковая опухоль будет удалена максимально профессионально и без гражданских жертв. Неизбежного избежать не удалось. Источник

Сергей Лукьяненко, писатель: Россия, бесспорно, всегда была уникальной страной. Во время Русско-японской войны интеллигенция писала письма микадо с пожеланиями победы. Во время Первой мировой – желала победы Германии. Всё это открыто, кровавый русский царь дозволял. Во время Великой Отечественной, впрочем, публично поражения СССР не желали, больше по кухням. Публично боялись, да, Сталин был жесток и не понимал демократии. Потому в Великую Отечественную победили.

А вот в Русско-японскую проиграли. И Первую мировую довели до революции.

Уникальная страна Россия. Только у нас можно во время войны проклинать свою армию, выступать против власти - и при этом спокойно ходить по улицам, получать зарплату в государственных учреждениях и даже работать в СМИ и на оборонку.

Вы знаете еще хоть одну такую страну? Я – нет. А говорят, у нас плохо с демократией. Источник

Александр Казаков, политик: Надеюсь, что начавшаяся военная операция по принуждению Украины к миру будет быстрой. Надеюсь, что мирные жители Украины не погибнут. Для них достаточно будет страха. Надеюсь, что ВСУ быстро образумятся и сложат оружие.

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И надеюсь, что бандеровцы и прочие нацики не смогут убежать и спрятаться, потому что они совершили в Донбассе преступления против человечности, и не могут быть прощены. Их должны покарать либо карающий меч правосудия, либо просто гнев человеческий. Этот гнойник должен быть выдавлен из тела украинского народа. В войне нет ничего хорошего. Кроме победы. Источник

Дмитрий Лысков, журналист: Защита ДНР и ЛНР не решала проблемы. Потому что – и это, к сожалению, логика войны, войну нельзя закончить, остановившись на границе. Потому что военный потенциал противника сохранится. И такое решение – лишь отсрочка в ожидании продолжения войны. Скорее всего – на новом уровне. Еще более кровопролитном.

Это печальная логика войны. Войне вообще невозможно радоваться.

Но Украину психологически, политически накачивали против России. Украину накачивали оружием. И готовили к войне. К сожалению, это я тоже очень хорошо понимаю – иначе быть не могло: этот подвешенный на стене гранатомет обязан был выстрелить – рано или поздно. Никакого другого смысла у этой накачки не было.

Мне жаль, что ситуация развивается именно так, как она развивается. Но лучше рано и на наших условиях. Это тоже жуткая логика войны. Источник

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