Войне невозможно радоваться

Взгляд
24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Признание Донбасса раскололо Америку

«Кто, во имя Господа, такой Путин и кто дал ему право провозглашать новые государства?» Chris Kleponis/Keystone Press Agency
/Global Look Press
Пакет санкций, введенных президентом США Джо Байденом в связи с решением России признать ДНР и ЛНР, оказался тяжелее того, который прогнозировали в СМИ изначально, но гораздо мягче тех ограничений, которых ждали инвесторы. Но главное, что он показал раскол политической элиты Америки по вопросу Донбасса, что еще недавно было сложно даже представить. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Войне невозможно радоваться

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Остается надеяться, что запущенная раковая опухоль будет удалена максимально профессионально и без гражданских жертв. Неизбежного избежать не удалось. Подробности...

Россия не начинает, а заканчивает войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет не замечали. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Агония Украины и мир в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Украинская проблема вряд ли будет решена быстро и безболезненно. Но приступая к ее урегулированию, Россия выглядит намного более подготовленной, чем когда-либо ранее во времена ее столкновений с соседями на Западе. Подробности...
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины
    Минобороны России обозначило цели на территории Украины Байден отказался посылать американские войска на Украину В Крыму поручили создать пункты приема беженцев Доллар и евро подорожали до исторических максимумов к рублю
    СМИ: Под Киевом и Харьковом прогремели взрывы Китай не стал называть операцию России на Украине «вторжением» Аэропорты юга России приостановили работу Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии
    Российская разведка сообщила о бегстве военных Украины с занимаемых позиций Погранслужба Украины заявила об атаке российских войск со стороны Белоруссии Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной и Белоруссией ЕС ввел санкции против Банка «Россия», ПСБ и ВЭБ.РФ

    Главная тема


    Признание Донбасса раскололо Америку

    «выведена из строя»


    Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины

    равноправие народов


    Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность

    демилитаризация Украины


    Военный эксперт: Главная цель операции России – предотвращение Третьей мировой войны

    Видео

    мир в донбассе


    Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

    официально подтвержденный бой


    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

    Эвакуация из ДНР и ЛНР


    Что ждет жителей Донбасса в России

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Общественное мнение

    Войне невозможно радоваться

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		24 февраля 2022, 11:12

    Алексей Токарев, доктор политических наук, МГИМО: Я по-прежнему настаиваю, что Россия не имеет целей оккупации Украины или войны с Украиной. Российские ВС обстреливают объекты военной инфраструктуры, уничтожая склады боеприпасов, авиацию и средства ПВО. После ракетного удара последует применение авиации и воздушных десантов. После этого наступление сухопутных сил.

    Война в Донбассе и гибель, в том числе мирных граждан по обе стороны конфликта, все эти восемь лет, как оказалось, не была для вас войной. Только в это утро, когда армия России после восьми лет дипломатических переговоров, впервые пошла в наступление, вы пишете, что началась война. Источник

    Владислав Лобаев, предприниматель: Очевидно, Генштабом реализуется сценарий «молниеносной войны». Первый же заход на цели стратегов (Ту-95, 160, 22) прекратил существование военных аэродромов и самолетов на них. В значительной степени пострадала ПВО бывшей Украины, но над чем работать еще есть.

    Цели для ракетных и авиаударов включают и Западную Украину, что указывает на глубину операции – вся территория Украины, то есть никаких сценариев на полшишки не предусмотрено. Источник

    Евгений Поддубный, журналист: Восемь лет Киев воевал с Россией. Не очень понятно, от чего так все возбудились? Вот и Россия явилась на войну. Источник

    Глеб Простаков, журналист: Остается надеяться, что запущенная раковая опухоль будет удалена максимально профессионально и без гражданских жертв. Неизбежного избежать не удалось. Источник

    Сергей Лукьяненко, писатель: Россия, бесспорно, всегда была уникальной страной. Во время Русско-японской войны интеллигенция писала письма микадо с пожеланиями победы. Во время Первой мировой – желала победы Германии. Всё это открыто, кровавый русский царь дозволял. Во время Великой Отечественной, впрочем, публично поражения СССР не желали, больше по кухням. Публично боялись, да, Сталин был жесток и не понимал демократии. Потому в Великую Отечественную победили.

    А вот в Русско-японскую проиграли. И Первую мировую довели до революции.

    Уникальная страна Россия. Только у нас можно во время войны проклинать свою армию, выступать против власти - и при этом спокойно ходить по улицам, получать зарплату в государственных учреждениях и даже работать в СМИ и на оборонку.

    Вы знаете еще хоть одну такую страну? Я – нет. А говорят, у нас плохо с демократией. Источник

    Александр Казаков, политик: Надеюсь, что начавшаяся военная операция по принуждению Украины к миру будет быстрой. Надеюсь, что мирные жители Украины не погибнут. Для них достаточно будет страха. Надеюсь, что ВСУ быстро образумятся и сложат оружие.

    И надеюсь, что бандеровцы и прочие нацики не смогут убежать и спрятаться, потому что они совершили в Донбассе преступления против человечности, и не могут быть прощены. Их должны покарать либо карающий меч правосудия, либо просто гнев человеческий. Этот гнойник должен быть выдавлен из тела украинского народа. В войне нет ничего хорошего. Кроме победы. Источник

    Дмитрий Лысков, журналист: Защита ДНР и ЛНР не решала проблемы. Потому что – и это, к сожалению, логика войны, войну нельзя закончить, остановившись на границе. Потому что военный потенциал противника сохранится. И такое решение – лишь отсрочка в ожидании продолжения войны. Скорее всего – на новом уровне. Еще более кровопролитном. 

    Это печальная логика войны. Войне вообще невозможно радоваться.

    Но Украину психологически, политически накачивали против России. Украину накачивали оружием. И готовили к войне. К сожалению, это я тоже очень хорошо понимаю – иначе быть не могло: этот подвешенный на стене гранатомет обязан был выстрелить – рано или поздно. Никакого другого смысла у этой накачки не было.

    Мне жаль, что ситуация развивается именно так, как она развивается. Но лучше рано и на наших условиях. Это тоже жуткая логика войны. Источник

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